Раздел: Фоторепортажи
Так выглядят типичные «тренажерные залы» в Африке. Фото
Это не мешает местным "бодибилдерам" добиваться отличных результатов.
Мускулам этих жарких парней из солнечной Африки позавидовал бы любой качок! Если есть желание и цель, то можно добиться много несмотря на жизненные обстоятельства и трудности! У этих ребят из африканской страны Гана нет практически ничего. Они и не мечтают о спортзалах, спортивном питании и т.д. Но у них есть упорство и самоотверженная работа над собой. Вы только взгляните на результат, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Значительную часть упражнений выполняют с собственным весом.
Заниматься парням приходится далеко не в привычном нам спортзале с кучей оборудования, раздевалкой и душем. Здесь никто и не мечтал об абонементе в настоящий тренажерный зал. Площадки для занятий эти парни сооружают себе сами.
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Всё оборудование собирают тоже сами, из подручных материалов. С самодельными гантелями, оказывается, тоже можно добиваться впечатляющих результатов!
Мускулам этих жарких парней из солнечной Африки позавидовал бы любой качок! Если есть желание и цель, то можно добиться много несмотря на жизненные обстоятельства и трудности! У этих ребят из африканской страны Гана нет практически ничего. Они и не мечтают о спортзалах, спортивном питании и т.д. Но у них есть упорство и самоотверженная работа над собой. Вы только взгляните на результат, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Значительную часть упражнений выполняют с собственным весом.
Заниматься парням приходится далеко не в привычном нам спортзале с кучей оборудования, раздевалкой и душем. Здесь никто и не мечтал об абонементе в настоящий тренажерный зал. Площадки для занятий эти парни сооружают себе сами.
Читайте также: Типичные американцы в портретах польского фотографа. Фото
Всё оборудование собирают тоже сами, из подручных материалов. С самодельными гантелями, оказывается, тоже можно добиваться впечатляющих результатов!
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