Раздел: Фоторепортажи
Необычные виды облаков, которые посчастливилось увидеть не многим. Фото
Природа умеет удивлять.
Все мы любим смотреть на небо, наблюдать прекрасный закат, а также видеть, как солнечные лучи, пробивая облака, окрашивают небо в самые разные цвета. Сегодня мы поговорим с вами о не менее интересном природном явлении, которое может заворожить любого и заставить всматриваться в его причудливый узор, который каждый будет трактовать по-своему, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Сегодня речь пойдет об облаках и о том, какие они бывают.
Трубчатые облака
Такие облака частенько связаны с грозами или холодными фронтами. Обычно они располагаются довольно-таки низко по отношению к земле и имеют форму трубки.
Шельфовые облака
Облака такого вида связанны с холодными фронтами и грозами, но шельфовое облако отличается от трубчатого тем, что обычно, это два облака, которые накладываются друг на друга.
Облака Кельвина-Гельмгольца
Эти тонкие горизонтальные спирали, как правило, быстро рассеиваются и именно поэтому долго наблюдать их, к сожалению, невозможно. Увидеть эту красоту можно, когда подует ветер над водой. Также они упоминаются как облака Кельвина-Гельмгольца.
Вымеобразные облака
Эти редкие мешковидные облака обычно образуются после того, как пройдет гроза. Вопреки весьма распространенному мнению, они не указывают на то, что приближается торнадо (хотя и выглядят вымеобразные облака слегка зловещими).
Перламутровые облака
Иногда их еще называют «закатными» облаками, просто потому что такой мягкий цвет на небе появляется на закате. Радовать своим видом перламутровые облака могут на высоте до 20 миль. Обычно они видны в полярных областях вблизи полюсов. Перламутровые облака известны своим радужным цветом.
Волнистые облака
Эти облака обычно формируются волнами воздуха, которые протекают над возвышенным участком, таким как горный хребет.
Пирокумулятивные облака
Такие облака еще называют огненными облаками. В большинстве случаев они появляются после пожаров или же вследствие вулканической активности. С виду они напоминают гриб и очень часто в простонародье их еще называют «грибными» облаками.
Волнисто-бугристые облака
На фото выше вы можете видеть самые «молодые» и малоизученные облака на данный момент. Их внесли во всемирную классификацию только в 2009 году. Глядя на такие облака, сразу кажется, что приближается нечто ужасное, ведь их вид не сулит что-либо хорошего. Они низкие и весьма мрачные. Но, как известно, их внешний вид может быть обманчивым. Благодаря наблюдениям стало известно, что волнисто-бугристые облака не являются предвестниками ни конца света, ни даже самой обычной грозы.
Грозовой воротник
Грозовой воротник – это очень красивый вид облаков, которые в основном формируются перед наступлением холодных фронтов. В большинстве случаев такие облака являются предшественниками большой грозы.
Кучево-дождевые облака
Это вертикальное облако с высоким усиковидным верхом.
Перистые облака
Это удивительно погодное явление частенько встречается во время восхода солнца. Существует мнение, что перистые облака – это остаточное явление больших грозовых облаков.
Туманообразные перисто-слоистые облака
Эти облака, образованные поднимающимся воздухом, трудно увидеть, если они не подсвечиваются в нужном количестве солнечным светом. Кстати, это освещение обычно образует ореол.
Лентикулярные облака
Лентикулярные облака на самом деле очень редкое явление. Образовываются они в основном на гребнях воздушных волн или же между несколькими слоями воздуха. Интересно то, что каким бы ни был поток ветра, эти облака не будут двигаться.
С виду они похожи на неопознанный летающий объект. Лентикулярные облака появляются лишь тогда, когда в воздухе слишком много влаги.
Это связанно с приближением атмосферного фронта.
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Серебристые облака
Эти облака являются одними из самых высоких облачных образований. Появляются они на высотах в 80 км. Серебристые облака еще называют облаками, которые светятся ночью. Днем, каким бы чистым небо не было, их не будет видно, а вот ночью через них прекрасно видны звезды, потому что они очень тонкие.
