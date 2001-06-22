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Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. Фото

Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. ФотоФотограф год прожил в эскимосских деревнях и задокументировал жизнь людей за полярным кругом

Алекс Харрис (Alex Harris) – американский фотограф, который жил с 1972 по 1978 годы ездил на Аляску и снимал жителей эскимосских поселений, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию

Всего он совершил за это время пять поездок за полярный круг и прожил в северных поселениях в общей сложности около года.

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Харрис документировал своё знакомство с новыми людьми и новыми местами, а его чёрно-белые фотографии полны жизни и полны тайны.

Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. Фото
Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. Фото
Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. Фото
Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. Фото
Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. Фото
Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. Фото
Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. Фото
Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. Фото
Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. Фото
Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. Фото
Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. Фото
Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. Фото
Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. Фото
Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. Фото
Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. Фото
Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. Фото
Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. Фото
Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. Фото
Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. Фото
Повседневные будни "полярников" в ярком проекте. Фото
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 Теги: север, повседневная жизнь

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