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Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото

Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. ФотоРаботы фотографа из Чили.

Камило Хосе Вергара (Camilo Jose Vergara) родился в 1944 году в Сантьяго, Чили и в 1969 году переехал в Нью-Йорк, где смог построить карьеру уличного фотографа. Вергара запечатлел улицы Бруклина, Бронкса, Манхэттена и Нижнего Ист-Сайда в период Вьетнамской войны и смог обрести мировую известность благодаря своим честным фотографиям американских трущоб, нищеты и полного экономического упадка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
Фотограф показал Нью-Йорк 70-х годов в лицах. Фото
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 Теги: фотограф, Нью-Йорк

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Сегодня, 15:03 » Автор: Анна Мартынова
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