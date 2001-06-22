Раздел: Фоторепортажи
Этих близняшек называют самыми красивыми в мире. Фото
У них и родители красивые.
7 июля 2010 годa у этой семейной пары родились прекрасные девочки близняшки. Ава Мари и Лиц Роуз родились симпатичными и здоровыми девчушками. Это был один из самых счастливых дней в их жизни! Наравне с родителями радовался и старший сын пары, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Как и любая мамочка, Джаки считала своих малышек самыми лучшими.
Но она и помыслить не могла, что спустя семь лет после их рождения ее девчонок признают самыми красивыми детьми в мире!
Журналисты в один голос называют Клементсов семьей моделей. Агенства по всеми миру борются за право работать с Мари и Роуз, предлагая выгодные контракты.
Досталась своя доля славы и старшему брату малышей, и, глядя на его фото, понятно почему.
Счастливая мамочка рассказывает, что первые предложения от модельных агенств им начали поступать, когда крохам было всего по полгода. Однако тогда Джаки больше интересовало воспитание ее троих детей, а поездки на съемки занимали бы слишком много времени.
Седьмого июля 2017-го года малышкам исполнилось по 7 лет. Мама девочек увидела нечто «магическое» в этой дате — 07.07.2017, и решила впервые выложить фото дочек в Сеть. Поразительно, но не прошло и пары месяцев, как близняшки обрели чудовищную популярность!
Когда модельные агенства вновь заинтересовались этими малышками с фантастической внешностью, их мать не стала им отказывать. Джаки спросила у дочек, хотят ли они попробовать себя в роли моделей. Девочки согласились не раздумывая ни секунды, а сегодня они признанные звезды!
Работа в модельной индустрии для девчонок стала веселой игрой. Мари и Роуз очень любознательны и активны. В свои семь лет они увлекаются плаванием и танцами, поэтому съемки для них — легкая прогулка. Кроме того, малышки просто обожают быть в центре внимания!
Глядя на эти фото, кажется, что Клементсы — чудесная, счастливая и любящая семья. Однако так считают не все. Интернет-пользователи распространяют теории о том, что мать малышек настойчиво продвигала своих детей в модную индустрию. Джаки, естественно, отрицает подобные обвинения.
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В целом, эти чудо-близняшки разделили Интернет на два лагеря. Одни считают, что в столь юном возрасте модельный бизнес может быть губительным для малышек. Другие же просто наслаждаются их красотой и изяществом, не видя ничего плохого.
7 июля 2010 годa у этой семейной пары родились прекрасные девочки близняшки. Ава Мари и Лиц Роуз родились симпатичными и здоровыми девчушками. Это был один из самых счастливых дней в их жизни! Наравне с родителями радовался и старший сын пары, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Как и любая мамочка, Джаки считала своих малышек самыми лучшими.
Но она и помыслить не могла, что спустя семь лет после их рождения ее девчонок признают самыми красивыми детьми в мире!
Журналисты в один голос называют Клементсов семьей моделей. Агенства по всеми миру борются за право работать с Мари и Роуз, предлагая выгодные контракты.
Досталась своя доля славы и старшему брату малышей, и, глядя на его фото, понятно почему.
Счастливая мамочка рассказывает, что первые предложения от модельных агенств им начали поступать, когда крохам было всего по полгода. Однако тогда Джаки больше интересовало воспитание ее троих детей, а поездки на съемки занимали бы слишком много времени.
Седьмого июля 2017-го года малышкам исполнилось по 7 лет. Мама девочек увидела нечто «магическое» в этой дате — 07.07.2017, и решила впервые выложить фото дочек в Сеть. Поразительно, но не прошло и пары месяцев, как близняшки обрели чудовищную популярность!
Когда модельные агенства вновь заинтересовались этими малышками с фантастической внешностью, их мать не стала им отказывать. Джаки спросила у дочек, хотят ли они попробовать себя в роли моделей. Девочки согласились не раздумывая ни секунды, а сегодня они признанные звезды!
Работа в модельной индустрии для девчонок стала веселой игрой. Мари и Роуз очень любознательны и активны. В свои семь лет они увлекаются плаванием и танцами, поэтому съемки для них — легкая прогулка. Кроме того, малышки просто обожают быть в центре внимания!
Глядя на эти фото, кажется, что Клементсы — чудесная, счастливая и любящая семья. Однако так считают не все. Интернет-пользователи распространяют теории о том, что мать малышек настойчиво продвигала своих детей в модную индустрию. Джаки, естественно, отрицает подобные обвинения.
Читайте также: Так выглядят самые красивые бутик-отели Европы. Фото
В целом, эти чудо-близняшки разделили Интернет на два лагеря. Одни считают, что в столь юном возрасте модельный бизнес может быть губительным для малышек. Другие же просто наслаждаются их красотой и изяществом, не видя ничего плохого.
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