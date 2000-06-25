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Старый вагон превратили в уютный гостевой домик. Фото

Старый вагон превратили в уютный гостевой домик. ФотоСемья отлично постаралась.

Превратить нестандартные конструкции и даже транспортные средства в новый дом - это поистине творческий и титанический труд! Ярким примером такого неординарного мышления является семья из Северного Йоркшира Великобритании, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Железнодорожные вагоны, сделанные почти полвека назад, были уже забыты и заброшены на вокзале Аллерстона, но именно они и вдохновили супругов на создание этого поражающего своей самобытностью и многофункционостью гостевого дома.

Старый вагон превратили в уютный гостевой домик. Фото


Такое творение не оставит равнодушными ни любителей старых традиций и милых ретро вещей, ни поклонников комфорта и современных технологий. Этот дом отдыха очень умело сочетает в себе все необходимое для посетителей с разными запросами и предпочтениями. И самое главное - обеспечивает полноценный летний отдых!

Свое детище владельцы назвали «Станция отдыха». Благодаря незаурядной фантазии, трудолюбию и усердию, такое обычное «транспортное средство общего пользования» превратилось в необыкновенный отельный комплекс! Каждое лето сюда на отдых приезжают как родители с детьми, так и пожилые люди.

Старый вагон превратили в уютный гостевой домик. Фото


Хозяева творчески и с любовью отнеслись к обустройству этого уютного загородного домика. В полувековых вагонах первого класса есть все необходимое для комфортного и приятного отдыха: гостиная, три спальни и кухня.

Старый вагон превратили в уютный гостевой домик. Фото


Пройдя по длинному коридору, гости увидят просторную гостиную с уютными креслами. Здесь приятно будет пообщаться или уединиться с книгами, которые ждут на полках, можно даже просто помечтать.

Старый вагон превратили в уютный гостевой домик. Фото


Спальни встретят отдыхающих мягкими, комфортными кроватями и зеркалами. Здесь ничто не помешает полуденному сну или приятному ночному отдыху.

Старый вагон превратили в уютный гостевой домик. Фото


А если захочется перекусить, то кухня удивит своей функциональностью. Отдыхающие с легкостью смогут приготовить свои любимые блюда!

Старый вагон превратили в уютный гостевой домик. Фото


А в такой столовой будет очень приятно позавтракать и пообедать всей семьей или просто выпить чаю, бокал вина.

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На этих фото запечатлены лишь часть того огромного труда, тех оригинальных творческих усилий, которые приложила эта семья для создания этого чуда!

Старый вагон превратили в уютный гостевой домик. Фото
Старый вагон превратили в уютный гостевой домик. Фото
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 Теги: вагон, домик

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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