Раздел: Фоторепортажи
Как выглядели в древности здания, от которых остались одни руины. Фото
Интересная версия реконструкции.
Благодаря этим снимкам можно перенестись на много веков назад. Древние постройки могут вернуть нас в прошлое и показать, как жили люди много веков назад. Но до наших дней дошли далеко не все, а от некоторых остались лишь основания. Ученые уже много лет изучают архитектуру тех времен, а сейчас появилась возможность ее визуализировать. Благодаря современным информационным технологиям можно детально воссоздать исторические постройки и показать, как они выглядели раньше, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Римские бани (Бат, Англия). До:
После:
Парфенон (Афины, Греция). До:
После:
Золотой дом Нерона (Рим, Италия). До:
После:
Нижняя терраса крепости Масада (Масада, Израиль). До:
После:
Ацтекские руины (Нью-Мексико, США). До:
После:
Базилика Максентиуса (Рим, Италия). До
После:
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Ангкор-Ват (Сием Рип, Камбоджа). До:
После:
Благодаря этим снимкам можно перенестись на много веков назад. Древние постройки могут вернуть нас в прошлое и показать, как жили люди много веков назад. Но до наших дней дошли далеко не все, а от некоторых остались лишь основания. Ученые уже много лет изучают архитектуру тех времен, а сейчас появилась возможность ее визуализировать. Благодаря современным информационным технологиям можно детально воссоздать исторические постройки и показать, как они выглядели раньше, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Римские бани (Бат, Англия). До:
После:
Парфенон (Афины, Греция). До:
После:
Золотой дом Нерона (Рим, Италия). До:
После:
Нижняя терраса крепости Масада (Масада, Израиль). До:
После:
Ацтекские руины (Нью-Мексико, США). До:
После:
Базилика Максентиуса (Рим, Италия). До
После:
Читайте также: Руины и пепел: Калифорния после масштабного пожара. Фото
Ангкор-Ват (Сием Рип, Камбоджа). До:
После:
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