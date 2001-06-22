» » Названы страны, в которые женщинам лучше не отправляться. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Названы страны, в которые женщинам лучше не отправляться. Фото

Названы страны, в которые женщинам лучше не отправляться. ФотоЗдесь женщинам живется непросто.

Стиль жизни женщины в свете современного мира — преуспевающая, уверенная в себе, источающая красоту и счастье. К сожалению, то, что является обычным и привычным делом для массы женщин в развитых странах, являет собой непозволительную роскошь для слабого пола, проживающего в десятке стран, перечисленных ниже, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Ирак

Названы страны, в которые женщинам лучше не отправляться. Фото


Как только американцы «высвободили» эту страну из лап Саддама Хусейна, это место превратилось для женщин в ад на земле. Если раньше уровень грамотности в Ираке был одним из самых высоких среди других арабских стран, то теперь он один из самых низких. В конце 2014 года сторонники ИГИЛ (запрещенная организация в РФ) казнили порядка 150 женщин, которые не стали принимать участие в секс-джихаде.

2. Пакистан

Названы страны, в которые женщинам лучше не отправляться. Фото


В некоторых областях страны бытует обычай насиловать женщин за провинности сильного пола из их семей. Но самая большая распространенность у традиции «убийства чести». Не так давно в Пакистане произошли случаи бунта, направленного на свержение женщин адвокатов, политиков и тех, кто трудится в сфере защиты прав человека. Огромное количество женщин там переживает настоящие мучения, а в законе отсутствует пункт о домашнем насилии. 90% женщин испытывают на себе все «последствия» своей женской участи, а около 82% дам имеют заработок ниже мужчин.

3. Индия

Названы страны, в которые женщинам лучше не отправляться. Фото


Среди общего числа взрослого индийского населения зараженных ВИЧ, 39% составляют женщины. Порядка 70% женщин в регулярно испытывают насилие. Статистика показывает, что каждые 10 минут случается 3 преступления против слабого пола. В час изнасилованными оказываются две женщины. В минувшем столетии было уничтожено около 50 млн девочек, а 100 млн женского населения разного возраста выступили товаром в процессе торговли людьми. Около половины индийских девочек вступают в замужество до наступления совершеннолетия.

4. Сомали

Названы страны, в которые женщинам лучше не отправляться. Фото


Война перевернула с ног на голову жизнь местных женщин, которые ранее являли собой оплот семьи. Около 95% девочек подвергаются сексуальному насилию в возрасте 4-11 лет. В парламенте на долю слабого пола приходится только 7,5% мест. И только 9% всего женского населения рожают в специализированных медицинских заведениях.

5. Мали

Названы страны, в которые женщинам лучше не отправляться. Фото


В одной из самых беднейших стран на земле лишь малому числу женщин удается миновать ужасной процедуры обрезания. Основная часть женского населения вынуждена становиться женой в малолетстве, а каждая десятая девочка погибает во время беременности и деторождения.

6. Гватемала

Названы страны, в которые женщинам лучше не отправляться. Фото


Очень много женщин в этой стране регулярно подвергаются действиям насильственного характера в семье и не менее редким изнасилованиям. Гватемала также является одной из тех стран, где большой процент людей имеет диагноз СПИД.

7. Судан

Названы страны, в которые женщинам лучше не отправляться. Фото


Несмотря на то, что в стране недавно ввели ряд правил и новых законов, женская участь в Судане остается незавидной. Частые сексуальные насилия, похищения привели к тому, что с 2003 года было уничтожено более 1 млн женщин.

8. Демократическая Республика Конго

Названы страны, в которые женщинам лучше не отправляться. Фото


Военные действия в стране уже унесли жизни более 3 млн жителей, а конца этому ужасу еще не видно. В процессе сражений женщин часто насилуют. Ежедневно в стране фиксируется 1100 изнасилований, а в промежуток с 1996 года численность подобных преступлений достигла 200 000. Больше половины беременных в стране болеют анемией, и ни одна женщина в стране не вправе ставить подпись на документах, если муж не дал на это своего согласия.

9. Афганистан

Названы страны, в которые женщинам лучше не отправляться. Фото


В среднем, местные дамы живую 45 лет, и это меньше, чем их мужчины соотечественники. Результатом 30 лет войны и репрессий стала безграмотность женского населения, а большая часть замужних девушек младше 16 лет. Каждые 30 минут в стране умирает рожающая женщина, что напрямую связано с тем, что процесс родов в 85% случаев происходит без участия медиков. В этой стране женщины чаще, чем еще где-либо, умирают во время родового процесса.

Читайте также: Фотограф рискнул жизнью ради этих снимков с акулами. Фото

10. Чад

Названы страны, в которые женщинам лучше не отправляться. Фото


В этой стране женщины и вовсе бесправны. Большая часть девочек выходит замуж в 12 лет. Женщины из Судана, находящиеся в лагерях для беженцев, расположенных в восточной части Чада, постоянно переживают насилия разного характера, в том числе и сексуального. Но за пределами лагеря их постоянно выслеживают оппозиционные силы и бандиты Чада.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: женщины, страны

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
     139
     0

Похожие новости по теме

15 стран, в которых выйти замуж легче всего. Фото 15 стран, в которых выйти замуж легче всего. Фото

Здесь живет мало женщин.

Страны, в которых женщиной лучше не рождаться. Фото Страны, в которых женщиной лучше не рождаться. Фото

Международные эксперты назвали 13 стран с наиболее ужасными условиями для проживания женщин.

Названы худшие в мире страны для женщин. Фото Названы худшие в мире страны для женщин. Фото

Жизнь женщин в этих странах наполнена страданиями.

Страны, в которых женщин ждет плохая участь. Фото Страны, в которых женщин ждет плохая участь. Фото

Здесь им живется не сладко.

Где «обитают» женщины-миллиардеры. Фото Где «обитают» женщины-миллиардеры. Фото

В этих странах проживает больше всего богатых женщин.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх