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Вьетнам в ярких снимках венгерского фотографа. Фото
Страна, которая очаровывает с первого взгляда.
Орсолия Каранц (Orsolya Karancz) — фотограф из Будапешта, в 2008 году девушка переехала в Лондон, где продолжила работать профессиональным фотографом, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Орсолия постоянно путешествует, ее серии посвящены разным странам и культурам мира. Одним из любимых мест для съемки самого фотографа стал Вьетнам.
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«У Вьетнама есть особое место в моем сердце. Когда я там побывала, моя жизнь изменилась во многих отношениях. Я путешествовала по северу от Вьетнама и задокументировала захватывающий дух, местные характеры и жизнь этнических групп в горах», — рассказывает Орсолия о своей серии фотографий.
Орсолия Каранц (Orsolya Karancz) — фотограф из Будапешта, в 2008 году девушка переехала в Лондон, где продолжила работать профессиональным фотографом, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Орсолия постоянно путешествует, ее серии посвящены разным странам и культурам мира. Одним из любимых мест для съемки самого фотографа стал Вьетнам.
Читайте также: Заснеженный Амстердам в ярких снимках. Фото
«У Вьетнама есть особое место в моем сердце. Когда я там побывала, моя жизнь изменилась во многих отношениях. Я путешествовала по северу от Вьетнама и задокументировала захватывающий дух, местные характеры и жизнь этнических групп в горах», — рассказывает Орсолия о своей серии фотографий.
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