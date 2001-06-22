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Так выглядят типичные «тренажерные залы» в Африке. Фото

Так выглядят типичные «тренажерные залы» в Африке. ФотоЭто не мешает местным "бодибилдерам" добиваться отличных результатов.

Мускулам этих жарких парней из солнечной Африки позавидовал бы любой качок! Если есть желание и цель, то можно добиться много несмотря на жизненные обстоятельства и трудности! У этих ребят из африканской страны Гана нет практически ничего. Они и не мечтают о спортзалах, спортивном питании и т.д. Но у них есть упорство и самоотверженная работа над собой. Вы только взгляните на результат, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Значительную часть упражнений выполняют с собственным весом.

Заниматься парням приходится далеко не в привычном нам спортзале с кучей оборудования, раздевалкой и душем. Здесь никто и не мечтал об абонементе в настоящий тренажерный зал. Площадки для занятий эти парни сооружают себе сами.

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Всё оборудование собирают тоже сами, из подручных материалов. С самодельными гантелями, оказывается, тоже можно добиваться впечатляющих результатов!

Так выглядят типичные «тренажерные залы» в Африке. Фото
Так выглядят типичные «тренажерные залы» в Африке. Фото
Так выглядят типичные «тренажерные залы» в Африке. Фото
Так выглядят типичные «тренажерные залы» в Африке. Фото
Так выглядят типичные «тренажерные залы» в Африке. Фото
Так выглядят типичные «тренажерные залы» в Африке. Фото
Так выглядят типичные «тренажерные залы» в Африке. Фото
Так выглядят типичные «тренажерные залы» в Африке. Фото
Так выглядят типичные «тренажерные залы» в Африке. Фото
Так выглядят типичные «тренажерные залы» в Африке. Фото
Так выглядят типичные «тренажерные залы» в Африке. Фото
Так выглядят типичные «тренажерные залы» в Африке. Фото
Так выглядят типичные «тренажерные залы» в Африке. Фото
Так выглядят типичные «тренажерные залы» в Африке. Фото
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 Теги: Африка, тренажеры

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Сегодня, 11:00 » Автор: Анна Мартынова
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