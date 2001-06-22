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Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото

Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. ФотоРаботы Зои Черкасской.

Зоя Черкасская (Zoya Cherkassky-Nnadi) родилась и выросла в Киеве, а в 15-летнем возрасте переехала в Израиль, где и стала признанной художницей. Более десяти лет ее работы выставляются в израильских художественных галереях, критики ее хвалят, публика обожает. Хоть ее картины и просты в исполнении, но именно этой простотой и душевным теплом задевают струнки у каждого, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

После эмиграции из СССР Зоя стала зарисовывать свои детские воспоминания умирающего Советского Союза, последние моменты до распада. Ее работы показывают сцены из обыденной жизни, памятные детали, которые обязательно найдут отклик в душе у целого поколения людей, выросших в тот же период.

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Помимо советских воспоминаний, Зоя зарисовывала сценки из жизни российских иммигрантов в Израиле. Эту серию картин она назвала «Алия 90-х».

Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
Советское детство в ностальгических картинах украинской художницы. Фото
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 Теги: СССР, художница

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Сегодня, 10:36 » Автор: Анна Мартынова
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