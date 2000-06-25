Раздел: Фоторепортажи
Как выглядят известные бодибилдеры в старости. Фото
Не всегда такой образ жизни хорошо влияет на здоровье.
Снимки, показывающие, как изменились самые известные бодибилдеры и спортсмены конца прошлого века. В конце 1980-х — начале 1990-х эти спортсмены были на пике своей формы. Теперь такие тела редко встречаются. Для героинь и героев этой подборки не было ничего более привлекательного, чем огромные бицепсы и прорисованные кубики на животе. Но рано или поздно с этой «иглы» приходится соскочить. Как они выглядят теперь? Смогли ли они остаться в форме или же постарели, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Дэнис Рутковски
Платиновая блондинка Рутковски заняла второе место на конкурсе «Мисс Олимпия» в 1993 году. До этого она на протяжении пяти лет занимала первое на региональных чемпионатах США по бодибилдингу.
Рутковски была олицетворением женского атлетизма. Она появлялась в рекламе и популярных шоу, где агитировала за «мускулистую женскую красоту». Эксперты прочили ей лидерство и в 1994 году,, но неожиданно она завершила карьеру.
Причиной ухода из спорта стал духовный переворот Рутковски, а также проблемы, связанные с употреблением стероидов. Сегодня в этой 55-летней женщину сложно узнать звезду 90-х. У Денис выпали почти все волосы, их цвет сменился со светлого на черный, выросли настоящая борода и усы.
Рутковски ездит по США с так называемыми «библейскими турами». Она призывает граждан Америки чаще читать Священное Писание.
Кори Эверсон
Кори Эверсон родилась 4 января 1959 года в штате Висконсин в США. Глядя на подвижную девочку, и на то, как она устанавливает спортивные рекорды, можно было предположить, что ее дальнейшая жизнь будет связана со спортом и ее может ждать блестящая карьера.
Распрощавшись с родной школой, Кори поступает в Университет Висконсина на факультет физвоспитания, после окончания которого она трижды стала победительницей в пятиборье Big 10.
1981 год ознаменовался событием, которое коренным образом повлияло на всю дальнейшую жизнь спортсменки. Проводя подготовку к Североамериканскому чемпионату смешанных пар IFBB (Международная федерация бодибилдинга и фитнесса), Кори почувствовала сильную боль в колене. Не обратив большого внимания на эту проблему, она продолжила тренировки.
Но как оказалось в дальнейшем, сделала она это зря. Боль сигнализировала о серьезной проблеме – в трех основных венах колена образовался тромб. Кори отвезли в больницу. Впрочем, благодаря отличному физическому развитию девушке удалось довольно быстро восстановиться и избежать серьезных осложнений.
Все было бы хорошо, но, как оказалось, история на этом не закончилась. Теперь болезнь, связанная с высокой сворачиваемостью крови, преследовала ее буквально по пятам. Кори ничего не оставалось, как продолжать вести физически активный образ жизни, дабы не произошел застой крови.
В итоге то за свою спортивную карьеру Кори ни разу не опускалась ниже первого места на конкурсах «Мисс Олимпия», начиная с 1984 года и заканчивая 1989 годом, когда она в последний раз участвовала в этих соревнованиях.
Кори Эверсон в свои 50 лет
Даже на пике формы Кори была, как писали спортивные СМИ, «мускулистой, но не слишком». Сегодня ей 59 лет. Она христианка, усыновила трех детей из Восточной Европы, неплохо выглядит.
Также Мисс Олимпия открыла лагерь Mind-Body Retreat, расположенного в Малибу. Посещая этот лагерь, каждый человек погружается в особую атмосферу доброты и сострадания к другим людям. Здесь каждый сможет узнать кое-что о правильном питании, прочувствовать на себе эффект от занятий йогой, аква-аэробикой, медитацией и кикбоксингом.
Ким Чижевски
В конце 90-х Ким четырежды завоевала титул «Мисс Олимпия». Ее называли «самой мускулистой и большой женщиной в профессиональном бодибилдинге». В межсезонье ее вес превышал 80 килограммов (в то время, как в среднем у женщин-бодибилдеров он редко уходил за отметку 75 килограммов).
