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Этих близняшек называют самыми красивыми в мире. Фото

Этих близняшек называют самыми красивыми в мире. Фото У них и родители красивые.

7 июля 2010 годa у этой семейной пары родились прекрасные девочки близняшки. Ава Мари и Лиц Роуз родились симпатичными и здоровыми девчушками. Это был один из самых счастливых дней в их жизни! Наравне с родителями радовался и старший сын пары, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Как и любая мамочка, Джаки считала своих малышек самыми лучшими.

Но она и помыслить не могла, что спустя семь лет после их рождения ее девчонок признают самыми красивыми детьми в мире!

Этих близняшек называют самыми красивыми в мире. Фото


Журналисты в один голос называют Клементсов семьей моделей. Агенства по всеми миру борются за право работать с Мари и Роуз, предлагая выгодные контракты.

Досталась своя доля славы и старшему брату малышей, и, глядя на его фото, понятно почему.

Этих близняшек называют самыми красивыми в мире. Фото
Этих близняшек называют самыми красивыми в мире. Фото


Счастливая мамочка рассказывает, что первые предложения от модельных агенств им начали поступать, когда крохам было всего по полгода. Однако тогда Джаки больше интересовало воспитание ее троих детей, а поездки на съемки занимали бы слишком много времени.

Этих близняшек называют самыми красивыми в мире. Фото
Этих близняшек называют самыми красивыми в мире. Фото
Этих близняшек называют самыми красивыми в мире. Фото


Седьмого июля 2017-го года малышкам исполнилось по 7 лет. Мама девочек увидела нечто «магическое» в этой дате — 07.07.2017, и решила впервые выложить фото дочек в Сеть. Поразительно, но не прошло и пары месяцев, как близняшки обрели чудовищную популярность!

Этих близняшек называют самыми красивыми в мире. Фото


Когда модельные агенства вновь заинтересовались этими малышками с фантастической внешностью, их мать не стала им отказывать. Джаки спросила у дочек, хотят ли они попробовать себя в роли моделей. Девочки согласились не раздумывая ни секунды, а сегодня они признанные звезды!

Этих близняшек называют самыми красивыми в мире. Фото


Работа в модельной индустрии для девчонок стала веселой игрой. Мари и Роуз очень любознательны и активны. В свои семь лет они увлекаются плаванием и танцами, поэтому съемки для них — легкая прогулка. Кроме того, малышки просто обожают быть в центре внимания!

Этих близняшек называют самыми красивыми в мире. Фото


Глядя на эти фото, кажется, что Клементсы — чудесная, счастливая и любящая семья. Однако так считают не все. Интернет-пользователи распространяют теории о том, что мать малышек настойчиво продвигала своих детей в модную индустрию. Джаки, естественно, отрицает подобные обвинения.

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В целом, эти чудо-близняшки разделили Интернет на два лагеря. Одни считают, что в столь юном возрасте модельный бизнес может быть губительным для малышек. Другие же просто наслаждаются их красотой и изяществом, не видя ничего плохого.

Этих близняшек называют самыми красивыми в мире. Фото
Этих близняшек называют самыми красивыми в мире. Фото
Этих близняшек называют самыми красивыми в мире. Фото
Этих близняшек называют самыми красивыми в мире. Фото
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 Теги: близняшки, красота

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Сегодня, 10:25 » Автор: Анна Мартынова
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