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Раздел: Фоторепортажи  
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В Сети показали цыганский лагерь во Львове после разгрома. Фото

В Сети показали цыганский лагерь во Львове после разгрома. ФотоСнимки опубликовал Игорь Зинкевич.

24 июня, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич выложил на своей странице в Facebook снимки, на которых видны последствия жестокого нападения на лагерь ромов на улице Трускавецкой во Львове, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Сообщается, что 23 июня около 10 молодых человек, вооруженных ножами, напали на поселение ромов. Они смертельно ранили 24-летнего мужчину ромской национальности. Вследствие происшествия, еще четыре человека, среди которых ребенок, были травмированы.

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Полиции удалось задержать семь человек из числа нападавших. Известно, что всем им 18-20 лет и они являются жителями Львова.

В Сети показали цыганский лагерь во Львове после разгрома. Фото
В Сети показали цыганский лагерь во Львове после разгрома. Фото
В Сети показали цыганский лагерь во Львове после разгрома. Фото
В Сети показали цыганский лагерь во Львове после разгрома. Фото
В Сети показали цыганский лагерь во Львове после разгрома. Фото

В Сети показали цыганский лагерь во Львове после разгрома. Фото
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 Теги: Львов, ромы

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Сегодня, 18:03 » Автор: Анна Мартынова
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