Раздел: Фоторепортажи
Вещи, способные сделать жизнь максимально комфортной. Фото
Приятные мелочи,способные упростить жизнь.
Дизайнеры не едят свой хлеб даром и каждый сезон представляют все новые изобретения, призванные облегчать быт, а отдых делать еще комфортнее. И среди всего этого разнообразия попадаются весьма любопытные вещицы. О самых полезных - в сегодняшнем материале, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Пляжный козырек
Компактный складной козырек с подушкой и системой для зарядки гаджетов - весьма удобная вещица для любителей пляжного отдыха.
2. «Ароматный» будильник
Электронный будильник, способный разбудить не только с помощью громких звуков, но и посредством любимых ароматов. В комплекте идут несколько сменных картриджей с различными ароматами, среди которых: запах кофе, шоколада и денег.
3. Мини-дождевики
Защитные чехлы, сделанные из прочного полиэтилена, помогут защитить обувь от влаги и грязи в дождливую погоду. Среди преимуществ таких обувных дождевиков их прочность, отсутствие шелеста и современный внешний вид.
4. Горшки с самополивом
Очаровательные цветочные горшочки, украшенные язычками, которые являются не только декоративными, но и функциональными элементами. Именно через язычки, опущенные в емкость с водой в землю будет попадать влага.
5. Наклейки на ступни
Горячий песок, камушки и колючки могут серьезно травмировать наши ноги на пляже. Однако, обычные шлепки все время спадают в них попадает песок, плюс ко всему они не смогут защитить ваши ступни в воде. Решить все эти проблемы и надежно защитить ножки от травм помогут инновационные наклейки, выполненные из плотного прорезиненного материала. Наклейки годятся для многоразового использования, плотно прилегают к ступням, защищают от ожогов, порезов и препятствуют скольжению.
6. Круглая косметичка со шнурком
Оригинальная косметичка, которая застегивается посредством затягивания шнурка, а в раскрытом виде превращается в коврик, где все средства, как на ладони. Такой аксессуар вместит в себя много косметических продуктов и позволит всегда легко отыскать нужный.
7. Татуировки на колготках
Если вас привлекают татуировки, но пугает боль и понимание того, что рисунок останется с вами навсегда, стоит обратить внимание на тонкие колготки с татуировками. Колготки выполнены из тончайшего капрона, а рисунок выполнен очень качественно и практически не отличается от настоящей татуировки.
8. Надувной матрас
Потрясающий надувной матрас в виде огромного ярко-розового фламинго с удобными диванами, на которых смогут разместиться 5-6 местный матрас.
9. Детское худи
Стильное детское худи, которое легко трансформируется в очаровательную мягкую игрушку, вне всяких сомнений, станет любимой вещью вашего ребенка.
10. Рулетка
Рулетка в виде небольшого желтого жирафа - оригинальная альтернатива привычному прибору для замеров.
11. Подстилка
Подстилка, на которой полно песка - ситуация неприятная и знакомая всем. Однако, прогресс не стоит на месте и уже сейчас существуют экземпляры, на которых песок собирается, но не задерживается. Это происходит благодаря специальному перфорированному материалу, способному пропускать сквозь себя песчинки.
12. Непотопляемые бокалы
Эти бокалы не тонут и не переворачиваются, поэтому их можно смело брать с собой в бассейн. Изменить жизнь такое изобретение вряд ли сможет, а вот украсить летний отдых - запросто.
13. Соковыжималка
Соковыжималка в виде маленькой лейки - это еще одна интерпретация инструмента для добычи сока из цитрусовых, которая станет милым дополнением вашей кухни.
14. Поилка для собак
Специальная насадка, способная превратить любую пластиковую бутылку с водой в поилку для собаки. Такая вещь станет полезным приобретением для тех, кто часто путешествует со своим четвероногим другом.
15. Шлепанцы с секретом
Удобные спортивные вьетнамки, с небольшим карманом в подошве, в который можно спрятать кредитку, деньги и ключ от номера, находясь на пляже.
16. Устройство для мытья лап
Уникальное приспособление в виде узкой тубы с мягкими щетками внутри, способное в два счета отмыть лапы любимца после прогулки.
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17. Щетка для линз
Крошечное приспособление, похожее на щипчики с двумя мягкими губками на концах, поможет качественно и быстро очистить линзы очков с обеих сторон.
Дизайнеры не едят свой хлеб даром и каждый сезон представляют все новые изобретения, призванные облегчать быт, а отдых делать еще комфортнее. И среди всего этого разнообразия попадаются весьма любопытные вещицы. О самых полезных - в сегодняшнем материале, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Пляжный козырек
Компактный складной козырек с подушкой и системой для зарядки гаджетов - весьма удобная вещица для любителей пляжного отдыха.
2. «Ароматный» будильник
Электронный будильник, способный разбудить не только с помощью громких звуков, но и посредством любимых ароматов. В комплекте идут несколько сменных картриджей с различными ароматами, среди которых: запах кофе, шоколада и денег.
3. Мини-дождевики
Защитные чехлы, сделанные из прочного полиэтилена, помогут защитить обувь от влаги и грязи в дождливую погоду. Среди преимуществ таких обувных дождевиков их прочность, отсутствие шелеста и современный внешний вид.
4. Горшки с самополивом
Очаровательные цветочные горшочки, украшенные язычками, которые являются не только декоративными, но и функциональными элементами. Именно через язычки, опущенные в емкость с водой в землю будет попадать влага.
5. Наклейки на ступни
Горячий песок, камушки и колючки могут серьезно травмировать наши ноги на пляже. Однако, обычные шлепки все время спадают в них попадает песок, плюс ко всему они не смогут защитить ваши ступни в воде. Решить все эти проблемы и надежно защитить ножки от травм помогут инновационные наклейки, выполненные из плотного прорезиненного материала. Наклейки годятся для многоразового использования, плотно прилегают к ступням, защищают от ожогов, порезов и препятствуют скольжению.
6. Круглая косметичка со шнурком
Оригинальная косметичка, которая застегивается посредством затягивания шнурка, а в раскрытом виде превращается в коврик, где все средства, как на ладони. Такой аксессуар вместит в себя много косметических продуктов и позволит всегда легко отыскать нужный.
7. Татуировки на колготках
Если вас привлекают татуировки, но пугает боль и понимание того, что рисунок останется с вами навсегда, стоит обратить внимание на тонкие колготки с татуировками. Колготки выполнены из тончайшего капрона, а рисунок выполнен очень качественно и практически не отличается от настоящей татуировки.
8. Надувной матрас
Потрясающий надувной матрас в виде огромного ярко-розового фламинго с удобными диванами, на которых смогут разместиться 5-6 местный матрас.
9. Детское худи
Стильное детское худи, которое легко трансформируется в очаровательную мягкую игрушку, вне всяких сомнений, станет любимой вещью вашего ребенка.
10. Рулетка
Рулетка в виде небольшого желтого жирафа - оригинальная альтернатива привычному прибору для замеров.
11. Подстилка
Подстилка, на которой полно песка - ситуация неприятная и знакомая всем. Однако, прогресс не стоит на месте и уже сейчас существуют экземпляры, на которых песок собирается, но не задерживается. Это происходит благодаря специальному перфорированному материалу, способному пропускать сквозь себя песчинки.
12. Непотопляемые бокалы
Эти бокалы не тонут и не переворачиваются, поэтому их можно смело брать с собой в бассейн. Изменить жизнь такое изобретение вряд ли сможет, а вот украсить летний отдых - запросто.
13. Соковыжималка
Соковыжималка в виде маленькой лейки - это еще одна интерпретация инструмента для добычи сока из цитрусовых, которая станет милым дополнением вашей кухни.
14. Поилка для собак
Специальная насадка, способная превратить любую пластиковую бутылку с водой в поилку для собаки. Такая вещь станет полезным приобретением для тех, кто часто путешествует со своим четвероногим другом.
15. Шлепанцы с секретом
Удобные спортивные вьетнамки, с небольшим карманом в подошве, в который можно спрятать кредитку, деньги и ключ от номера, находясь на пляже.
16. Устройство для мытья лап
Уникальное приспособление в виде узкой тубы с мягкими щетками внутри, способное в два счета отмыть лапы любимца после прогулки.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
17. Щетка для линз
Крошечное приспособление, похожее на щипчики с двумя мягкими губками на концах, поможет качественно и быстро очистить линзы очков с обеих сторон.
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