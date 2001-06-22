Разница между внешним видом купальников на моделях и обычных девушках. Фото

Купальники Victoria’s Secret выглядят на девушках не модельной фигуры совсем по-другому.



Эта фантастическая фотосессия на пляже в Малибу — воссоздание рекламы купальников Victoria’s Secret с участием обычных женщин, не моделей. Каждая девушка пыталась повторить позу модели в рекламе. Предлагаем посмотреть, что получилось, и почитать комментарии участниц фотосессии, сообщает



Вот мнение одной из девушек: «Я думаю, каждая должна в какой-то момент сфотографироваться в купальнике на пляже. Это забавный опыт, который помогает избавиться от неуверенности в себе». Другая участница сказала, что «не все из нас модели, но мир — это подиум для КАЖДОЙ из нас».



Шеридан: «Чтобы носить купальник, необязательно выглядеть как Бехати (Бехати Принслу, намибийская модель. — Прим. ред.). Делайте то, что приносит вам радость, и все будет хорошо».



Нина: «Не сравнивайте себя с моделью. Лишь немногие из нас имеют модельную внешность».



Кристин: «Трудно быть объективной по вопросу своего тела — так что если кто-то делает вам комплимент, ему следует верить!»



Эллисон: «Я думаю, каждая должна в какой-то момент сфотографироваться в купальнике на пляже. Это забавный опыт, который помогает избавиться от неуверенности в себе».



Кирстен: «Отфотошопленная кожа и отсутствие жира не делают тебя красивой, красивой делает уверенность в себе и сияние изнутри».



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Лара: «Не все из нас модели, но мир — это подиум для КАЖДОЙ из нас».

















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Эта фантастическая фотосессия на пляже в Малибу — воссоздание рекламы купальников Victoria’s Secret с участием обычных женщин, не моделей. Каждая девушка пыталась повторить позу модели в рекламе. Предлагаем посмотреть, что получилось, и почитать комментарии участниц фотосессии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture Вот мнение одной из девушек: «Я думаю, каждая должна в какой-то момент сфотографироваться в купальнике на пляже. Это забавный опыт, который помогает избавиться от неуверенности в себе». Другая участница сказала, что «не все из нас модели, но мир — это подиум для КАЖДОЙ из нас».Шеридан: «Чтобы носить купальник, необязательно выглядеть как Бехати (Бехати Принслу, намибийская модель. — Прим. ред.). Делайте то, что приносит вам радость, и все будет хорошо».Нина: «Не сравнивайте себя с моделью. Лишь немногие из нас имеют модельную внешность».Кристин: «Трудно быть объективной по вопросу своего тела — так что если кто-то делает вам комплимент, ему следует верить!»Эллисон: «Я думаю, каждая должна в какой-то момент сфотографироваться в купальнике на пляже. Это забавный опыт, который помогает избавиться от неуверенности в себе».Кирстен: «Отфотошопленная кожа и отсутствие жира не делают тебя красивой, красивой делает уверенность в себе и сияние изнутри».Лара: «Не все из нас модели, но мир — это подиум для КАЖДОЙ из нас».



