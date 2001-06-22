Раритетные кадры модели из индейского племени. Фото

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Редкие кадры повседневной жизни племени Короваи. Фото Они живут на деревьях, носят на себе лишь банановые листья, охотятся на диких кабанов и практикуют каннибализм.