Такую красоту можно наблюдать лишь в летнее время, поэтому не упустите свой шанс полюбоваться серебристыми облаками.
Все мы любим смотреть на небо, наблюдать прекрасный закат, а также видеть, как солнечные лучи, пробивая облака, окрашивают небо в самые разные цвета. Сегодня мы поговорим с вами о не менее интересном природном явлении, которое может заворожить любого и заставить всматриваться в его причудливый узор, который каждый будет трактовать по-своему, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Сегодня речь пойдет об облаках и о том, какие они бывают.
Трубчатые облака
Такие облака частенько связаны с грозами или холодными фронтами. Обычно они располагаются довольно-таки низко по отношению к земле и имеют форму трубки.
Шельфовые облака
Облака такого вида связанны с холодными фронтами и грозами, но шельфовое облако отличается от трубчатого тем, что обычно, это два облака, которые накладываются друг на друга.
Облака Кельвина-Гельмгольца
Эти тонкие горизонтальные спирали, как правило, быстро рассеиваются и именно поэтому долго наблюдать их, к сожалению, невозможно. Увидеть эту красоту можно, когда подует ветер над водой. Также они упоминаются как облака Кельвина-Гельмгольца.
Вымеобразные облака
Эти редкие мешковидные облака обычно образуются после того, как пройдет гроза. Вопреки весьма распространенному мнению, они не указывают на то, что приближается торнадо (хотя и выглядят вымеобразные облака слегка зловещими).
Перламутровые облака
Иногда их еще называют «закатными» облаками, просто потому что такой мягкий цвет на небе появляется на закате. Радовать своим видом перламутровые облака могут на высоте до 20 миль. Обычно они видны в полярных областях вблизи полюсов. Перламутровые облака известны своим радужным цветом.
Волнистые облака
Эти облака обычно формируются волнами воздуха, которые протекают над возвышенным участком, таким как горный хребет.
Пирокумулятивные облака
Такие облака еще называют огненными облаками. В большинстве случаев они появляются после пожаров или же вследствие вулканической активности. С виду они напоминают гриб и очень часто в простонародье их еще называют «грибными» облаками.
Волнисто-бугристые облака
На фото выше вы можете видеть самые «молодые» и малоизученные облака на данный момент. Их внесли во всемирную классификацию только в 2009 году. Глядя на такие облака, сразу кажется, что приближается нечто ужасное, ведь их вид не сулит что-либо хорошего. Они низкие и весьма мрачные. Но, как известно, их внешний вид может быть обманчивым. Благодаря наблюдениям стало известно, что волнисто-бугристые облака не являются предвестниками ни конца света, ни даже самой обычной грозы.
Грозовой воротник
Грозовой воротник – это очень красивый вид облаков, которые в основном формируются перед наступлением холодных фронтов. В большинстве случаев такие облака являются предшественниками большой грозы.
Кучево-дождевые облака
Это вертикальное облако с высоким усиковидным верхом.
Перистые облака
Это удивительно погодное явление частенько встречается во время восхода солнца. Существует мнение, что перистые облака – это остаточное явление больших грозовых облаков.
Туманообразные перисто-слоистые облака
Эти облака, образованные поднимающимся воздухом, трудно увидеть, если они не подсвечиваются в нужном количестве солнечным светом. Кстати, это освещение обычно образует ореол.
Лентикулярные облака
Лентикулярные облака на самом деле очень редкое явление. Образовываются они в основном на гребнях воздушных волн или же между несколькими слоями воздуха. Интересно то, что каким бы ни был поток ветра, эти облака не будут двигаться.
С виду они похожи на неопознанный летающий объект. Лентикулярные облака появляются лишь тогда, когда в воздухе слишком много влаги.
Это связанно с приближением атмосферного фронта.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Серебристые облака
Эти облака являются одними из самых высоких облачных образований. Появляются они на высотах в 80 км. Серебристые облака еще называют облаками, которые светятся ночью. Днем, каким бы чистым небо не было, их не будет видно, а вот ночью через них прекрасно видны звезды, потому что они очень тонкие.
Такую красоту можно наблюдать лишь в летнее время, поэтому не упустите свой шанс полюбоваться серебристыми облаками.
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