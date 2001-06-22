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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотографии, где задний план интереснее, чем передний. Фото

Фотографии, где задний план интереснее, чем передний. ФотоОсновной объект не должен быть центром внимания.

Оскар вручают еще и за лучшую роль второго плана.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

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На заднем плане происходит много важных вещей! Чтобы подчеркнуть это, мы собрали список фотографий, где основной объект не должен быть центром внимания.

Фотографии, где задний план интереснее, чем передний. Фото
Фотографии, где задний план интереснее, чем передний. Фото
Фотографии, где задний план интереснее, чем передний. Фото
Фотографии, где задний план интереснее, чем передний. Фото
Фотографии, где задний план интереснее, чем передний. Фото
Фотографии, где задний план интереснее, чем передний. Фото
Фотографии, где задний план интереснее, чем передний. Фото
Фотографии, где задний план интереснее, чем передний. Фото
Фотографии, где задний план интереснее, чем передний. Фото
Фотографии, где задний план интереснее, чем передний. Фото
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Сегодня, 18:33 » Автор: Едгар Букмирза
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