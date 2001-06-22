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Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. Фото

Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. ФотоОни меняют представление о "старости".

Некоторые мужчины как коньяк – с возрастом они становятся только лучше. Мужчинам, фотографии которых собраны в этом обзоре, уже за 50, но они и не думают о старости. Этих седовласых спортивных мачо, которые стали иконами стиля, просто язык не поворачивается назвать «дедушками». Причём, многие из них начали свою модельную карьеру уже в весьма зрелом возрасте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

1. Энтони Варрекчия (Anthony Varrecchia), 55 лет

Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. Фото


Седые волосы и спортивная фигура как гарант армии поклонниц.

2. Эрик Рутерфорд (Eric Rutherford), 50 лет

Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. Фото


После успешной карьеры в модельном бизнесе, Эрик решил проверить свои силы в кинематографе и стал продюсером.

3. Томас Пескод (Thomas Pescod), 52 года

Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. Фото


Помимо работы профессиональной моделью, Томас пробовал свои силы в актерском мастерстве, снявшись в нескольких фильмах.

4. Марк Рей (Mark Reay), 59 лет

Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. Фото


Американский фэшн-фотограф, модель и актер очень любит путешествовать в свободное от работы время.

5. Рон Джек Фоли (Ron Jack Foley), 51 год

Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. Фото


Этот канадский профессор с великолепной бородой лишь недавно стал моделью и успешно покоряет модельный бизнес.

6. Брэд Веллинг (Brad Welling), 57 лет

Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. Фото


После рождения дочки папа-адвокат на личном примере показал, что возраст не помеха новым свершениям – и стал успешной моделью.

7. Антон Нильссон (Anton Nilsson), 54 года

Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. Фото


Настоящий возраст этого профессионального манекенщика выдают разве что седые волосы.

8. Гильермо Сапата (Guillermo Zapata), 50 лет

Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. Фото


Профессиональный актер и модель занимается ресторанным бизнесом.

9. Сет Эндрю Сильвер (Seth Andrew Silver), 51 год

Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. Фото


Профессиональный татуировщик, модель и дизайнер с пиратской фамилией увлекается мотоциклами.

10. Ирвин Рэндл (Irvin Randle), 56 лет

Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. Фото


Американский учитель и фотомодель прославился своими стильными снимками в Instagram.

11. Уилл Уиллитс (Will Willitts), более 50 лет

Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. Фото


Австралийский актер и модель поддерживает спортивную форму с помощью йоги.

12. Андреас фон Темпельхофф (Andreas Von Tempelhoff), 58 лет

Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. Фото


Андреас - профессиональный фотограф, который также работает в модельном бизнесе.

13. Андре ван Ноорд (Andre Van Noord), 54 года

Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. Фото


Успешный киноактер и супермодель из Голландии, к которому слава пришла вместе с возрастом.

14. Бен Десокре (Ben Desombre), возраст 50+

Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. Фото


Французский мужчина, работающий моделью, запоминается, прежде всего, своей сединой, которую называют «соль с перцем».

15. Джереми Ли (Jeremy Lea), 53 года

Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. Фото


Актер и профессиональная модель, который сотрудничает со многими известными брендами.

16. Джанлука Вакки (Gianluca Vacchi), 50 лет

Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. Фото


Итальянский богач стал известен после публикации видео с зажигательным танцем, после которого получил прозвище «танцующий миллиардер».

17. Пол Мейсон (Paul Mason), 54 года

Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. Фото


Возраст совершенно не мешает канадцу Мейсону работать востребованной моделью.

18. Ник Вустер (Nick Wooster), 57 лет

Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. Фото


Владелец сети магазинов модной одежды помимо всего прочего является иконой стритстайла и преуспевающим дизайнером.

19. Лоран де Монси (Laurent De Moncey), 52 года

Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. Фото


Лоран работает моделью во Франции и с возрастом его популярность только увеличивается.

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20. Ванг Дешун (Wang Deshun), 82 года

Стильные мужчины «за 50», ставшие звездами Instagram. Фото


После многолетней успешной актерской карьеры господин Ванг приобрел впечатляющий титул - самый знойный дедушка Китая!
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 Теги: стиль, мужчины

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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