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Как выглядели в древности здания, от которых остались одни руины. Фото

Как выглядели в древности здания, от которых остались одни руины. ФотоИнтересная версия реконструкции.

Благодаря этим снимкам можно перенестись на много веков назад. Древние постройки могут вернуть нас в прошлое и показать, как жили люди много веков назад. Но до наших дней дошли далеко не все, а от некоторых остались лишь основания. Ученые уже много лет изучают архитектуру тех времен, а сейчас появилась возможность ее визуализировать. Благодаря современным информационным технологиям можно детально воссоздать исторические постройки и показать, как они выглядели раньше, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Римские бани (Бат, Англия). До:

Как выглядели в древности здания, от которых остались одни руины. Фото


После:

Как выглядели в древности здания, от которых остались одни руины. Фото


Парфенон (Афины, Греция). До:

Как выглядели в древности здания, от которых остались одни руины. Фото


После:

Как выглядели в древности здания, от которых остались одни руины. Фото


Золотой дом Нерона (Рим, Италия). До:

Как выглядели в древности здания, от которых остались одни руины. Фото


После:

Как выглядели в древности здания, от которых остались одни руины. Фото


Нижняя терраса крепости Масада (Масада, Израиль). До:

Как выглядели в древности здания, от которых остались одни руины. Фото


После:

Как выглядели в древности здания, от которых остались одни руины. Фото


Ацтекские руины (Нью-Мексико, США). До:

Как выглядели в древности здания, от которых остались одни руины. Фото


После:

Как выглядели в древности здания, от которых остались одни руины. Фото


Базилика Максентиуса (Рим, Италия). До

Как выглядели в древности здания, от которых остались одни руины. Фото


После:

Как выглядели в древности здания, от которых остались одни руины. Фото


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Ангкор-Ват (Сием Рип, Камбоджа). До:

Как выглядели в древности здания, от которых остались одни руины. Фото


После:

Как выглядели в древности здания, от которых остались одни руины. Фото
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 Теги: руины, здания

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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