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Вещи, способные сделать жизнь максимально комфортной. Фото

Вещи, способные сделать жизнь максимально комфортной. ФотоПриятные мелочи,способные упростить жизнь.

Дизайнеры не едят свой хлеб даром и каждый сезон представляют все новые изобретения, призванные облегчать быт, а отдых делать еще комфортнее. И среди всего этого разнообразия попадаются весьма любопытные вещицы. О самых полезных - в сегодняшнем материале, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Пляжный козырек

Вещи, способные сделать жизнь максимально комфортной. Фото


Компактный складной козырек с подушкой и системой для зарядки гаджетов - весьма удобная вещица для любителей пляжного отдыха.

2. «Ароматный» будильник

Вещи, способные сделать жизнь максимально комфортной. Фото


Электронный будильник, способный разбудить не только с помощью громких звуков, но и посредством любимых ароматов. В комплекте идут несколько сменных картриджей с различными ароматами, среди которых: запах кофе, шоколада и денег.

3. Мини-дождевики

Вещи, способные сделать жизнь максимально комфортной. Фото


Защитные чехлы, сделанные из прочного полиэтилена, помогут защитить обувь от влаги и грязи в дождливую погоду. Среди преимуществ таких обувных дождевиков их прочность, отсутствие шелеста и современный внешний вид.

4. Горшки с самополивом

Вещи, способные сделать жизнь максимально комфортной. Фото


Очаровательные цветочные горшочки, украшенные язычками, которые являются не только декоративными, но и функциональными элементами. Именно через язычки, опущенные в емкость с водой в землю будет попадать влага.

5. Наклейки на ступни

Вещи, способные сделать жизнь максимально комфортной. Фото


Горячий песок, камушки и колючки могут серьезно травмировать наши ноги на пляже. Однако, обычные шлепки все время спадают в них попадает песок, плюс ко всему они не смогут защитить ваши ступни в воде. Решить все эти проблемы и надежно защитить ножки от травм помогут инновационные наклейки, выполненные из плотного прорезиненного материала. Наклейки годятся для многоразового использования, плотно прилегают к ступням, защищают от ожогов, порезов и препятствуют скольжению.

6. Круглая косметичка со шнурком

Вещи, способные сделать жизнь максимально комфортной. Фото


Оригинальная косметичка, которая застегивается посредством затягивания шнурка, а в раскрытом виде превращается в коврик, где все средства, как на ладони. Такой аксессуар вместит в себя много косметических продуктов и позволит всегда легко отыскать нужный.

7. Татуировки на колготках

Вещи, способные сделать жизнь максимально комфортной. Фото


Если вас привлекают татуировки, но пугает боль и понимание того, что рисунок останется с вами навсегда, стоит обратить внимание на тонкие колготки с татуировками. Колготки выполнены из тончайшего капрона, а рисунок выполнен очень качественно и практически не отличается от настоящей татуировки.

8. Надувной матрас

Вещи, способные сделать жизнь максимально комфортной. Фото


Потрясающий надувной матрас в виде огромного ярко-розового фламинго с удобными диванами, на которых смогут разместиться 5-6 местный матрас.

9. Детское худи

Вещи, способные сделать жизнь максимально комфортной. Фото


Стильное детское худи, которое легко трансформируется в очаровательную мягкую игрушку, вне всяких сомнений, станет любимой вещью вашего ребенка.

10. Рулетка

Вещи, способные сделать жизнь максимально комфортной. Фото


Рулетка в виде небольшого желтого жирафа - оригинальная альтернатива привычному прибору для замеров.

11. Подстилка

Вещи, способные сделать жизнь максимально комфортной. Фото


Подстилка, на которой полно песка - ситуация неприятная и знакомая всем. Однако, прогресс не стоит на месте и уже сейчас существуют экземпляры, на которых песок собирается, но не задерживается. Это происходит благодаря специальному перфорированному материалу, способному пропускать сквозь себя песчинки.

12. Непотопляемые бокалы

Вещи, способные сделать жизнь максимально комфортной. Фото


Эти бокалы не тонут и не переворачиваются, поэтому их можно смело брать с собой в бассейн. Изменить жизнь такое изобретение вряд ли сможет, а вот украсить летний отдых - запросто.

13. Соковыжималка

Вещи, способные сделать жизнь максимально комфортной. Фото


Соковыжималка в виде маленькой лейки - это еще одна интерпретация инструмента для добычи сока из цитрусовых, которая станет милым дополнением вашей кухни.

14. Поилка для собак

Вещи, способные сделать жизнь максимально комфортной. Фото


Специальная насадка, способная превратить любую пластиковую бутылку с водой в поилку для собаки. Такая вещь станет полезным приобретением для тех, кто часто путешествует со своим четвероногим другом.

15. Шлепанцы с секретом

Вещи, способные сделать жизнь максимально комфортной. Фото


Удобные спортивные вьетнамки, с небольшим карманом в подошве, в который можно спрятать кредитку, деньги и ключ от номера, находясь на пляже.

16. Устройство для мытья лап

Вещи, способные сделать жизнь максимально комфортной. Фото


Уникальное приспособление в виде узкой тубы с мягкими щетками внутри, способное в два счета отмыть лапы любимца после прогулки.

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17. Щетка для линз

Вещи, способные сделать жизнь максимально комфортной. Фото


Крошечное приспособление, похожее на щипчики с двумя мягкими губками на концах, поможет качественно и быстро очистить линзы очков с обеих сторон.
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 Теги: вещи, комфорт

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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