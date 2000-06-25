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Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото

Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. ФотоЭтот народ хранит свои традиции.

Я отправился в Монголию с некоторыми из моих друзей-единомышленников-фотографов, мы не просто отправились в фототур, нас пригласили на свадьбу оленеводов в северной Монголии. Я был в восторге от того, что молодые пары катались на белых великолепных лошадях, а не на холодных черных машинах. Это был неописуемый культурный опыт нашей жизни, мы начали поездку из столицы Монголии вместе с монгольским гидом и всей командой. На следующий день мы полетели в город Мурун, административный центр провинции Ховсголь. Свадебные традиции племени Цаатан в монгольской дикой тайге, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
Как проходят традиционные свадьбы в Монголии. Фото
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 Теги: Монголия, свадьба

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Сегодня, 16:24 » Автор: Анна Мартынова
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