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Мировые знаменитости, застигнутые врасплох. Фото

Мировые знаменитости, застигнутые врасплох. ФотоФотографии известных личностей, которые и не догадывались, что их снимают

Когда видишь на экране всемирно известных актёров и музыкантов, кажется, что их жизнь освещают софиты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

И ведь вне сцены и объективов телекамер они самые обычные люди со своими проблемами, слабостями и увлечениями.

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В этом обзоре коллекция редких фотографий, на которых запечатлены известные личности из мира музыки и кино именно в тот момент, когда они этого меньше всего ожидали.

Мировые знаменитости, застигнутые врасплох. Фото
Мировые знаменитости, застигнутые врасплох. Фото
Мировые знаменитости, застигнутые врасплох. Фото
Мировые знаменитости, застигнутые врасплох. Фото
Мировые знаменитости, застигнутые врасплох. Фото
Мировые знаменитости, застигнутые врасплох. Фото
Мировые знаменитости, застигнутые врасплох. Фото
Мировые знаменитости, застигнутые врасплох. Фото
Мировые знаменитости, застигнутые врасплох. Фото
Мировые знаменитости, застигнутые врасплох. Фото
Мировые знаменитости, застигнутые врасплох. Фото
Мировые знаменитости, застигнутые врасплох. Фото
Мировые знаменитости, застигнутые врасплох. Фото
Мировые знаменитости, застигнутые врасплох. Фото
Мировые знаменитости, застигнутые врасплох. Фото
Мировые знаменитости, застигнутые врасплох. Фото
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 Теги: знаменитости, звезды

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Сегодня, 01:03 » Автор: Татьяна Ларина
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