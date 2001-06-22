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Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. Фото

Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. ФотоСтильно и необычно.

Далеко не все являются счастливыми обладателями больших квартир. При этом владельцы «однушек» часто считают, что у них дома и самое необходимое-то не всегда поместится. Но профессиональные дизайнеры уверены, что ограниченное пространство не должно быть барьером на пути к комфорту и уюту. В этом обзоре 20 проверенных способов оптимизации пространства небольшой квартиры, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Добавить еще один уровень

Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. Фото


Когда люди обычно думают о полках, они считают, что на них можно хранить только книги. Большинство почему-то забывает, что на полке могут храниться любые вещи.

2. Выдвижные кровати

Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. Фото


Если семья с детьми живет в небольшом пространстве, стоит попробовать выдвижные кровати. Их можно прятать куда угодно, в том числе под обычную кровать. В течение дня такие кровати можно задвигать, пряча их, а ночью они обеспечат удобное пространство для сна детей.

3. Ящики и шкафы

Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. Фото


Не стоит недооценивать роль в интерьере ящиков и шкафов. Ящики могут быть установлены в любом месте: они могут располагаться рядом с кроватью, задвигаться под нее или даже быть расположены над кроватью (в этом случае нужно убедиться, что их установили достаточно высоко, чтобы не ударяться головой каждый раз при подъеме с постели). Это позволяет упорядоченно хранить одежду, предметы искусства и многое другое. Более того, такие ящики или шкафчики также могут быть украшены в соответствии с интерьером комнаты.

4. Мебель скромных габаритов

Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. Фото


К примеру, если в квартире живет один человек, стоит подумать о том, чтобы приобретать мебель меньшего размера для комнаты. Например, двухместная кушетка и односпальная кровать дешевле и занимают намного меньше места.

5. Мягкие настенные панели

Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. Фото


Мягкие настенные панели способны гарантированно добавить комфорта комнате. Если размера комнаты хватает для установки только маленькой кровати прямо возле стены, добавление мягких настенных панелей за изголовьем и большого количества подушек на кровати может сделать интерьер очень «домашним». А если добавить рядом небольшую книжную полку и телевизор, установленный на стене, то из такой кровати не захочется вставать.

6. Все-в-одном

Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. Фото


Минималистам явно понравится эта идея. Кровать со стеллажом и мини-столиком для установки компьютера, вытаскиваемым из-под нее, может поместиться в любом месте. Если установить светильник прямо над кроватью, даже не придется вставать с постели после окончания работы.

7. Функциональное пространство

Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. Фото


Можно установить кровать и письменный стол даже в маленькой комнате. Для этого понадобится двухъярусная кровать. Спать можно будет на втором ярусе, а внизу разместится письменный стол. Из боковых стоек можно сделать полки для книг и горшков с цветами.

8. Настенное искусство

Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. Фото


Если в комнате нет места для изголовья кровати, можно добавить какие-то симпатичные обои или настенное искусство возле «головы» кровати. Это поможет оживить помещение, не занимая дополнительного места.

9. Сделать комнату светлее

Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. Фото


Белая комната даст иллюзию большего пространства. Покраска стен, а также любая белая мебель прекрасно подойдут для этого. Иногда все, что нужно, это иллюзия.

10. Под кроватью

Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. Фото


Полки и пространство под приподнятой кроватью идеально подходят для хранения одежды, обуви и сумок. Эти вещи занимают больше места, чем обычно все думают, и практически никто не хочет выставлять их напоказ. Дополнительное пространство для хранения поможет хранить все в порядке.

11. Модульные кровати

Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. Фото


Эта многофункциональная кровать настраивается под индивидуальные потребности и представляет собой нечто большее, чем просто место для отдыха. Части модульной кровати являются съемными и могут храниться отдельно.

12. Складной настенный стол

Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. Фото


Иногда бывает так, что нужно место для еды или учебы, но нет места для стола. В данном случае подойдет настенный раскладной стол. Он практически незаметен, когда не используется и кажется чем-то вроде шкафчика на стене. Если есть свободное пространство на стене, то есть и место для стола (тем более, что они бывают разных размеров и подойдут для удовлетворения потребностей кого угодно).

13. Мини-кухня

Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. Фото


Возможно, кому-то нужно спрятать свою еду от жадных соседей по комнате. Или, может быть, человеку не нужен полноразмерный холодильник. Устройство «два-в-одном» (мини-холодильник с микроволновой печью) - идеальное решение. У некоторых таких приспособлений даже есть дополнительное пространство для хранения консервов или посуды. А если добавить сверху украшение, то подобную штуку можно устанавливать в любом месте комнаты.

14. Скрытое хранилище

Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. Фото


Общая проблема, с которой сталкиваются почти все, - это вопрос «куда распихать все свои вещи, которые будто размножаются каждый день». Подобная оттоманка вполне симпатичная и на удивление просторная. А что самое интересное, на нее можно не только класть ноги, сидя на кресле, но и использовать ее для хранения (для этого нужно просто снять крышку).

15. Комод и кровать — два в одном

Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. Фото


Комоды занимают много места. Поэтому гораздо лучшим способом хранить свою одежду и белье упорядоченно будет в специальной кровати с секциями под матрасом.

16. Полка над раковиной

Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. Фото


Обеспечить больше места на своей кухне можно, построив полку в месте, которое редко используется - прямо над раковиной. Чтобы сделать это, нужно просто сколотить с помощью пары гвоздей кусок доски и пару обрезков доски, которые станут ножками. Это не только привлекательное дополнение к кухне, но и дополнительное пространство для чашек, мыла, растений или чего-угодно другого.

17. Полка над дверью

Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. Фото


Если закончилось свободное пространство на стенах, нужно просто присмотреться — оно наверняка есть, прямо над входной дверью. Это удобное место для предметов, которые используются не каждый день — к примеру, запасных полотенец, простыней, безделушек и т. д.

18. Столик-полка для дивана

Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. Фото


Практически всегда пространство за диваном теряется впустую. Теперь можно использовать эти несколько лишних сантиметров, обычно служащих «пылесборником». Обладая минимальными навыками столяра (или шоппинга) можно получить полку-столик, который идеально подойдет для пространства за диваном.

19. Зеркала

Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. Фото


Всегда стоит использовать творческий подход к своим зеркалам, чтобы создать иллюзию пространства. Зеркало, размещенное в нужном месте, может визуально сделать комнату в два раза больше.

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20. Выдвижные ящики для небольших приборов

Двадцать оригинальных идей обустройства маленькой квартиры. Фото


Микроволновые печи и другие приборы могут в конечном итоге занять большое количество пространства на кухне. Выдвижные ящики помогут справиться с беспорядком и доставать приборы только когда они нужны.
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 Теги: квартиры, идеи

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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