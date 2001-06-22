Раздел: Фоторепортажи
15-летний вундеркинд создает картины по памяти. Фото
Юный художник создает масштабные полотна.
Наблюдать за взрослением гения – настоящее удовольствие. О сербском подростке Dusan Krtolica газеты пишут регулярно, ведь у него просто потрясающий талант к рисованию. Он начал рисовать, когда ему было всего два года, и к 15 годам достиг потрясающих результатов: по памяти он создает гигантские изображения дикой флоры и фауны из разных уголков мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Дусан рисует простым карандашом или черной шариковой ручкой. Еще в детстве родители подарили ему энциклопедию и с тех пор он не перестает воспроизводить увиденное, при этом для каждого его рисунка характерна анатомическая точность. Планы у молодого художника грандиозные: как-то он пообещал нарисовать всех животных «от слонов до антилоп», и, судя по всему, бросать задуманное он не намерен.
В детстве Дусана увлекали сведения о доисторических животных. Он знает о видах динозавров, которые существовали миллионы лет назад, и о других обитателях нашей планеты, которые вымерли в силу разных причин. Недавно Дусан завершил работу над собственным изданием – энциклопедией доисторических животных.
Читайте также: Художник создает картины с помощью велосипеда. Фото
Рассказывая об этом проекте, Дусан написал на странице в Facebook: «Наша планета существует 4,5 миллиарда лет. Если бы мы постарались уместить все это время в один календарный год, то вся история человечества заняла бы не более нескольких минут. Но кем же мы будем, если даже не постараемся изучить то, что происходило на протяжении миллионов лет до того, как мы появились?»
Наблюдать за взрослением гения – настоящее удовольствие. О сербском подростке Dusan Krtolica газеты пишут регулярно, ведь у него просто потрясающий талант к рисованию. Он начал рисовать, когда ему было всего два года, и к 15 годам достиг потрясающих результатов: по памяти он создает гигантские изображения дикой флоры и фауны из разных уголков мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Дусан рисует простым карандашом или черной шариковой ручкой. Еще в детстве родители подарили ему энциклопедию и с тех пор он не перестает воспроизводить увиденное, при этом для каждого его рисунка характерна анатомическая точность. Планы у молодого художника грандиозные: как-то он пообещал нарисовать всех животных «от слонов до антилоп», и, судя по всему, бросать задуманное он не намерен.
В детстве Дусана увлекали сведения о доисторических животных. Он знает о видах динозавров, которые существовали миллионы лет назад, и о других обитателях нашей планеты, которые вымерли в силу разных причин. Недавно Дусан завершил работу над собственным изданием – энциклопедией доисторических животных.
Читайте также: Художник создает картины с помощью велосипеда. Фото
Рассказывая об этом проекте, Дусан написал на странице в Facebook: «Наша планета существует 4,5 миллиарда лет. Если бы мы постарались уместить все это время в один календарный год, то вся история человечества заняла бы не более нескольких минут. Но кем же мы будем, если даже не постараемся изучить то, что происходило на протяжении миллионов лет до того, как мы появились?»
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