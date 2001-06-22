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Раздел: Фоторепортажи  
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Эта неприглядная избушка внутри выглядит совершенно неожиданно. Фото

Эта неприглядная избушка внутри выглядит совершенно неожиданно. ФотоСамой постройке уже более 500 лет.

Этот дом был построен еще в 15 веке. Тот, кому еще не доводилось в нем побывать, при первом взгляде может решить, что данное жилище давно оставлено человеком, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru

Вид у дома подходящий именно раз для таких выводов: выглядит он как нагромождение камней и дерева, к тому же буйно порос вьюном. Каково же будет удивление путника, если он осмелится заглянуть внутрь.

За старыми каменными стенами этого милого и неприметного здания кроется современное ухоженное жилище. Сами хозяева называют свой дом Wishbone Cottage. Здание только кажется ветхим и старым, на самом деле это не так, несмотря на то, что самой постройке уже более 500 лет.

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Хотя домик имеет не очень большие размеры, стоит отказаться внутри, и о нем складывается абсолютно противоположное мнение. Такой эффект был достигнут благодаря грамотно оформленному интерьеру. В первую очередь в этом помогают стены, окрашенные в белый цвет. Единственное открытое помещение объединяет под крышей гостиную, столовую, кухню. Последняя в доме совсем не большая, но способна удовлетворить все запросы хозяйки. Есть даже стиральная и посудомоечная машины!

Эта неприглядная избушка внутри выглядит совершенно неожиданно. Фото
Эта неприглядная избушка внутри выглядит совершенно неожиданно. Фото
Эта неприглядная избушка внутри выглядит совершенно неожиданно. Фото
Эта неприглядная избушка внутри выглядит совершенно неожиданно. Фото
Эта неприглядная избушка внутри выглядит совершенно неожиданно. Фото
Эта неприглядная избушка внутри выглядит совершенно неожиданно. Фото
Эта неприглядная избушка внутри выглядит совершенно неожиданно. Фото
Эта неприглядная избушка внутри выглядит совершенно неожиданно. Фото
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 Теги: дом, интерьер

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Сегодня, 15:55 » Автор: Татьяна Ларина
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