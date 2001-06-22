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Фотографии, где задний план интереснее, чем передний. Фото

Фотографии, где задний план интереснее, чем передний. Фото

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Во Львове в небе появился загадочный летающий объект. Фото Жители Львовской и Ивано-Франковской областей засняли странный летающий объект, похожий на комету или яркую звезду.