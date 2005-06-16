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Десять видов животных, вымерших из-за людей. Фото

Десять видов животных, вымерших из-за людей. ФотоНа грани вымирания еще много животных.

По вине человека вымерли многие виды животных, загрязнена вода и воздух и истощается запас полезных ископаемых. Зачем люди это сделали? Скорее всего из-за неосмотрительности, но иногда кажется, что ради наживы или забавы. Сегодня мы хотим рассказать вам о вымерших видах животных, которые вымерли благодаря влиянию человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Десять видов животных, вымерших из-за людей. Фото


1. Тасманийский волк

Тасманийский или сумчатый волк, известный также как тилацин, обитал на территории материковой Австралии и острове Новая Гвинея. Впервые его ареал обитания подвергся изменению после того, как на Новую Гвинею людьми были перевезены собаки динго. Последние вытеснили сумчатого волка с его обычного места обитания, и в наше время он «переехал» жить на остров Тасмания.

Местные австралийские фермеры считали его потенциальной угрозой для овец и поэтому нещадно истребляли волков, не придавая никакого значения тому, где они их видели и представляли ли они собой угрозу для окружающих.

«Многие считают, что жестокое и ничем не оправданное истребление волков не могло привести к полному вымиранию целого вида животных, и винят в этом какую-то неизведанную болезнь, которая якобы выкосила всю популяцию тилацинов», — говорит Томас Проуз из Австралийского университета Аделаиды.

Однако ученые очень долго и всесторонне изучали этот вопрос, используя различные модели, и обнаружили, что за истребление тасманийских волков в ответе только и исключительно человек.

Считается, что последний сумчатый волк был убит 13 мая 1930 года, а в 1936 году в одном из зоопарков Австралии умер от старости последний сумчатый волк, содержавшийся в неволе.

Год полного исчезновения: 1936

Десять видов животных, вымерших из-за людей. Фото


2. Шерстистый мамонт

Считается, что этот вид мамонтов впервые появился в Сибири около 300-250 тысяч лет назад и постепенно распространился в Европу и Северную Америку. Габариты мамонтов были не такими уж огромными, как считает большинство не слишком знакомых с историей людей: они были лишь немногим больше современных слонов.

Мамонты жили группами, которые возглавляла старшая самка, и постоянно передвигались с места на место, поскольку взрослому мамонту требовалось порядка 180 килограмм пищи ежедневно. Что — и это очевидно — не предполагает топтания на одном месте.

Полностью шерстистый мамонт исчез порядка 10 тысяч лет назад. И хотя существует множество теорий, почему они вымерли (утрата генетического разнообразия, изменения климата, вспышка эпидемии и т.д.), современные исследования все чаще склоняются к тому, что финальный удар по этому виду мамонтов нанесла именно рука человека.

Время полного исчезновения: 10 000 лет назад

Десять видов животных, вымерших из-за людей. Фото


3. Додо, или маврикийский дронт

Маврикийский дронт долгое время считался мифической птицей, существование которой было полностью придумано и на самом деле ее не существовало в природе. Но после того как специально организованные на Маврикий экспедиции обнаружили останки птицы, обществу пришлось принять тот факт, что птица существовала и причиной ее истребления стали именно люди.

Додо обитала на Маврикии несколько веков, совершенно не опасаясь своих естественных врагов, которых просто не существовало на острове. Именно поэтому птица была нелетающей — ей просто не от кого было прятаться.

Впервые птицу увидели в 1598 году голландские моряки, и буквально через 100 лет она была полностью истреблена — постарались как сами путешественники, так и животные, которых привезли на Маврикий колонисты. Еще бы, сами подумайте, каким привлекательным для моряков был ужин из 20-килограммовой птички, ближайшими родственниками которой считаются современные голуби.

Год полного исчезновения: предположительно 1681

Десять видов животных, вымерших из-за людей. Фото


4. Морская корова

Морская или стеллерова корова была открыта в 1741 году экспедицией Витуса Беринга и получила свое имя в честь врача экспедиции Георга Стеллера, который не поленился описать морскую корову со всех сторон, и именно его описания до сих пор считаются самыми полными.

Стеллерова корова обитала у побережья Командорских островов и обладала не только малой подвижностью, огромными размерами и полным отсутствием страха перед человеком, но и вкуснейшим мясом. Последнее и стало причиной того, что менее чем через 30 лет после своего открытия морская корова была полностью истреблена.

Моряки ели ее мясо, использовали коровий жир в пищу и для освещения, из шкуры мастерили лодки. Одним словом, употребляли все, до чего могли дотянуться. При этом отлов и убийство морских коров часто были неоправданно жестоки и бессмысленны: «Часто охотники просто забрасывали морскую корову копьями, а потом давали ей уплыть, надеясь, что животное погибнет и его труп вынесет на берег».

