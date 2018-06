Названы 15 лучших в мире ресторанов. Фото

В этом году кулинарные гении с пяти континентов собрались в испанском портовом городе Бильбао, чтобы выбрать 50 лучших ресторанов 2018 года и, что самое главное, короновать нового лучшего шеф-повара, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Звание лучшего досталось итальянскому ресторану в Модене Osteria Francescana и его шефу Массимо Боттура, чьи восхитительные и порой невероятные переработки классических итальянских рецептов поражают воображение и вкусовые рецепторы. В 2016 году ресторан Боттура уже занимал первое место. Испанский ресторан братьев Рока на этот раз занял второе место, а французский ресторан Mirazur и его шеф Мауро Колагреко оказались на третьем.Впервые в рейтинг The World’s 50 Best Restaurants в число 15 лучших вошел московский ресторан White Rabbit и его шеф-повар Владимир Мухин. В White Rabbit русской кухне придают новое и дерзкое звучание, которое идет в унисон с последними гастрономическими трендами. Ресторан расположен на 16-м этаже Смоленского пассажа, откуда открывается потрясающий панорамный вид на Москву.14-е место — венский ресторан Steirereck, который предлагает гостям современную австрийскую кухню с самыми свежими ингредиентами, выращенными на ферме самого шеф-повара.13-е место — рестораном Pujol в Мехико заведует знаменитый шеф Энрике Ольвера, там подают блюда мексиканской кухни. Фирменное блюдо заведения Mole Madre выдерживается более 1200 дней.12-е место занимает нью-йоркский ресторан Blue Hill at Stone Barns и его шеф, коренной житель Нью-Йорка Дэн Барбер.11-е место — в мексиканском ресторане Quintonil предлагают меню, основанное на овощах и травах, большинство из которых собирают в соседнем саду.10-е место — в испанском ресторане Asador Etxebarri подают креативные блюда, приготовленные на дровяном барбекю.9-е место занимает испанский ресторан Mugaritz, который возглавляет шеф Андони Луис Адурис. В заведении подают блюда так называемой творческой испанской кухни.8-е место — мастер по овощам Ален Пассар открыл в Париже ресторан L’Arpège в 1986 году и получи три звезды Мишлена.7-е место — в перуанском ресторане Maido шеф Митсухару Тсумура смешивает перуанскую и японскую кухню, чтобы создать свое видение кулинарии.6-е место — ресторан Central под руководством шефа Виргилио Мартинеса Велиса является лучшим рестораном в Южной Америке.5-е место — шеф Гагган Ананд открыл свой одноименный ресторан в столице Таиланда в 2010 году с целью оживить индийскую кухню, исследуя современные методы и добавляя молекулярную нотку в традиционные индийские блюда.4-е место — прошлогодним победителем рейтинга, рестораном Eleven Madison Park в Нью-Йорке управляет шеф Даниэль Хамм.3-е место — ресторан Mirazur средиземноморской кухни, которым заведует шеф Мауро Колагреко, расположен на французской стороне Ривьеры всего в нескольких шагах от итальянской границы.2-е место — испанский ресторан El Celler de Can Roca возглавлял рейтинг в 2015 году. Заведением управляют трое братьев Рока.1-е место — итальянский ресторан Osteria Francescana уже был на первом месте рейтинга в 2016 году.