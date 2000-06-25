Раздел: Фоторепортажи
Старый вагон превратили в уютный гостевой домик. Фото
Семья отлично постаралась.
Превратить нестандартные конструкции и даже транспортные средства в новый дом - это поистине творческий и титанический труд! Ярким примером такого неординарного мышления является семья из Северного Йоркшира Великобритании, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Железнодорожные вагоны, сделанные почти полвека назад, были уже забыты и заброшены на вокзале Аллерстона, но именно они и вдохновили супругов на создание этого поражающего своей самобытностью и многофункционостью гостевого дома.
Такое творение не оставит равнодушными ни любителей старых традиций и милых ретро вещей, ни поклонников комфорта и современных технологий. Этот дом отдыха очень умело сочетает в себе все необходимое для посетителей с разными запросами и предпочтениями. И самое главное - обеспечивает полноценный летний отдых!
Свое детище владельцы назвали «Станция отдыха». Благодаря незаурядной фантазии, трудолюбию и усердию, такое обычное «транспортное средство общего пользования» превратилось в необыкновенный отельный комплекс! Каждое лето сюда на отдых приезжают как родители с детьми, так и пожилые люди.
Хозяева творчески и с любовью отнеслись к обустройству этого уютного загородного домика. В полувековых вагонах первого класса есть все необходимое для комфортного и приятного отдыха: гостиная, три спальни и кухня.
Пройдя по длинному коридору, гости увидят просторную гостиную с уютными креслами. Здесь приятно будет пообщаться или уединиться с книгами, которые ждут на полках, можно даже просто помечтать.
Спальни встретят отдыхающих мягкими, комфортными кроватями и зеркалами. Здесь ничто не помешает полуденному сну или приятному ночному отдыху.
А если захочется перекусить, то кухня удивит своей функциональностью. Отдыхающие с легкостью смогут приготовить свои любимые блюда!
А в такой столовой будет очень приятно позавтракать и пообедать всей семьей или просто выпить чаю, бокал вина.
Читайте также: Старый сарай превратили в уютный домик. Фото
На этих фото запечатлены лишь часть того огромного труда, тех оригинальных творческих усилий, которые приложила эта семья для создания этого чуда!
Превратить нестандартные конструкции и даже транспортные средства в новый дом - это поистине творческий и титанический труд! Ярким примером такого неординарного мышления является семья из Северного Йоркшира Великобритании, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Железнодорожные вагоны, сделанные почти полвека назад, были уже забыты и заброшены на вокзале Аллерстона, но именно они и вдохновили супругов на создание этого поражающего своей самобытностью и многофункционостью гостевого дома.
Такое творение не оставит равнодушными ни любителей старых традиций и милых ретро вещей, ни поклонников комфорта и современных технологий. Этот дом отдыха очень умело сочетает в себе все необходимое для посетителей с разными запросами и предпочтениями. И самое главное - обеспечивает полноценный летний отдых!
Свое детище владельцы назвали «Станция отдыха». Благодаря незаурядной фантазии, трудолюбию и усердию, такое обычное «транспортное средство общего пользования» превратилось в необыкновенный отельный комплекс! Каждое лето сюда на отдых приезжают как родители с детьми, так и пожилые люди.
Хозяева творчески и с любовью отнеслись к обустройству этого уютного загородного домика. В полувековых вагонах первого класса есть все необходимое для комфортного и приятного отдыха: гостиная, три спальни и кухня.
Пройдя по длинному коридору, гости увидят просторную гостиную с уютными креслами. Здесь приятно будет пообщаться или уединиться с книгами, которые ждут на полках, можно даже просто помечтать.
Спальни встретят отдыхающих мягкими, комфортными кроватями и зеркалами. Здесь ничто не помешает полуденному сну или приятному ночному отдыху.
А если захочется перекусить, то кухня удивит своей функциональностью. Отдыхающие с легкостью смогут приготовить свои любимые блюда!
А в такой столовой будет очень приятно позавтракать и пообедать всей семьей или просто выпить чаю, бокал вина.
Читайте также: Старый сарай превратили в уютный домик. Фото
На этих фото запечатлены лишь часть того огромного труда, тех оригинальных творческих усилий, которые приложила эта семья для создания этого чуда!
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