Год полного исчезновения: 1768

Десять видов животных, вымерших из-за людей. Фото


5. Странствующий голубь

Странствующий голубь до начала XIX века являлся одной из самых распространенных птиц на земле, его популяция насчитывала до 5 млрд особей. Однако и этого количества птиц не хватило для того, чтобы голуби выжили. Обитавшие на территории современных США и Канады странствующие голуби были предметом активной охоты прибывавших в Америку колонистов.

Снижение численности голубей проходило более-менее плавными темпами где-то до 1870 года, после чего менее чем за 20 лет их численность уменьшилась просто катастрофически и последний голубь в дикой природе был замечен в 1900 году. В неволе странствующие голуби продержались аж до 1914 года, когда в зоопарке города Цинциннати скончалась последняя птичка по имени Марта.

Год полного исчезновения: 1914

Десять видов животных, вымерших из-за людей. Фото


6. Североафриканская коровья антилопа

Коровьи антилопы — это подсемейство крупных антилоп, обитающих в Африке. Их насчитывается несколько видов, но конкретно этот вид практически исчез с карты Земли уже к началу XX века. Охота на них была столь активной, что последние несколько десятилетий своего существования коровьи антилопы встречались только в по-настоящему труднодоступных местах нескольких африканских государств, пока полностью не вымерли к середине прошлого столетия.

Год полного исчезновения: 1954

Десять видов животных, вымерших из-за людей. Фото


7. Яванский тигр

Еще в XIX веке яванский тигр встречался на всей территории острова Явы и регулярно досаждал его обитателям. Может быть, это стало одной из причин активной на него охоты, а может быть, что-то другое, но факт остается фактом: к 1950 году в живых на острове осталось всего 20-25 особей.

Причем половина из этих тигров обитала на территории специально созданного заповедника. Но даже этого не хватило для спасения популяции, и к 1970 году их численность сократилась до семи особей. Точное время вымирания яванских тигров остается неизвестным, но, скорее всего, это случилось в середине 1970-х годов.

Время от времени появляются сообщения о том, что на Яве вновь видели яванского тигра или даже мать с несколькими детенышами, но никаких документальных свидетельств о том, что тигры действительно сохранились в природе, нет.

Год полного исчезновения: около 1970

Десять видов животных, вымерших из-за людей. Фото


8. Занзибарский леопард

Уничтожение занзибарского леопарда одновременно и похоже, и не похоже на истребление остальных видов из нашего списка. Леопарда убивали, убивали целенаправленно и очень активно, объявляли на животных охоту и ходили на них всей деревней. Однако делалось это не ради его мяса или шкуры и не ради того, чтобы уберечь деревню и скот от потенциальных нападений животного. Дело в том, что население Занзибарского архипелага было твердо уверено, что эти леопарды связаны с ведьмами, что злые колдуньи специально разводят и обучают этих животных себе в помощь, а потом отправляют леопардов творить за них черные дела.

Кампания по истреблению животных началась во второй половине 1960-х годов, и уже через каких-нибудь 30 лет занзибарских леопардов почти не осталось в дикой природе. Ученые начали бить тревогу в начале 90-х годов прошлого века, но через несколько лет программа по сохранению вида была свернута как бесперспективная.

Год полного исчезновения: 1990-е годы

Десять видов животных, вымерших из-за людей. Фото


9. Пиренейский козерог

Один из четырех известных науке видов испанского дикого козла, которому, в отличие от остальных, не повезло дожить до наших дней. Последний известный представитель этого вида погиб совершенно нелепой смертью — его придавило упавшее дерево.

Ученым удалось взять образцы его ДНК, и они предприняли попытку создать клон козерога, но, к сожалению, клонированный детеныш погиб вскоре после рождения из-за различных врожденных дефектов.

Год полного исчезновения: около 2000

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Десять видов животных, вымерших из-за людей. Фото


10. Западный черный носорог

Этот подвид черного носорога был объявлен вымершим буквально пару лет назад. Он стал жертвой регулярной охоты на территории своего обитания, в Камеруне. Самым ценным для браконьеров считались рога носорога, используемые в китайской медицине для лечения многочисленных болезней.

Ученые активно искали оставшихся в живых особей этого вида, начиная с 2006 года. Однако, поскольку в течение пяти лет их поиски не увенчались успехом, западный черный носорог был объявлен вымершим. Под угрозой вымирания находятся и другие виды черного носорога.

Год полного исчезновения: 2011
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 Теги: жзивотные, вымерли

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Сегодня, 15:37 » Автор: Анна Мартынова
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