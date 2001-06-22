Раздел: Фоторепортажи
Самые жуткие насекомые, напоминающие пришельцев. Фото
Среди всех животных на земле 90% составляют насекомые.
Фотограф Хавьера Рупереза решил показать, насколько сложны эти крошечные существа. Интересно, что снимки крупным планом превращают мирных насекомых в ужасающих животных из другого мира, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на LoveOpium.
Если уж и говорить, кто на Земле главный, то это точно не человек. Исчезни сегодня все люди на Земле, жизнь на планете не остановится. А вот насекомые… Более 80% растений Европы опыляются насекомыми, и можно с уверенностью сказать, что цветок — результат совместной эволюции растений и насекомых.
Насекомые составляют около 90% всех животных на Земле и играют чрезвычайно важную роль в природе, что определяется их видовым разнообразием и высокой численностью в биоценозах. Растительноядные насекомые по биомассе во много раз превышают всех других животных-фитофагов и поэтому потребляют основную часть растительного прироста.
Предполагаемое число видов насекомых, обитающих на планете, по разным оценкам, составляет от 3 до 30 миллионов видов. Насекомые — самая крупная группа организмов из обитающих на Земле. Их больше, чем остальных животных и растений вместе взятых.
Необычайное разнообразие форм насекомых является их поразительной особенностью. Описано более 1 млн видов насекомых, что делает их самым многочисленным классом животных, занимающих всевозможные экологические ниши встречающихся повсеместно, включая Антарктиду.
На каждого человека приходится примерно 250 миллионов особей.
Ученые считают, что первыми из живых существ на Земле появились именно насекомые, которые обитали на планете еще 400 миллионов лет назад. С тех пор они пережили пять массовых природных катаклизмов и оказались более живучими, чем тиранозавры.
80% видов насекомых растительноядные, 15% — хищники, 5 % — кровососы и трупоеды. Насекомые, что питаются растениями, ежегодно пожирают 25-30% мирового урожая. Ученые исследовали желудки комаров, пойманных вокруг населенных пунктов, и узнали, что 80% этих насекомых питается кровью домашних животных.
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Полёт является одним из основных способов передвижения множества насекомых, помогающий им искать пищу, полового партнёра для размножения, расселяться и мигрировать, спасаться от хищников. Скорость полёта некоторых насекомых (бражники, разнокрылые стрекозы, высшие мухи) достигает 15 м/с.
Фотограф Хавьера Рупереза решил показать, насколько сложны эти крошечные существа. Интересно, что снимки крупным планом превращают мирных насекомых в ужасающих животных из другого мира, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на LoveOpium.
Если уж и говорить, кто на Земле главный, то это точно не человек. Исчезни сегодня все люди на Земле, жизнь на планете не остановится. А вот насекомые… Более 80% растений Европы опыляются насекомыми, и можно с уверенностью сказать, что цветок — результат совместной эволюции растений и насекомых.
Насекомые составляют около 90% всех животных на Земле и играют чрезвычайно важную роль в природе, что определяется их видовым разнообразием и высокой численностью в биоценозах. Растительноядные насекомые по биомассе во много раз превышают всех других животных-фитофагов и поэтому потребляют основную часть растительного прироста.
Предполагаемое число видов насекомых, обитающих на планете, по разным оценкам, составляет от 3 до 30 миллионов видов. Насекомые — самая крупная группа организмов из обитающих на Земле. Их больше, чем остальных животных и растений вместе взятых.
Необычайное разнообразие форм насекомых является их поразительной особенностью. Описано более 1 млн видов насекомых, что делает их самым многочисленным классом животных, занимающих всевозможные экологические ниши встречающихся повсеместно, включая Антарктиду.
На каждого человека приходится примерно 250 миллионов особей.
Ученые считают, что первыми из живых существ на Земле появились именно насекомые, которые обитали на планете еще 400 миллионов лет назад. С тех пор они пережили пять массовых природных катаклизмов и оказались более живучими, чем тиранозавры.
80% видов насекомых растительноядные, 15% — хищники, 5 % — кровососы и трупоеды. Насекомые, что питаются растениями, ежегодно пожирают 25-30% мирового урожая. Ученые исследовали желудки комаров, пойманных вокруг населенных пунктов, и узнали, что 80% этих насекомых питается кровью домашних животных.
Читайте также: Самые странные рисунки на кофейной пене. Фото
Полёт является одним из основных способов передвижения множества насекомых, помогающий им искать пищу, полового партнёра для размножения, расселяться и мигрировать, спасаться от хищников. Скорость полёта некоторых насекомых (бражники, разнокрылые стрекозы, высшие мухи) достигает 15 м/с.
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