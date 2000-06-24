Автотуризм 60-х годов: какой была дорога к морю для наших бабушек и дедушек. Фото

Поездки на курорт планировали по несколько месяцев.



Сегодня автотуризм — это поездка на авто в лес, на озеро или море. Ну или путешествие по Европе на собственном авто.



Об этом пишет



При этом автолюбители не сильно замарачиваются по поводу набора инструментов, достаточно домкрата, доливки антифриза, омывайки, компрессора для подкачки шин, да и хорош. Но даже этот скромный перечень есть не у всех.То ли дело поездка на машине в 60-е годы: полный багажник железа, справочники, палатки, куча вещей на любой случай жизни — романтика.



В 50-60-е года, во времена зарождения автотуризма, заправки были большой редкостью, даже в крупных городах их насчитывалось от силы по 2-3 штуки. Не было и навигаторов, их работу выполняли «Справочники автотуриста» с популярными маршрутами. Само собой, можно было особенно не рассчитывать и на встречу с автосервисом, а потому каждый водитель был готов решить любую проблему своими большими и сильными руками.



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Никаких спонтанных путешествий! Поездки на курорт планировали по несколько месяцев, ведь автомобиль нужно было как следует подготовить, чтобы он не встал на дороге.



















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сегодня автотуризм — это поездка на авто в лес, на озеро или море. Ну или путешествие по Европе на собственном авто.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.ru При этом автолюбители не сильно замарачиваются по поводу набора инструментов, достаточно домкрата, доливки антифриза, омывайки, компрессора для подкачки шин, да и хорош. Но даже этот скромный перечень есть не у всех.То ли дело поездка на машине в 60-е годы: полный багажник железа, справочники, палатки, куча вещей на любой случай жизни — романтика.В 50-60-е года, во времена зарождения автотуризма, заправки были большой редкостью, даже в крупных городах их насчитывалось от силы по 2-3 штуки. Не было и навигаторов, их работу выполняли «Справочники автотуриста» с популярными маршрутами. Само собой, можно было особенно не рассчитывать и на встречу с автосервисом, а потому каждый водитель был готов решить любую проблему своими большими и сильными руками.Никаких спонтанных путешествий! Поездки на курорт планировали по несколько месяцев, ведь автомобиль нужно было как следует подготовить, чтобы он не встал на дороге.



