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Десять необычных автомобилей, опередивших время. Фото
Они стали настоящим прорывом.
В семействе автомобилей есть модели, которые поражают своей концепцией и своими возможностями. Представляем вам коллекцию самых необычных и удивительных авто последних 60 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Fireberd III
Эту машину презентовали в 1959 году. Даже при первом рассмотрении понятно, что Fireberd III – это микс машины и реактивного самолета. Авто с необычным кузовом имело 2 отдельные авиационные кабины. Управление осуществлялось не рулем, а джойстиком, который, как правило, используется в самолетах. Хвостовых килей было целых 7 штук.
Задние колеса практически полностью скрывались под крыльями-воздухозаборниками. В автомобиле был установлен газо-турбинный двигатель, мощность которого составляла 225 л.с.
2. Holden Hurricane
В 1969г. было презентовано купе с ярким названием «Ураган». Посадка в него (по аналогии с военными самолетами) производилась так: водитель и пассажир усаживались в салон, крыша их накрывала, а в этот момент сидения отводились в полу лежачее положение.
Holden Hurricane был оборудован самой передовой в те времена электроникой: установлена камера заднего вида, система автоматического климат-контроля, цифровая панель приборов, самонастраивающееся радио и навигатор, который ориентировался по магнитам.
3. Cadillac Cyclone
В 1959 году Cadillac создал свой концепт Cyclone, в котором уже в те времена была реализована столь популярная в наши времена система предупреждения столкновений. В передний бампер этого авто была встроена радиолокационная система, которая сканировала дорожное полотно впереди машины и предупреждала автоводителя о возможных опасностях.
Кроме этой системы Cadillac Cyclone обладал еще открывающейся крышей-куполом, а также дверями, которые скользили назад на шарико-подшипниках.
4. Toyota fun-vii
Этот автомобиль называют машиной ХХІІ века. Кузов Toyota fun-vii покрыта специальным материалом, который способен выводить на поверхность авто разнообразный видеоконтент. В итоге, в зависимости от пожеланий хозяина, машина может не только менять цвета, но становится полем для абсолютно любых рисунков и орнаментов. Кроме того весь корпус автомобиля полностью сенсорный.
Кроме того, Toyota fun-vii снабжена функцией «электронный консьерж» в виде галограммы девушки, которая общается с водителем (ее внешность и одежду водитель может подбирать самостоятельно).
5. Прозрачный автомобиль
Эта полностью рабочая машина на 100% выполнена из органического стекла. На ее примере можно посмотреть, как работает автомобиль и установленные в него системы безопасности.
6. BMW Jina
Благодаря специальной инновационной конструкции и специального материала (Спандекса) для производства кузова эта машина способна менять внешний облик. Основу кузова составляет алюминиевый каркас, который может приводиться в движение электроприводами, очень пластичный и полупрозрачный спандек полностью обтягивает каркас.
7. Hydra Spyder
Эта машина – гибрид гоночного кара и моторной лодки. Авто весит 3300кг и оснащена 6-ти литровым двигателем V-8, мощность которого составляет 400 л.с. На суше Hydra Spyder может разогнаться до 201км/ч, а на воде – до 85км/ч. При заезде на воду от водителя требуется нажать специальную кнопку. В этот момент специальная пневмосистема уберет колеса, превратив авто в лодку.
8. Kiravan
Этот грузовик считается идеальным домом на колесах. Он оснащен несколькими топливными баками, общая емкость которых составляет 772л (запас хода – 3000км). Все системы этого автопоезда управляются из кабины. В Kiravan установлены: блок солнечных батарей, аккумулятор, а также дизельный генератор, мощностью 25кВт. Эти устройства обеспечивают все потребности в электричестве.
Внутреннее пространство автопоезда поражает воображение. Здесь на разных уровнях расположены: офис с 2-мя ПК, полностью обустроенная кухня, столовая и комната для гостей, две спальни, душкабина и биотуалет.
9. Mercedes Benz Hexawheel
Этот концепт молодого иранского дизайнера способен преодолевать очень сложные препятствия на своем пути. В основу задумки он взял особенности сочленения отдельных элементов в скелетах насекомых и воплотил свою задумку в модель 6-ти колесного автомобиля. Пока он существует в виде компьютерной графики и мини-модели, собранной из деталей конструктора Lego. Но по задумке автора реальная модель будет снабжена полным приводом и гидравлической трансмиссией.
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10. Mercedes Benz F-Cell Roadster
Эта машина является современной версией первого автомобиля, который выпустил в 1886г. Mercedes. Здесь ретро-дизайн соединен с передовыми технологиями XXI века, но максимальная скорость составляет всего 25км/ч.
