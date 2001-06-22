» » Неожиданные факты о личной гигиене в XVIII веке. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Неожиданные факты о личной гигиене в XVIII веке. Фото

Неожиданные факты о личной гигиене в XVIII веке. ФотоНекоторые из них не могут не удивлять.

В просвещённой Европе XVIII века философы писали свои трактаты о демократии и воспитании, политики совершали буржуазные революции, а вот простые граждане были далеки от высоких материй и жили порой в дерьме в буквальном смысле этого слова. В этом обзоре 9 фактов из жизни европейцев той эпохи, которые современному человеку могут показаться неправдоподобными, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Личная гигиена

Неожиданные факты о личной гигиене в XVIII веке. Фото


Сегодня это может показаться невероятным, но в просвещённой Европе позволить себе горячую воду и ванную в собственном доме могли единицы. Кроме этого, среди простолюдинов бытовало мнение, что ванна опасная для здоровья, поскольку способствует проникновению болезней и инфекций. Состоятельные же люди, у которых в домах были ванные комнаты, принимали ванну в одежде. И так было до XIX века.

2. Дезодорант

Неожиданные факты о личной гигиене в XVIII веке. Фото


Про душистое мыло, которое бы сегодня можно было назвать дезодорантом, в Европе появилось в конце XIX века. Состоятельные люди активно пользовались парфюмом, но нужно признать, что срабатывал он далеко не всегда.

3. Депиляция

Неожиданные факты о личной гигиене в XVIII веке. Фото


Наличие волос на теле в XVIII веке женщин не волновало. Во всяком случае первые попытки европеек прибегнуть к депиляции датируются 1920-м годом.

4. Туалеты

Неожиданные факты о личной гигиене в XVIII веке. Фото


Запах нечистот в доме среднестатистического европейца был явлением привычным. А всё потому, что ещё в XVIII веке в европейских городах не было ни водопровода, ни канализации. Нужду люди справляли прямо в комнате, а содержимое ночных горшков отправляли прямо за окно. И даже после того, как в викторианскую эпоху стали появляться нужники на улице, ночные горшки ещё долгое время оставались в тренде.

5. Туалетная бумага

Неожиданные факты о личной гигиене в XVIII веке. Фото


О туалетной бумаге в Европе узнали в конце XIX века, а до того времени использовали то, что под рукой – листья, мох, тряпьё. И только очень состоятельные люди позволяли себе пользоваться специальными полосками ткани.

6. Клопы как стихийное бедствие

Неожиданные факты о личной гигиене в XVIII веке. Фото


Клопы – настоящее бедствие XVIII века. А всё из-за несвежего последнего белья. Тогда и в голову никому не приходило регулярно стирать простыни. Хозяйкам рекомендовали протирать них кровати керосином, что должно было избавить от насекомых.

7. Нечистоты на улицах

Неожиданные факты о личной гигиене в XVIII веке. Фото


На улицах крупных городов стоял устойчивый запах нечистот. Именно с той поры появилось правило этикета, по которому мужчина идёт ближе к краю дороги. Весьма рациональная традиция, стоит сказать. Так мужчина защищал свою спутницу от грязи, вылетающей из-под колёс проезжающих мимо экипажей.

8. Гигиена полости рта

Неожиданные факты о личной гигиене в XVIII веке. Фото


Бедняки, которые заботились о здоровье своих зубов, протирали дёсны мягкой тканью и пользовались зубочистками. Состоятельные же люди могли позволить себе зубную пасту, которую итальянская компания Марвис начала выпускать в 1700-х.

Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей

9. Ртуть как эффективное средство гигиены

Неожиданные факты о личной гигиене в XVIII веке. Фото


С ещё одной проблемой XVIII века – вшами – боролись весьма странным и опасным по нынешним понятиям способом. Он паразитов должна была спасать ртуть. Для этого жидкий металл рекомендовалось втирать в кожу. Странно, что эскулапы не замечали, что от таких процедур люди мрут быстрее, чем вши.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: факты, гигиена

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
     176
     0

Похожие новости по теме

Купальный фургон: популярное изобретение XVIII века. Фото Купальный фургон: популярное изобретение XVIII века. Фото

Такие фургоны применялись для сохранения правил приличия при купании.

Старинный особняк XVIII века превратили в современное жилище. Фото Старинный особняк XVIII века превратили в современное жилище. Фото

Дом сохранил атмосферу времени.

Шокирующие факты о женской гигиене прошлого. Фото Шокирующие факты о женской гигиене прошлого. Фото

Быт и гигиена женщин Европы.

Шокирующие факты о средневековой гигиене. Фото Шокирующие факты о средневековой гигиене. Фото

К счастью, эти времена канули в века.

Жителей мегаполисов переодели в одежду XVIII века. Фото Жителей мегаполисов переодели в одежду XVIII века. Фото

Такая одежда явно не соответствует нынешнему времени.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх