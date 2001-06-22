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Этого милого пуделя спасли из тесной клетки в подвале. Фото
Теперь собака живёт в просторном доме.
Знакомьтесь, это Биби, пудель из питомника. Всю свою жизнь собака провела в крошечной клетке в подвале, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
В прошлом сентябре в питомник в Северной Каролине пришли с обыском работники Общества защиты животных Соединенных Штатов. Животных забрали, но особое внимание спасателей привлекла Биби, которую держали взаперти в клетке и использовали только как производителя новых щенков.
«Она была такая маленькая и испуганная, выглядела невероятно беспомощной».
Пуделя отвезли в ветеринарную клинику, где он завоевал сердце Бренды, работавшей на ресепшене. «Она все время сидела в углу, была напугана до смерти. Я не могла не забрать ее домой».
Однако, когда женщина принесла Биби домой, собака растерялась от огромного пространства, ведь она привыкла жить в крохотной клетке.
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«Она никогда не видела солнца, не знала, как выглядит трава, сначала даже пугалась». Но со временем Биби привыкла и теперь бегает с удовольствием по всему дому и играет.
Знакомьтесь, это Биби, пудель из питомника. Всю свою жизнь собака провела в крошечной клетке в подвале, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
В прошлом сентябре в питомник в Северной Каролине пришли с обыском работники Общества защиты животных Соединенных Штатов. Животных забрали, но особое внимание спасателей привлекла Биби, которую держали взаперти в клетке и использовали только как производителя новых щенков.
«Она была такая маленькая и испуганная, выглядела невероятно беспомощной».
Пуделя отвезли в ветеринарную клинику, где он завоевал сердце Бренды, работавшей на ресепшене. «Она все время сидела в углу, была напугана до смерти. Я не могла не забрать ее домой».
Однако, когда женщина принесла Биби домой, собака растерялась от огромного пространства, ведь она привыкла жить в крохотной клетке.
Читайте также: Самые знаменитые фотографии ХХ века. Фото
«Она никогда не видела солнца, не знала, как выглядит трава, сначала даже пугалась». Но со временем Биби привыкла и теперь бегает с удовольствием по всему дому и играет.
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