Однако употребление стероидов сделали с Чижевски то, что медики называют термином «маскулинизация». У Ким огрубели черты лица и голос, внешним видом она стала походить на мужчину. От этих проблем ей частично удалось избавиться в начале нулевых. Атлетка сбросила большую часть массы и занялась более традиционным женским фитнесом.
Сейчас Ким воспитывает двоих детей, выпускает собственную линию женской одежды и, вместе с мужем, занимается организацией турниров, в общем, даже покинув напряженный мир большого спорта, не дает себе расслабляться. Спортсменка надеется, что ее дети выберут баскетбол или американский футбол, так как считает этот спорт более прибыльным, чем бодибилдинг, тем более, что у них для этого есть все задатки – приличный рост и хорошая физическая форма.
Ленда Мюррей
Уроженка Детройта, афроамериканка Ленда Мюррей восемь раз побеждала на «Мисс Олимпии» — самом престижном соревновании по бодибилдингу. Ее называли «королевой железного спорта». Она была лучшей на протяжении почти всех 90-ых, а затем триумфально вернулась в спорт в 2002 году и вновь дважды взяла «Олимпию».
По словам Ленды, когда она начала заниматься бодибилдингом, то спрашивала себя, зачем ей это надо и чего именно она хочет добиться. Перед ней никогда не стояла цель проверить, «сколько мышечной массы удастся на себя навешать». Ленда хотела сделать из себя то, что считала эталоном женской красоты, и считает, что ей это удалось в полной мере.
Сегодня Ленде 57 лет. Ее судьба сложилась счастливо: она владеет тренажерным залом в Калифорнии, стала бабушкой 11 внуков, комментирует передачи канала ESPN о спорте и продолжает поддерживать форму.
Бригитта Брезовац
38-летняя уроженка Словении Бригитта Брезовац вспоминала, как в 14 лет она увидела фото Кори Эверсон, легенды женского бодибилдинга, и решила, что хочет стать такой же. Она стала качаться, а параллельно занималась единоборствами. Ее лучшим достижением в спорте стало третье место на «Мисс Олимпия» в 2011 году. На пике она показывала чудовищную форму, которой позавидовали бы и многие мужчины.
Бригитта Брезовац знает 3 языка: английский, немецкий и сербо-хорватский. У нее несколько профессий – экономист, массажист и персональный тренер.
В 2010 году Бригитта вышла замуж за Змаго Карнера, с которым встречалась с 2000 года, свадьбу сыграли на Ямайке. В настоящее время супруги проживают в городе Марибор в Словении. Бригитта очень любит природу, у нее во дворе есть прекрасный сад, где она с удовольствием проводит время, занимаясь йогой, медитацией и чтением книг.
Кэндис Армстронг
30-летняя уроженка Лондона, Кэндис Армстронг была красивой блондинкой, когда впервые перешагнула порог тренажерного зала. По ее словам, в качалку ее привело желание «улучшить форму попы и ног». Прогресс в занятиях пошел быстро. Армстронг оказалась из породы «изигейнеров»: людей, чья генетика предрасположена к бодибилдингу. Однако девушке хотелось еще больше мышц, и она стала использовать фармакологические препараты.
«Стероиды превратили меня в мужчину!», — заявила Армстронг, когда ее снимали для британского документального фильма о бодибилдинге. У девушки огрубел голос, выросли мускулы, появились волосы на лице. Внешне она стала похожа на мужчину. Армстронг признает, что продолжает тренироваться на «стероидах». «Новое тело нравится мне больше», — заявляет она.
Что касается впечатления, которое она производит на окружающих, то Кэндис находит это забавным. А для того, чтобы «пощадить» публику, она перестала носить юбки и платья и переоделась в штаны. Впрочем, на своем новом образе она намерена и немного заработать — теперь она может участвовать в шоу трансвеститов и выступать в барах.
Арнольд Шварценеггер. Фото справа сделано 12 декабря 2017 года.
Сильвестр Сталлоне, 2 октября 2017 года.
Брюс Уиллис, 15 ноября 2017 года.
Жан-Клод Ван Дамм, 12 декабря 2017 года.
Чак Норрис, 3 июня 2017 года.
Джеки Чан, 2 декабря 2017 года.
