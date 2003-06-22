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Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото

Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. ФотоСнимки Вьетнама от фотографа Орсолии Каранц

Орсолия Каранц (Orsolya Karancz) — фотограф из Будапешта, в 2008 году девушка переехала в Лондон, где продолжила работать профессиональным фотографом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Орсолия постоянно путешествует, ее серии посвящены разным странам и культурам мира. Одним из любимых мест для съемки самого фотографа стал Вьетнам.

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«У Вьетнама есть особое место в моем сердце. Когда я там побывала, моя жизнь изменилась во многих отношениях. Я путешествовала по северу от Вьетнама и задокументировала захватывающий дух, местные характеры и жизнь этнических групп в горах», — рассказывает Орсолия о своей серии фотографий.

Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
Редкие кадры повседневной жизни Вьетнама. Фото
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 Теги: Вьетнам, путешествия

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Снимки сделаны в июне 2017 года.

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