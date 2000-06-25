Раздел: Фоторепортажи
Художница из Одессы создает работы из мусора. Фото
Одесские коты в работах Ольги Яровой.
Одесская художница Ольга Яровая создает удивительные коллажи. Материалами для них служат обрывки старых газет и журналов, этикетки от консервных банок, проездные талончики, старые карты мира, ноты и календари. Из казалось бы ненужных вещей рождается искусство, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.
Художница соединяет несопоставимые элементы и получает нечто уникальное. На холсте вместо красок она «рисует» клочками бумаги: клеит и лепит кусочек за кусочком, пока не вырисовывается задуманный образ.
Эти картины можно не только рассматривать, но и читать. Из случайных комбинаций вырезок, порой получаются забавные предложения, что придает коллажам особый шарм.
Читайте также: Художница создает необычные оптические иллюзии. Фото
Ольга успешно создает свои коллажи уже на протяжении восьми лет. Начала она в 2008 году, а в 2011 уже стала популярна. За этот период одесская художница создала уже более пятисот полотен. Тематика ее картин разнообразна, но особое предпочтение Ольга отдает одесским котам.
Одесская художница Ольга Яровая создает удивительные коллажи. Материалами для них служат обрывки старых газет и журналов, этикетки от консервных банок, проездные талончики, старые карты мира, ноты и календари. Из казалось бы ненужных вещей рождается искусство, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.
Художница соединяет несопоставимые элементы и получает нечто уникальное. На холсте вместо красок она «рисует» клочками бумаги: клеит и лепит кусочек за кусочком, пока не вырисовывается задуманный образ.
Эти картины можно не только рассматривать, но и читать. Из случайных комбинаций вырезок, порой получаются забавные предложения, что придает коллажам особый шарм.
Читайте также: Художница создает необычные оптические иллюзии. Фото
Ольга успешно создает свои коллажи уже на протяжении восьми лет. Начала она в 2008 году, а в 2011 уже стала популярна. За этот период одесская художница создала уже более пятисот полотен. Тематика ее картин разнообразна, но особое предпочтение Ольга отдает одесским котам.
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