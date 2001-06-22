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Вьетнам в ярких снимках венгерского фотографа. Фото

Вьетнам в ярких снимках венгерского фотографа. ФотоСтрана, которая очаровывает с первого взгляда.

Орсолия Каранц (Orsolya Karancz) — фотограф из Будапешта, в 2008 году девушка переехала в Лондон, где продолжила работать профессиональным фотографом, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.

Орсолия постоянно путешествует, ее серии посвящены разным странам и культурам мира. Одним из любимых мест для съемки самого фотографа стал Вьетнам.

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«У Вьетнама есть особое место в моем сердце. Когда я там побывала, моя жизнь изменилась во многих отношениях. Я путешествовала по северу от Вьетнама и задокументировала захватывающий дух, местные характеры и жизнь этнических групп в горах», — рассказывает Орсолия о своей серии фотографий.

Вьетнам в ярких снимках венгерского фотографа. Фото
Вьетнам в ярких снимках венгерского фотографа. Фото
Вьетнам в ярких снимках венгерского фотографа. Фото
Вьетнам в ярких снимках венгерского фотографа. Фото
Вьетнам в ярких снимках венгерского фотографа. Фото
Вьетнам в ярких снимках венгерского фотографа. Фото
Вьетнам в ярких снимках венгерского фотографа. Фото
Вьетнам в ярких снимках венгерского фотографа. Фото
Вьетнам в ярких снимках венгерского фотографа. Фото
Вьетнам в ярких снимках венгерского фотографа. Фото
Вьетнам в ярких снимках венгерского фотографа. Фото
Вьетнам в ярких снимках венгерского фотографа. Фото
Вьетнам в ярких снимках венгерского фотографа. Фото
Вьетнам в ярких снимках венгерского фотографа. Фото

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 Теги: Вьетнам, фотограф

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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