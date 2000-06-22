Раздел: Фоторепортажи
Мировые знаменитости, застигнутые врасплох. Фото
Фотографии известных личностей, которые и не догадывались, что их снимают
Когда видишь на экране всемирно известных актёров и музыкантов, кажется, что их жизнь освещают софиты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
И ведь вне сцены и объективов телекамер они самые обычные люди со своими проблемами, слабостями и увлечениями.
Читайте также: Потешные животные, застигнутые врасплох
В этом обзоре коллекция редких фотографий, на которых запечатлены известные личности из мира музыки и кино именно в тот момент, когда они этого меньше всего ожидали.
Когда видишь на экране всемирно известных актёров и музыкантов, кажется, что их жизнь освещают софиты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
И ведь вне сцены и объективов телекамер они самые обычные люди со своими проблемами, слабостями и увлечениями.
Читайте также: Потешные животные, застигнутые врасплох
В этом обзоре коллекция редких фотографий, на которых запечатлены известные личности из мира музыки и кино именно в тот момент, когда они этого меньше всего ожидали.
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