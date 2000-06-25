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Пять самых коротких в истории военных кампаний. Фото

Пять самых коротких в истории военных кампаний. ФотоВоенные конфликты, которые быстро закончились.

На фоне Семилетней, Тридцатилетней и даже Столетней войн, все прочие мировые противостояния кажутся весьма незначительными. Однако многие молниеносные сражения повлияли на развитие современного мира в гораздо большей степени. Одним из первых приверженцев тактики блицкрига был Наполеон Бонапарт, которому в 1814 году понадобилось меньше недели, чтобы разбить армию фельдмаршала Блюхера. Серия битв, начавшаяся 12 февраля вошла в историю как «Шестидневная война». Мы подготовили небольшой обзор этой и других самых быстротечных военных кампаний в истории, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер

Шестидневная война

Пять самых коротких в истории военных кампаний. Фото


1814 год

Секрет столь быстрой победы французского полководца — выверенная до мелочей стратегия. Союзные прусско-русские войска численно превосходили французскую армию в несколько раз, однако большой роли это не сыграло. План Наполеона базировался на довольно простом тезисе: разделяй и властвуй. Император атаковал разрозненные Силезские корпуса на марше, вкладывая в каждый удар всю мощь собственной армии. В результате войска Блюхера спасло только лихорадочное отступление, а Бонапарт завершил войну всего в шесть дней.

Фолклендская война

Пять самых коротких в истории военных кампаний. Фото


1982 год

Причиной ожесточенного, хотя и краткого, противостояния Аргентины и Великобритании стали Фолклендские острова. Причем ни та, ни другая сторона войной этот конфликт официально не признала, назвав происходящее «восстановлением контроля над своей законной территорией». За неполных 74 дня войска Великобритании одержали решительную победу, оставив контроль Фолклендов за собой.

Вторая Балканская война

Пять самых коротких в истории военных кампаний. Фото


1913 год

Непродолжительная (всего месяц), но весьма кровавая Вторая Балканская война началась стараниями двух государств: Германии и Австро-Венгрии. Сформировавшийся Балканский союз был крайне не выгоден этим странам: несколько изощренных политических провокаций — и недовольная разделом территорий Болгария уже нападает на Сербию и Грецию. Итогом стал сокрушительный разгром Болгарии. Сам Балканский союз, соответственно, канул в Лету. Что еще важнее, подписанный по окончании военных действий мирный договор серьезно изменил всю политическую ситуацию на Балканах, обострение которой стало одной из главных предпосылок к началу Первой мировой войны.

Китайско-вьетнамская война

Пять самых коротких в истории военных кампаний. Фото


1979 год

Вооруженный конфликт между Китаем и Вьетнамом вошел в историю как первая война между социалистическими странами. Несмотря на многочисленные политические ноты и предупреждения, Вьетнамские войска вторглись в Камбоджу. Китай отреагировал незамедлительно: поскольку высшие чины руководящей партии были, конечно же, крайне не заинтересованы в появлении у границ сильного государства, каким вполне мог стать Вьетнам. По данным независимых экспертов, за 27 дней войны обе стороны потеряли около 40 000 солдат. Окончились боевые действия так же странно, как и начались. Китай утверждал, что в ходе военных операций были выполнены все поставленные задачи. Вьетнам же рапортовал о крайне успешном отражении всех атак противника. Победили все.

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Рождественская война

Пять самых коротких в истории военных кампаний. Фото


1985 год

Она же Агашерская — по названию местности, за которую разгорелось вооруженное противостояние между Мали и Буркина Фасо. Занять богатую полезными ресурсами (нефтью и газом) территорию стремились оба государства, для каждого из которых Агашерская полоса могла бы считаться чуть ли не манной небесной. От полного уничтожения агрессивные африканские народы спасло только вмешательство Организации африканского единства. Итогом напряженного противостояние стало соломоново решение ООН: Агашерскую территорию просто разделили поровну.
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 Теги: война, история

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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