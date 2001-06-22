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Раритетные кадры модели из индейского племени. Фото
Модель из племени в прекрасных снимках начала прошлого века
Голди Джеймисон Конклин от рождения принадлежала к клану Цапли из племени сенека и жила в резервации Аллегани, на юго-западе штата Нью-Йорк, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Среди своего народа была известна под именем Ах-Вех-Ию, что означает Красивый цветок. В 1900-х годах девушку в качестве модели наняла компания по производству столовых приборов, так и появились эти фотографии.
В начале прошлого века тысячи компаний использовали изображения коренных народов в рекламных целях, подпитывая популярные в американской культуре стереотипы «благородного дикаря» и «индейской принцессы».
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Хотя, как известно, у индейцев не было королей или царей, поэтому и принцесс быть не могло.
Голди Джеймисон Конклин от рождения принадлежала к клану Цапли из племени сенека и жила в резервации Аллегани, на юго-западе штата Нью-Йорк, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Среди своего народа была известна под именем Ах-Вех-Ию, что означает Красивый цветок. В 1900-х годах девушку в качестве модели наняла компания по производству столовых приборов, так и появились эти фотографии.
В начале прошлого века тысячи компаний использовали изображения коренных народов в рекламных целях, подпитывая популярные в американской культуре стереотипы «благородного дикаря» и «индейской принцессы».
Читайте также: Редкие кадры повседневной жизни племени Короваи. Фото
Хотя, как известно, у индейцев не было королей или царей, поэтому и принцесс быть не могло.
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