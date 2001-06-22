Раздел: Фоторепортажи
Эта неприглядная избушка внутри выглядит совершенно неожиданно. Фото
Самой постройке уже более 500 лет.
Этот дом был построен еще в 15 веке. Тот, кому еще не доводилось в нем побывать, при первом взгляде может решить, что данное жилище давно оставлено человеком, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru
Вид у дома подходящий именно раз для таких выводов: выглядит он как нагромождение камней и дерева, к тому же буйно порос вьюном. Каково же будет удивление путника, если он осмелится заглянуть внутрь.
За старыми каменными стенами этого милого и неприметного здания кроется современное ухоженное жилище. Сами хозяева называют свой дом Wishbone Cottage. Здание только кажется ветхим и старым, на самом деле это не так, несмотря на то, что самой постройке уже более 500 лет.
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Хотя домик имеет не очень большие размеры, стоит отказаться внутри, и о нем складывается абсолютно противоположное мнение. Такой эффект был достигнут благодаря грамотно оформленному интерьеру. В первую очередь в этом помогают стены, окрашенные в белый цвет. Единственное открытое помещение объединяет под крышей гостиную, столовую, кухню. Последняя в доме совсем не большая, но способна удовлетворить все запросы хозяйки. Есть даже стиральная и посудомоечная машины!
Этот дом был построен еще в 15 веке. Тот, кому еще не доводилось в нем побывать, при первом взгляде может решить, что данное жилище давно оставлено человеком, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru
Вид у дома подходящий именно раз для таких выводов: выглядит он как нагромождение камней и дерева, к тому же буйно порос вьюном. Каково же будет удивление путника, если он осмелится заглянуть внутрь.
За старыми каменными стенами этого милого и неприметного здания кроется современное ухоженное жилище. Сами хозяева называют свой дом Wishbone Cottage. Здание только кажется ветхим и старым, на самом деле это не так, несмотря на то, что самой постройке уже более 500 лет.
Читайте также: Так выглядит современное жилье внутри старой церкви. Фото
Хотя домик имеет не очень большие размеры, стоит отказаться внутри, и о нем складывается абсолютно противоположное мнение. Такой эффект был достигнут благодаря грамотно оформленному интерьеру. В первую очередь в этом помогают стены, окрашенные в белый цвет. Единственное открытое помещение объединяет под крышей гостиную, столовую, кухню. Последняя в доме совсем не большая, но способна удовлетворить все запросы хозяйки. Есть даже стиральная и посудомоечная машины!
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