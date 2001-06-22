Раздел: Фоторепортажи
Новорожденные мопсы стали героями милой фотосессии. Фото
Эта "семья" успела прославиться.
Когда Бек Пантера, которая разводит мопсов, поняла, что ее трехлетняя любимица Нала скоро станет мамой, она решила организовать для собаки настоящую фотосессию, вроде тех, которые профессиональные фотографы предоставляют для беременных женщин, а также для их новорожденных детей. Пусть будет чудесный мимимишный фотоальбом - решила Бек, и результат действительно может заставить любой мимимитр зашкалить до предела, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Счастливыми родителями стали два мопса - трехлетняя Нала и четырехлетний Симба. Бек Пантера опубликовала не все получившиеся фотографии, но даже тех, которыми они поделилась, вполне достаточно, чтобы понять какие чудесные питомцы живут у Бек и насколько она их любит. Сама Бек живет в Сиднее, Австралия, но ее фотографии моментально разлетелись по всему интернету и получили отклик в сердцах людей по всему миру.
"Я всегда ужасно любила мопсов, - признается Бек. - И своего первого питомца Симбу я взяла в 2015 году просто, чтобы рядом со мной всегда был друг. Но они все такие милые, такие хорошенькие, что я решила стать официальным заводчиком. Вот тогда на следующий год я взяла уже себе девочку Налу. Они оба просто красавцы, такие милахи - и уж конечно они полностью соответствуют всем стандартам своей породы."
Щенки на фотографиях - это первые щенки Налы и Симбы, и первые, которые появились у Бек с тех пор, как она решила стать заводчиком. "Я так разволновалась, когда узнала в апреле этого года, что Нала беременна. Мопсята - это же так мимимишно. Я просто летала на небесах от счастья и предвкушения."
Для фотосессии для своих мопсов Бек поискала в интернете примеры фотографий для людей, и сделала похожие для своих питомцев. "Для меня фотография - это просто хобби. Так почему бы и не сфотографировать беременность? Я подумала, ну если беременные мамы и новорожденные детки могут быть героями фотографий, то почему бы и не сфотографировать мопсов? Так что я просто сделала аналоги тех элегантных фотографий, которые нашла в интернете, и таким образом получился довольно забавный способ сообщить другим людям о том, что у нас появились щенки."
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Щенкам уже дали имена: Лось, Пантера, Обезьяна, Волк и Мышь, и все они в свое время переедут в новые дома к своим новым владельцам. "Думаю, будет тяжело сказать им до свидания. Но мы будем делать все возможное, чтобы найти им по-настоящему хорошие дома. И обязательно будем поддерживать связь с их новыми хозяевами. А фотографии останутся у нас на вечную память о наших крошках."
Когда Бек Пантера, которая разводит мопсов, поняла, что ее трехлетняя любимица Нала скоро станет мамой, она решила организовать для собаки настоящую фотосессию, вроде тех, которые профессиональные фотографы предоставляют для беременных женщин, а также для их новорожденных детей. Пусть будет чудесный мимимишный фотоальбом - решила Бек, и результат действительно может заставить любой мимимитр зашкалить до предела, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Счастливыми родителями стали два мопса - трехлетняя Нала и четырехлетний Симба. Бек Пантера опубликовала не все получившиеся фотографии, но даже тех, которыми они поделилась, вполне достаточно, чтобы понять какие чудесные питомцы живут у Бек и насколько она их любит. Сама Бек живет в Сиднее, Австралия, но ее фотографии моментально разлетелись по всему интернету и получили отклик в сердцах людей по всему миру.
"Я всегда ужасно любила мопсов, - признается Бек. - И своего первого питомца Симбу я взяла в 2015 году просто, чтобы рядом со мной всегда был друг. Но они все такие милые, такие хорошенькие, что я решила стать официальным заводчиком. Вот тогда на следующий год я взяла уже себе девочку Налу. Они оба просто красавцы, такие милахи - и уж конечно они полностью соответствуют всем стандартам своей породы."
Щенки на фотографиях - это первые щенки Налы и Симбы, и первые, которые появились у Бек с тех пор, как она решила стать заводчиком. "Я так разволновалась, когда узнала в апреле этого года, что Нала беременна. Мопсята - это же так мимимишно. Я просто летала на небесах от счастья и предвкушения."
Для фотосессии для своих мопсов Бек поискала в интернете примеры фотографий для людей, и сделала похожие для своих питомцев. "Для меня фотография - это просто хобби. Так почему бы и не сфотографировать беременность? Я подумала, ну если беременные мамы и новорожденные детки могут быть героями фотографий, то почему бы и не сфотографировать мопсов? Так что я просто сделала аналоги тех элегантных фотографий, которые нашла в интернете, и таким образом получился довольно забавный способ сообщить другим людям о том, что у нас появились щенки."
Читайте также: Маленькие мышки стали героями необычной фотосессии. Фото
Щенкам уже дали имена: Лось, Пантера, Обезьяна, Волк и Мышь, и все они в свое время переедут в новые дома к своим новым владельцам. "Думаю, будет тяжело сказать им до свидания. Но мы будем делать все возможное, чтобы найти им по-настоящему хорошие дома. И обязательно будем поддерживать связь с их новыми хозяевами. А фотографии останутся у нас на вечную память о наших крошках."
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