В семействе автомобилей есть модели, которые поражают своей концепцией и своими возможностями. Представляем вам коллекцию самых необычных и удивительных авто последних 60 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Fireberd III
Эту машину презентовали в 1959 году. Даже при первом рассмотрении понятно, что Fireberd III – это микс машины и реактивного самолета. Авто с необычным кузовом имело 2 отдельные авиационные кабины. Управление осуществлялось не рулем, а джойстиком, который, как правило, используется в самолетах. Хвостовых килей было целых 7 штук.
Задние колеса практически полностью скрывались под крыльями-воздухозаборниками. В автомобиле был установлен газо-турбинный двигатель, мощность которого составляла 225 л.с.
2. Holden Hurricane
В 1969г. было презентовано купе с ярким названием «Ураган». Посадка в него (по аналогии с военными самолетами) производилась так: водитель и пассажир усаживались в салон, крыша их накрывала, а в этот момент сидения отводились в полу лежачее положение.
Holden Hurricane был оборудован самой передовой в те времена электроникой: установлена камера заднего вида, система автоматического климат-контроля, цифровая панель приборов, самонастраивающееся радио и навигатор, который ориентировался по магнитам.
3. Cadillac Cyclone
В 1959 году Cadillac создал свой концепт Cyclone, в котором уже в те времена была реализована столь популярная в наши времена система предупреждения столкновений. В передний бампер этого авто была встроена радиолокационная система, которая сканировала дорожное полотно впереди машины и предупреждала автоводителя о возможных опасностях.
Кроме этой системы Cadillac Cyclone обладал еще открывающейся крышей-куполом, а также дверями, которые скользили назад на шарико-подшипниках.
4. Toyota fun-vii
Этот автомобиль называют машиной ХХІІ века. Кузов Toyota fun-vii покрыта специальным материалом, который способен выводить на поверхность авто разнообразный видеоконтент. В итоге, в зависимости от пожеланий хозяина, машина может не только менять цвета, но становится полем для абсолютно любых рисунков и орнаментов. Кроме того весь корпус автомобиля полностью сенсорный.
Кроме того, Toyota fun-vii снабжена функцией «электронный консьерж» в виде галограммы девушки, которая общается с водителем (ее внешность и одежду водитель может подбирать самостоятельно).
5. Прозрачный автомобиль
Эта полностью рабочая машина на 100% выполнена из органического стекла. На ее примере можно посмотреть, как работает автомобиль и установленные в него системы безопасности.
6. BMW Jina
Благодаря специальной инновационной конструкции и специального материала (Спандекса) для производства кузова эта машина способна менять внешний облик. Основу кузова составляет алюминиевый каркас, который может приводиться в движение электроприводами, очень пластичный и полупрозрачный спандек полностью обтягивает каркас.
7. Hydra Spyder
Эта машина – гибрид гоночного кара и моторной лодки. Авто весит 3300кг и оснащена 6-ти литровым двигателем V-8, мощность которого составляет 400 л.с. На суше Hydra Spyder может разогнаться до 201км/ч, а на воде – до 85км/ч. При заезде на воду от водителя требуется нажать специальную кнопку. В этот момент специальная пневмосистема уберет колеса, превратив авто в лодку.
8. Kiravan
Этот грузовик считается идеальным домом на колесах. Он оснащен несколькими топливными баками, общая емкость которых составляет 772л (запас хода – 3000км). Все системы этого автопоезда управляются из кабины. В Kiravan установлены: блок солнечных батарей, аккумулятор, а также дизельный генератор, мощностью 25кВт. Эти устройства обеспечивают все потребности в электричестве.
Внутреннее пространство автопоезда поражает воображение. Здесь на разных уровнях расположены: офис с 2-мя ПК, полностью обустроенная кухня, столовая и комната для гостей, две спальни, душкабина и биотуалет.
9. Mercedes Benz Hexawheel
Этот концепт молодого иранского дизайнера способен преодолевать очень сложные препятствия на своем пути. В основу задумки он взял особенности сочленения отдельных элементов в скелетах насекомых и воплотил свою задумку в модель 6-ти колесного автомобиля. Пока он существует в виде компьютерной графики и мини-модели, собранной из деталей конструктора Lego. Но по задумке автора реальная модель будет снабжена полным приводом и гидравлической трансмиссией.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
10. Mercedes Benz F-Cell Roadster
Эта машина является современной версией первого автомобиля, который выпустил в 1886г. Mercedes. Здесь ретро-дизайн соединен с передовыми технологиями XXI века, но максимальная скорость составляет всего 25км/ч.
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