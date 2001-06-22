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Раздел: Фоторепортажи  
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Необычные дизайнерские идеи на городских улицах. Фото

Необычные дизайнерские идеи на городских улицах. ФотоКреативность этих улиц зашкаливает.

Отличные идеи от талантливых дизайнеров, которые смогут украсить улицы города, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Некоторые из них не только красивы и креативны, так еще и полезны.

Необычные дизайнерские идеи на городских улицах. Фото
Необычные дизайнерские идеи на городских улицах. Фото
Необычные дизайнерские идеи на городских улицах. Фото
Необычные дизайнерские идеи на городских улицах. Фото
Необычные дизайнерские идеи на городских улицах. Фото
Необычные дизайнерские идеи на городских улицах. Фото
Необычные дизайнерские идеи на городских улицах. Фото
Необычные дизайнерские идеи на городских улицах. Фото
Необычные дизайнерские идеи на городских улицах. Фото
Необычные дизайнерские идеи на городских улицах. Фото
Необычные дизайнерские идеи на городских улицах. Фото
Необычные дизайнерские идеи на городских улицах. Фото
Необычные дизайнерские идеи на городских улицах. Фото
Необычные дизайнерские идеи на городских улицах. Фото
Необычные дизайнерские идеи на городских улицах. Фото
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 Теги: улицы, дизайнеры

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Сегодня, 10:07 » Автор: Татьяна Ларина
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