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Ангкор: старинный мегаполис, «захваченный» джунглями. Фото
Это место хранит историю.
Заброшенный древний город в джунглях – хорошо знакомый нам книжный штамп, что-то из киплинговской «Книги джунглей» и рассказов про Маугли. Сложно представить себе, что путешественник, заблудившийся в тропических лесах, может внезапно набрести на прекрасные старинные руины, которые остались от огромного и некогда богатого города. А ведь именно это и произошло с французским путешественником и биологом Анри Муо в 1860 году, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Потрясенный красотой и величием строений, оплетенных корнями и ветвями деревьев, Анри Муо написал о своей находке в книге-автобиографии «Путешествие в королевства Сиама, Камбоджи, Лаоса и другие области центрального Индокитая», приложив собственные карты и иллюстрации. Эти записки и открыли для европейцев грандиозный город-храм Ангкор.
Судя по всему, название «Ангкор» произошло от «нагара» – «город» на санскрите, и «онгко» – что в разговорной речи кхмеров означало «древняя столица».
Справедливости ради нужно сказать, что европейцы посещали Ангкор и до Муо – известно о пребывании здесь в 16 веке португальцев, а в 19 веке, незадолго до Муо – французского миссионера Шарля-Эмиля Буйево, который тоже описал свое путешествие в книге, оставшейся, к сожалению, незамеченной. Полностью заброшенным этот город-храм никогда не был, оставаясь в годы упадка домом для немногочисленного числа простых жителей и монахов.
Ангкор как столица империи кхмеров возник в начале девятого века – здесь была резиденция короля Джаявармана II, а после – его потомков. Этот город считается самым старинным мегаполисом – в то время как европейские столицы насчитывали несколько тысяч жителей, в Ангкоре проживало по разным оценкам до миллиона человек! В городе было организовано водоснабжение, развиты ремесла и промышленность (в том числе металлургическая).
В период расцвета города возникли неповторимые храмы, посвященные индуистскому богу Вишну. Ангкор-Ват – гигантский храмовый комплекс размерами 1500 м в длину и 1300 м в ширину, построен из песчаника. Как предполагают ученые, в работе использовали силу слонов. Ангкор-Ват представляет собой пять башен в форме лотоса, прямоугольные галереи, а вокруг – прямоугольный ров с водой, чья ширина составляет 190 м.
В центре Ангкора расположен храм Байон – буддийское святилище, состоявшее когда-то из 54 башен (сохранилось 37). Каждая башня имеет четыре лика, смотрящих в направлении четырех сторон света. Галереи храма украшены барельефами и фигурами, высеченными из камня – их тут сотни и тысячи, они посвящены религиозным сценам, реже – военным походам.
До Ангкора дотянулись и руки голливудских кинодеятелей. Благодаря этому один из местных храмов неофициально носит имя Анджелины Джоли. Руины Та-Прома, сросшиеся с деревьями джунглей, стали местом съемки фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», и у туристов они ассоциируются прежде всего со знаменитой кинозвездой. Камбоджийцы не против – название прижилось и помогает в их нехитром сувенирном бизнесе.
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Как и положено старинным историческим памятникам, Ангкор безмолвно хранит свои тайны. Изучение города приводит ученых к мысли, что он, возможно, создавался как гигантская карта звездного неба – расположение храмов совпадает с рисунком созвездия Дракона. Свои загадки скрывают и каменные изваяния Ангкора. На барельефах можно найти фигуры стегозавров, которые вымерли за сотни миллионов лет до появления человека.
Заброшенный древний город в джунглях – хорошо знакомый нам книжный штамп, что-то из киплинговской «Книги джунглей» и рассказов про Маугли. Сложно представить себе, что путешественник, заблудившийся в тропических лесах, может внезапно набрести на прекрасные старинные руины, которые остались от огромного и некогда богатого города. А ведь именно это и произошло с французским путешественником и биологом Анри Муо в 1860 году, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Потрясенный красотой и величием строений, оплетенных корнями и ветвями деревьев, Анри Муо написал о своей находке в книге-автобиографии «Путешествие в королевства Сиама, Камбоджи, Лаоса и другие области центрального Индокитая», приложив собственные карты и иллюстрации. Эти записки и открыли для европейцев грандиозный город-храм Ангкор.
Судя по всему, название «Ангкор» произошло от «нагара» – «город» на санскрите, и «онгко» – что в разговорной речи кхмеров означало «древняя столица».
Справедливости ради нужно сказать, что европейцы посещали Ангкор и до Муо – известно о пребывании здесь в 16 веке португальцев, а в 19 веке, незадолго до Муо – французского миссионера Шарля-Эмиля Буйево, который тоже описал свое путешествие в книге, оставшейся, к сожалению, незамеченной. Полностью заброшенным этот город-храм никогда не был, оставаясь в годы упадка домом для немногочисленного числа простых жителей и монахов.
Ангкор как столица империи кхмеров возник в начале девятого века – здесь была резиденция короля Джаявармана II, а после – его потомков. Этот город считается самым старинным мегаполисом – в то время как европейские столицы насчитывали несколько тысяч жителей, в Ангкоре проживало по разным оценкам до миллиона человек! В городе было организовано водоснабжение, развиты ремесла и промышленность (в том числе металлургическая).
В период расцвета города возникли неповторимые храмы, посвященные индуистскому богу Вишну. Ангкор-Ват – гигантский храмовый комплекс размерами 1500 м в длину и 1300 м в ширину, построен из песчаника. Как предполагают ученые, в работе использовали силу слонов. Ангкор-Ват представляет собой пять башен в форме лотоса, прямоугольные галереи, а вокруг – прямоугольный ров с водой, чья ширина составляет 190 м.
В центре Ангкора расположен храм Байон – буддийское святилище, состоявшее когда-то из 54 башен (сохранилось 37). Каждая башня имеет четыре лика, смотрящих в направлении четырех сторон света. Галереи храма украшены барельефами и фигурами, высеченными из камня – их тут сотни и тысячи, они посвящены религиозным сценам, реже – военным походам.
До Ангкора дотянулись и руки голливудских кинодеятелей. Благодаря этому один из местных храмов неофициально носит имя Анджелины Джоли. Руины Та-Прома, сросшиеся с деревьями джунглей, стали местом съемки фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», и у туристов они ассоциируются прежде всего со знаменитой кинозвездой. Камбоджийцы не против – название прижилось и помогает в их нехитром сувенирном бизнесе.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Как и положено старинным историческим памятникам, Ангкор безмолвно хранит свои тайны. Изучение города приводит ученых к мысли, что он, возможно, создавался как гигантская карта звездного неба – расположение храмов совпадает с рисунком созвездия Дракона. Свои загадки скрывают и каменные изваяния Ангкора. На барельефах можно найти фигуры стегозавров, которые вымерли за сотни миллионов лет до появления человека.
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