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Раритетные кадры модели из индейского племени. Фото

Раритетные кадры модели из индейского племени. ФотоМодель из племени в прекрасных снимках начала прошлого века

Голди Джеймисон Конклин от рождения принадлежала к клану Цапли из племени сенека и жила в резервации Аллегани, на юго-западе штата Нью-Йорк, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Среди своего народа была известна под именем Ах-Вех-Ию, что означает Красивый цветок. В 1900-х годах девушку в качестве модели наняла компания по производству столовых приборов, так и появились эти фотографии.

В начале прошлого века тысячи компаний использовали изображения коренных народов в рекламных целях, подпитывая популярные в американской культуре стереотипы «благородного дикаря» и «индейской принцессы».

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Хотя, как известно, у индейцев не было королей или царей, поэтому и принцесс быть не могло.

Раритетные кадры модели из индейского племени. Фото
Раритетные кадры модели из индейского племени. Фото
Раритетные кадры модели из индейского племени. Фото
Раритетные кадры модели из индейского племени. Фото
Раритетные кадры модели из индейского племени. Фото
Раритетные кадры модели из индейского племени. Фото
Раритетные кадры модели из индейского племени. Фото
Раритетные кадры модели из индейского племени. Фото
Раритетные кадры модели из индейского племени. Фото
Раритетные кадры модели из индейского племени. Фото
Раритетные кадры модели из индейского племени. Фото
Раритетные кадры модели из индейского племени. Фото
Раритетные кадры модели из индейского племени. Фото
Раритетные кадры модели из индейского племени. Фото
Раритетные кадры модели из индейского племени. Фото
Раритетные кадры модели из индейского племени. Фото
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 Теги: модель, ретро

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Сегодня, 17:43 » Автор: Татьяна Ларина
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