Раздел: Фоторепортажи
Необычные предметы, изучаемые в школах разных стран. Фото
Все предметы важны.
В наши школьные годы у всех были любимые предметы. Как знает любой ребенок, интересные уроки проходят незаметно, а унылые, кажется, длятся вечно. Мы представляем вашему вниманию несколько увлекательных и необычных уроков со всего мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Япония: восхищение природой.
Цель этих уроков — научить молодых людей ценить эстетический аспект окружающей среды на открытом воздухе. Слишком часто современные дети игнорируют развитие этой способности, предпочитая проводить время перед компьютерами и другими электронными гаджетами. Как и в случае с более знакомыми предметами, такими как математика или география, восхищение природой – это обычный урок, на который нужно приходить в форме и с школьным ранцем. Дети получают оценки и даже сдают экзамены в конце года.
2. Башкирия: пчеловодство.
Более 100 школ в Башкирии имеют свои собственные пасеки. Там дети учатся собирать мед. Также важно, чтобы такие уроки учили школьников терпению, внимательности и точности.
3. Израиль: кибер-безопасность.
Поскольку Интернет продолжает проникать все глубже и глубже в нашу жизнь, кибер-безопасность становится важной областью знаний. Сознавая этот факт, израильские школы внедрили тему, известную как «Теория и практика кибервойны». Среди прочего, детей учат тому, как вести себя в киберпространстве и как реагировать на комментарии в блогах и социальных сетях. Кроме того, особое внимание уделяется проблеме зависимости от видеоигр.
4. Армения: народные танцы.
Армяне искренне гордятся своими этническими танцами. Армянская культура насчитывает более 1500 местных танцев, каждый из которых обладает уникальной историей и смыслом. По этой причине власти Армении включили в 2013 году народные танцы в обязательный учебный план.
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5. Австралия: уроки серфинга.
Стремясь сохранить репутацию «мастеров волны», австралийцы теперь обучают своим самым зрелищным видам спорта в школах. Это должно гарантировать, что ни один иностранец никогда не будет лучше австралийцев у себя на пляже. Аналогичные уроки были представлены на Гавайях.
В наши школьные годы у всех были любимые предметы. Как знает любой ребенок, интересные уроки проходят незаметно, а унылые, кажется, длятся вечно. Мы представляем вашему вниманию несколько увлекательных и необычных уроков со всего мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Япония: восхищение природой.
Цель этих уроков — научить молодых людей ценить эстетический аспект окружающей среды на открытом воздухе. Слишком часто современные дети игнорируют развитие этой способности, предпочитая проводить время перед компьютерами и другими электронными гаджетами. Как и в случае с более знакомыми предметами, такими как математика или география, восхищение природой – это обычный урок, на который нужно приходить в форме и с школьным ранцем. Дети получают оценки и даже сдают экзамены в конце года.
2. Башкирия: пчеловодство.
Более 100 школ в Башкирии имеют свои собственные пасеки. Там дети учатся собирать мед. Также важно, чтобы такие уроки учили школьников терпению, внимательности и точности.
3. Израиль: кибер-безопасность.
Поскольку Интернет продолжает проникать все глубже и глубже в нашу жизнь, кибер-безопасность становится важной областью знаний. Сознавая этот факт, израильские школы внедрили тему, известную как «Теория и практика кибервойны». Среди прочего, детей учат тому, как вести себя в киберпространстве и как реагировать на комментарии в блогах и социальных сетях. Кроме того, особое внимание уделяется проблеме зависимости от видеоигр.
4. Армения: народные танцы.
Армяне искренне гордятся своими этническими танцами. Армянская культура насчитывает более 1500 местных танцев, каждый из которых обладает уникальной историей и смыслом. По этой причине власти Армении включили в 2013 году народные танцы в обязательный учебный план.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
5. Австралия: уроки серфинга.
Стремясь сохранить репутацию «мастеров волны», австралийцы теперь обучают своим самым зрелищным видам спорта в школах. Это должно гарантировать, что ни один иностранец никогда не будет лучше австралийцев у себя на пляже. Аналогичные уроки были представлены на Гавайях.
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