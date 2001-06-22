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Девушка создает скульптуры из собственных волос. Фото

Девушка создает скульптуры из собственных волос. ФотоТакого еще никто не делал.

Летиция Ки, художница из Кот-д’Ивуар, готова показать свои волосы всему миру — но не просто так, а в виде креативных скульптур, изображающих различного рода жесты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Летиция (Laetitia KY) очень гордится своими волосами — иссиня-чёрными, длинными и очень густыми. «Мои скульптуры — выражение моих мыслей!» — говорит Летиция.

Она готова показать свои волосы всему миру — но не просто так, а в виде креативных скульптур, изображающих различного рода жесты. «Мои скульптуры — выражение моих мыслей!» — говорит Летиция. Познакомьтесь с мыслями красавицы с Берега Слоновой Кости!

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Девушка создает скульптуры из собственных волос. Фото
Девушка создает скульптуры из собственных волос. Фото
Девушка создает скульптуры из собственных волос. Фото
Девушка создает скульптуры из собственных волос. Фото
Девушка создает скульптуры из собственных волос. Фото
Девушка создает скульптуры из собственных волос. Фото
Девушка создает скульптуры из собственных волос. Фото
Девушка создает скульптуры из собственных волос. Фото
Девушка создает скульптуры из собственных волос. Фото
Девушка создает скульптуры из собственных волос. Фото
Девушка создает скульптуры из собственных волос. Фото
Девушка создает скульптуры из собственных волос. Фото
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 Теги: волосы, скульптуры

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Сегодня, 11:58 » Автор: Анна Мартынова
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