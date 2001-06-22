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Неожиданные факты о личной гигиене в XVIII веке. Фото
Некоторые из них не могут не удивлять.
В просвещённой Европе XVIII века философы писали свои трактаты о демократии и воспитании, политики совершали буржуазные революции, а вот простые граждане были далеки от высоких материй и жили порой в дерьме в буквальном смысле этого слова. В этом обзоре 9 фактов из жизни европейцев той эпохи, которые современному человеку могут показаться неправдоподобными, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Личная гигиена
Сегодня это может показаться невероятным, но в просвещённой Европе позволить себе горячую воду и ванную в собственном доме могли единицы. Кроме этого, среди простолюдинов бытовало мнение, что ванна опасная для здоровья, поскольку способствует проникновению болезней и инфекций. Состоятельные же люди, у которых в домах были ванные комнаты, принимали ванну в одежде. И так было до XIX века.
2. Дезодорант
Про душистое мыло, которое бы сегодня можно было назвать дезодорантом, в Европе появилось в конце XIX века. Состоятельные люди активно пользовались парфюмом, но нужно признать, что срабатывал он далеко не всегда.
3. Депиляция
Наличие волос на теле в XVIII веке женщин не волновало. Во всяком случае первые попытки европеек прибегнуть к депиляции датируются 1920-м годом.
4. Туалеты
Запах нечистот в доме среднестатистического европейца был явлением привычным. А всё потому, что ещё в XVIII веке в европейских городах не было ни водопровода, ни канализации. Нужду люди справляли прямо в комнате, а содержимое ночных горшков отправляли прямо за окно. И даже после того, как в викторианскую эпоху стали появляться нужники на улице, ночные горшки ещё долгое время оставались в тренде.
5. Туалетная бумага
О туалетной бумаге в Европе узнали в конце XIX века, а до того времени использовали то, что под рукой – листья, мох, тряпьё. И только очень состоятельные люди позволяли себе пользоваться специальными полосками ткани.
6. Клопы как стихийное бедствие
Клопы – настоящее бедствие XVIII века. А всё из-за несвежего последнего белья. Тогда и в голову никому не приходило регулярно стирать простыни. Хозяйкам рекомендовали протирать них кровати керосином, что должно было избавить от насекомых.
7. Нечистоты на улицах
На улицах крупных городов стоял устойчивый запах нечистот. Именно с той поры появилось правило этикета, по которому мужчина идёт ближе к краю дороги. Весьма рациональная традиция, стоит сказать. Так мужчина защищал свою спутницу от грязи, вылетающей из-под колёс проезжающих мимо экипажей.
8. Гигиена полости рта
Бедняки, которые заботились о здоровье своих зубов, протирали дёсны мягкой тканью и пользовались зубочистками. Состоятельные же люди могли позволить себе зубную пасту, которую итальянская компания Марвис начала выпускать в 1700-х.
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9. Ртуть как эффективное средство гигиены
С ещё одной проблемой XVIII века – вшами – боролись весьма странным и опасным по нынешним понятиям способом. Он паразитов должна была спасать ртуть. Для этого жидкий металл рекомендовалось втирать в кожу. Странно, что эскулапы не замечали, что от таких процедур люди мрут быстрее, чем вши.
В просвещённой Европе XVIII века философы писали свои трактаты о демократии и воспитании, политики совершали буржуазные революции, а вот простые граждане были далеки от высоких материй и жили порой в дерьме в буквальном смысле этого слова. В этом обзоре 9 фактов из жизни европейцев той эпохи, которые современному человеку могут показаться неправдоподобными, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Личная гигиена
Сегодня это может показаться невероятным, но в просвещённой Европе позволить себе горячую воду и ванную в собственном доме могли единицы. Кроме этого, среди простолюдинов бытовало мнение, что ванна опасная для здоровья, поскольку способствует проникновению болезней и инфекций. Состоятельные же люди, у которых в домах были ванные комнаты, принимали ванну в одежде. И так было до XIX века.
2. Дезодорант
Про душистое мыло, которое бы сегодня можно было назвать дезодорантом, в Европе появилось в конце XIX века. Состоятельные люди активно пользовались парфюмом, но нужно признать, что срабатывал он далеко не всегда.
3. Депиляция
Наличие волос на теле в XVIII веке женщин не волновало. Во всяком случае первые попытки европеек прибегнуть к депиляции датируются 1920-м годом.
4. Туалеты
Запах нечистот в доме среднестатистического европейца был явлением привычным. А всё потому, что ещё в XVIII веке в европейских городах не было ни водопровода, ни канализации. Нужду люди справляли прямо в комнате, а содержимое ночных горшков отправляли прямо за окно. И даже после того, как в викторианскую эпоху стали появляться нужники на улице, ночные горшки ещё долгое время оставались в тренде.
5. Туалетная бумага
О туалетной бумаге в Европе узнали в конце XIX века, а до того времени использовали то, что под рукой – листья, мох, тряпьё. И только очень состоятельные люди позволяли себе пользоваться специальными полосками ткани.
6. Клопы как стихийное бедствие
Клопы – настоящее бедствие XVIII века. А всё из-за несвежего последнего белья. Тогда и в голову никому не приходило регулярно стирать простыни. Хозяйкам рекомендовали протирать них кровати керосином, что должно было избавить от насекомых.
7. Нечистоты на улицах
На улицах крупных городов стоял устойчивый запах нечистот. Именно с той поры появилось правило этикета, по которому мужчина идёт ближе к краю дороги. Весьма рациональная традиция, стоит сказать. Так мужчина защищал свою спутницу от грязи, вылетающей из-под колёс проезжающих мимо экипажей.
8. Гигиена полости рта
Бедняки, которые заботились о здоровье своих зубов, протирали дёсны мягкой тканью и пользовались зубочистками. Состоятельные же люди могли позволить себе зубную пасту, которую итальянская компания Марвис начала выпускать в 1700-х.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
9. Ртуть как эффективное средство гигиены
С ещё одной проблемой XVIII века – вшами – боролись весьма странным и опасным по нынешним понятиям способом. Он паразитов должна была спасать ртуть. Для этого жидкий металл рекомендовалось втирать в кожу. Странно, что эскулапы не замечали, что от таких процедур люди мрут быстрее, чем вши.
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