Раздел: Фоторепортажи
Фотографии, где задний план интереснее, чем передний. Фото
Основной объект не должен быть центром внимания.
Оскар вручают еще и за лучшую роль второго плана.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.
Читайте также: Задний план на этих снимках заставит смеяться до слез
На заднем плане происходит много важных вещей! Чтобы подчеркнуть это, мы собрали список фотографий, где основной объект не должен быть центром внимания.
Оскар вручают еще и за лучшую роль второго плана.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.
Читайте также: Задний план на этих снимках заставит смеяться до слез
На заднем плане происходит много важных вещей! Чтобы подчеркнуть это, мы собрали список фотографий, где основной объект не должен быть центром внимания.
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