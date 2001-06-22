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Девушка создает скульптуры из собственных волос. Фото
Такого еще никто не делал.
Летиция Ки, художница из Кот-д’Ивуар, готова показать свои волосы всему миру — но не просто так, а в виде креативных скульптур, изображающих различного рода жесты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Летиция (Laetitia KY) очень гордится своими волосами — иссиня-чёрными, длинными и очень густыми. «Мои скульптуры — выражение моих мыслей!» — говорит Летиция.
Она готова показать свои волосы всему миру — но не просто так, а в виде креативных скульптур, изображающих различного рода жесты. «Мои скульптуры — выражение моих мыслей!» — говорит Летиция. Познакомьтесь с мыслями красавицы с Берега Слоновой Кости!
Читайте также: Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
Летиция Ки, художница из Кот-д’Ивуар, готова показать свои волосы всему миру — но не просто так, а в виде креативных скульптур, изображающих различного рода жесты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Летиция (Laetitia KY) очень гордится своими волосами — иссиня-чёрными, длинными и очень густыми. «Мои скульптуры — выражение моих мыслей!» — говорит Летиция.
Она готова показать свои волосы всему миру — но не просто так, а в виде креативных скульптур, изображающих различного рода жесты. «Мои скульптуры — выражение моих мыслей!» — говорит Летиция. Познакомьтесь с мыслями красавицы с Берега Слоновой Кости!
Читайте также: Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
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