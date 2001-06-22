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Невероятные снимки фотографа, проехавшего 26 тысяч километров на мотоцикле. Фото

Невероятные снимки фотографа, проехавшего 26 тысяч километров на мотоцикле. Фото Румынский фотограф снимал свое путешествие в Монголию.

Румынский фотограф Михай Барбу (Mihai Barbu) жить не может без путешествий и мотоциклов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Причем предпочтения у него весьма оригинальные.

В странствиях он, бывает, проводит по полгода, а из всех видов транспортных средств уважает исключительно мотоциклы «Урал».

Четыре месяца прошлого года Михай провел в путешествии из Румынии в Монголию и обратно.

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26 тысяч километров с женой и шестилетним сыном. На мотоцикле.

Невероятные снимки фотографа, проехавшего 26 тысяч километров на мотоцикле. Фото
Невероятные снимки фотографа, проехавшего 26 тысяч километров на мотоцикле. Фото
Невероятные снимки фотографа, проехавшего 26 тысяч километров на мотоцикле. Фото
Невероятные снимки фотографа, проехавшего 26 тысяч километров на мотоцикле. Фото
Невероятные снимки фотографа, проехавшего 26 тысяч километров на мотоцикле. Фото
Невероятные снимки фотографа, проехавшего 26 тысяч километров на мотоцикле. Фото
Невероятные снимки фотографа, проехавшего 26 тысяч километров на мотоцикле. Фото
Невероятные снимки фотографа, проехавшего 26 тысяч километров на мотоцикле. Фото
Невероятные снимки фотографа, проехавшего 26 тысяч километров на мотоцикле. Фото
Невероятные снимки фотографа, проехавшего 26 тысяч километров на мотоцикле. Фото
Невероятные снимки фотографа, проехавшего 26 тысяч километров на мотоцикле. Фото
Невероятные снимки фотографа, проехавшего 26 тысяч километров на мотоцикле. Фото
Невероятные снимки фотографа, проехавшего 26 тысяч километров на мотоцикле. Фото
Невероятные снимки фотографа, проехавшего 26 тысяч километров на мотоцикле. Фото
Невероятные снимки фотографа, проехавшего 26 тысяч километров на мотоцикле. Фото
Невероятные снимки фотографа, проехавшего 26 тысяч километров на мотоцикле. Фото
Невероятные снимки фотографа, проехавшего 26 тысяч километров на мотоцикле. Фото
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 Теги: фото, мотоцикл

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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