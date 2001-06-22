В Сети показали цыганский лагерь во Львове после разгрома. Фото

Снимки опубликовал Игорь Зинкевич.



24 июня, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич выложил на своей странице в Facebook снимки, на которых видны последствия жестокого нападения на лагерь ромов на улице Трускавецкой во Львове, передает



Сообщается, что 23 июня около 10 молодых человек, вооруженных ножами, напали на поселение ромов. Они смертельно ранили 24-летнего мужчину ромской национальности. Вследствие происшествия, еще четыре человека, среди которых ребенок, были травмированы.



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Полиции удалось задержать семь человек из числа нападавших. Известно, что всем им 18-20 лет и они являются жителями Львова.













Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 24 июня, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич выложил на своей странице в Facebook снимки, на которых видны последствия жестокого нападения на лагерь ромов на улице Трускавецкой во Львове, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua Сообщается, что 23 июня около 10 молодых человек, вооруженных ножами, напали на поселение ромов. Они смертельно ранили 24-летнего мужчину ромской национальности. Вследствие происшествия, еще четыре человека, среди которых ребенок, были травмированы.Полиции удалось задержать семь человек из числа нападавших. Известно, что всем им 18-20 лет и они являются жителями Львова.



