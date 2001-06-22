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Самые странные рисунки на кофейной пене. Фото

Самые странные рисунки на кофейной пене. Фото В этой кофейне на Тайване посетителям предлагают необычный кофе.

В кофейне My Cofi в городе Гаосюн устали от обычного «милого» латте-арта и решили рисовать для гостей всякие кошмары, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Например, насекомых и персонажей из фильмов ужасов.

Бариста так искусно обращаются с пенкой от кофе, что их рисунки получаются объемными и выходят за пределы чашки.

Тем не менее по запросу в кофейне могут нарисовать милого пса или попугая.

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Или сделать быстрый портрет посетителя.

Самые странные рисунки на кофейной пене. Фото
Самые странные рисунки на кофейной пене. Фото
Самые странные рисунки на кофейной пене. Фото
Самые странные рисунки на кофейной пене. Фото
Самые странные рисунки на кофейной пене. Фото
Самые странные рисунки на кофейной пене. Фото
Самые странные рисунки на кофейной пене. Фото
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 Теги: кофе, пена, рисунки

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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