Микки Рурк, 28 ноября 2017 года.
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Дольф Лундгрен, 6 августа 2017 года.
Снимки, показывающие, как изменились самые известные бодибилдеры и спортсмены конца прошлого века. В конце 1980-х — начале 1990-х эти спортсмены были на пике своей формы. Теперь такие тела редко встречаются. Для героинь и героев этой подборки не было ничего более привлекательного, чем огромные бицепсы и прорисованные кубики на животе. Но рано или поздно с этой «иглы» приходится соскочить. Как они выглядят теперь? Смогли ли они остаться в форме или же постарели, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Дэнис Рутковски
Платиновая блондинка Рутковски заняла второе место на конкурсе «Мисс Олимпия» в 1993 году. До этого она на протяжении пяти лет занимала первое на региональных чемпионатах США по бодибилдингу.
Рутковски была олицетворением женского атлетизма. Она появлялась в рекламе и популярных шоу, где агитировала за «мускулистую женскую красоту». Эксперты прочили ей лидерство и в 1994 году,, но неожиданно она завершила карьеру.
Причиной ухода из спорта стал духовный переворот Рутковски, а также проблемы, связанные с употреблением стероидов. Сегодня в этой 55-летней женщину сложно узнать звезду 90-х. У Денис выпали почти все волосы, их цвет сменился со светлого на черный, выросли настоящая борода и усы.
Рутковски ездит по США с так называемыми «библейскими турами». Она призывает граждан Америки чаще читать Священное Писание.
Кори Эверсон
Кори Эверсон родилась 4 января 1959 года в штате Висконсин в США. Глядя на подвижную девочку, и на то, как она устанавливает спортивные рекорды, можно было предположить, что ее дальнейшая жизнь будет связана со спортом и ее может ждать блестящая карьера.
Распрощавшись с родной школой, Кори поступает в Университет Висконсина на факультет физвоспитания, после окончания которого она трижды стала победительницей в пятиборье Big 10.
1981 год ознаменовался событием, которое коренным образом повлияло на всю дальнейшую жизнь спортсменки. Проводя подготовку к Североамериканскому чемпионату смешанных пар IFBB (Международная федерация бодибилдинга и фитнесса), Кори почувствовала сильную боль в колене. Не обратив большого внимания на эту проблему, она продолжила тренировки.
Но как оказалось в дальнейшем, сделала она это зря. Боль сигнализировала о серьезной проблеме – в трех основных венах колена образовался тромб. Кори отвезли в больницу. Впрочем, благодаря отличному физическому развитию девушке удалось довольно быстро восстановиться и избежать серьезных осложнений.
Все было бы хорошо, но, как оказалось, история на этом не закончилась. Теперь болезнь, связанная с высокой сворачиваемостью крови, преследовала ее буквально по пятам. Кори ничего не оставалось, как продолжать вести физически активный образ жизни, дабы не произошел застой крови.
В итоге то за свою спортивную карьеру Кори ни разу не опускалась ниже первого места на конкурсах «Мисс Олимпия», начиная с 1984 года и заканчивая 1989 годом, когда она в последний раз участвовала в этих соревнованиях.
Кори Эверсон в свои 50 лет
Даже на пике формы Кори была, как писали спортивные СМИ, «мускулистой, но не слишком». Сегодня ей 59 лет. Она христианка, усыновила трех детей из Восточной Европы, неплохо выглядит.
Также Мисс Олимпия открыла лагерь Mind-Body Retreat, расположенного в Малибу. Посещая этот лагерь, каждый человек погружается в особую атмосферу доброты и сострадания к другим людям. Здесь каждый сможет узнать кое-что о правильном питании, прочувствовать на себе эффект от занятий йогой, аква-аэробикой, медитацией и кикбоксингом.
Ким Чижевски
В конце 90-х Ким четырежды завоевала титул «Мисс Олимпия». Ее называли «самой мускулистой и большой женщиной в профессиональном бодибилдинге». В межсезонье ее вес превышал 80 килограммов (в то время, как в среднем у женщин-бодибилдеров он редко уходил за отметку 75 килограммов).
