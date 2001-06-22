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61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото

61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. ФотоЯсмина Росси - успешная модель.

Женщины, которым уже больше 25 лет имеют немного шансов, чтобы построить карьеру модели не говоря уже о 61-летнем возрасте. Но это негласное правило не относится к Ясмине Росси (Yasmina Rossi) родившейся 21 декабря 1955 года, которая не только является бабушкой двоих внуков, но и работает фотомоделью и снимается для таких известных международных брендов, как YSL, Marks & Spencer, Hermes и многих других, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
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 Теги: модель, фигура

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