Однако употребление стероидов сделали с Чижевски то, что медики называют термином «маскулинизация». У Ким огрубели черты лица и голос, внешним видом она стала походить на мужчину. От этих проблем ей частично удалось избавиться в начале нулевых. Атлетка сбросила большую часть массы и занялась более традиционным женским фитнесом.
Сейчас Ким воспитывает двоих детей, выпускает собственную линию женской одежды и, вместе с мужем, занимается организацией турниров, в общем, даже покинув напряженный мир большого спорта, не дает себе расслабляться. Спортсменка надеется, что ее дети выберут баскетбол или американский футбол, так как считает этот спорт более прибыльным, чем бодибилдинг, тем более, что у них для этого есть все задатки – приличный рост и хорошая физическая форма.
Ленда Мюррей
Уроженка Детройта, афроамериканка Ленда Мюррей восемь раз побеждала на «Мисс Олимпии» — самом престижном соревновании по бодибилдингу. Ее называли «королевой железного спорта». Она была лучшей на протяжении почти всех 90-ых, а затем триумфально вернулась в спорт в 2002 году и вновь дважды взяла «Олимпию».
По словам Ленды, когда она начала заниматься бодибилдингом, то спрашивала себя, зачем ей это надо и чего именно она хочет добиться. Перед ней никогда не стояла цель проверить, «сколько мышечной массы удастся на себя навешать». Ленда хотела сделать из себя то, что считала эталоном женской красоты, и считает, что ей это удалось в полной мере.
Сегодня Ленде 57 лет. Ее судьба сложилась счастливо: она владеет тренажерным залом в Калифорнии, стала бабушкой 11 внуков, комментирует передачи канала ESPN о спорте и продолжает поддерживать форму.
Бригитта Брезовац
38-летняя уроженка Словении Бригитта Брезовац вспоминала, как в 14 лет она увидела фото Кори Эверсон, легенды женского бодибилдинга, и решила, что хочет стать такой же. Она стала качаться, а параллельно занималась единоборствами. Ее лучшим достижением в спорте стало третье место на «Мисс Олимпия» в 2011 году. На пике она показывала чудовищную форму, которой позавидовали бы и многие мужчины.
Бригитта Брезовац знает 3 языка: английский, немецкий и сербо-хорватский. У нее несколько профессий – экономист, массажист и персональный тренер.
В 2010 году Бригитта вышла замуж за Змаго Карнера, с которым встречалась с 2000 года, свадьбу сыграли на Ямайке. В настоящее время супруги проживают в городе Марибор в Словении. Бригитта очень любит природу, у нее во дворе есть прекрасный сад, где она с удовольствием проводит время, занимаясь йогой, медитацией и чтением книг.
Кэндис Армстронг
30-летняя уроженка Лондона, Кэндис Армстронг была красивой блондинкой, когда впервые перешагнула порог тренажерного зала. По ее словам, в качалку ее привело желание «улучшить форму попы и ног». Прогресс в занятиях пошел быстро. Армстронг оказалась из породы «изигейнеров»: людей, чья генетика предрасположена к бодибилдингу. Однако девушке хотелось еще больше мышц, и она стала использовать фармакологические препараты.
«Стероиды превратили меня в мужчину!», — заявила Армстронг, когда ее снимали для британского документального фильма о бодибилдинге. У девушки огрубел голос, выросли мускулы, появились волосы на лице. Внешне она стала похожа на мужчину. Армстронг признает, что продолжает тренироваться на «стероидах». «Новое тело нравится мне больше», — заявляет она.
Что касается впечатления, которое она производит на окружающих, то Кэндис находит это забавным. А для того, чтобы «пощадить» публику, она перестала носить юбки и платья и переоделась в штаны. Впрочем, на своем новом образе она намерена и немного заработать — теперь она может участвовать в шоу трансвеститов и выступать в барах.
Арнольд Шварценеггер. Фото справа сделано 12 декабря 2017 года.
Сильвестр Сталлоне, 2 октября 2017 года.
Брюс Уиллис, 15 ноября 2017 года.
Жан-Клод Ван Дамм, 12 декабря 2017 года.
Чак Норрис, 3 июня 2017 года.
Джеки Чан, 2 декабря 2017 года.
Микки Рурк, 28 ноября 2017 года.
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Дольф Лундгрен, 6 августа 2017 года.
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