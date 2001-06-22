» » Ангкор: старинный мегаполис, «захваченный» джунглями. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Ангкор: старинный мегаполис, «захваченный» джунглями. Фото

Ангкор: старинный мегаполис, «захваченный» джунглями. ФотоЭто место хранит историю.

Заброшенный древний город в джунглях – хорошо знакомый нам книжный штамп, что-то из киплинговской «Книги джунглей» и рассказов про Маугли. Сложно представить себе, что путешественник, заблудившийся в тропических лесах, может внезапно набрести на прекрасные старинные руины, которые остались от огромного и некогда богатого города. А ведь именно это и произошло с французским путешественником и биологом Анри Муо в 1860 году, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Потрясенный красотой и величием строений, оплетенных корнями и ветвями деревьев, Анри Муо написал о своей находке в книге-автобиографии «Путешествие в королевства Сиама, Камбоджи, Лаоса и другие области центрального Индокитая», приложив собственные карты и иллюстрации. Эти записки и открыли для европейцев грандиозный город-храм Ангкор.

Ангкор: старинный мегаполис, «захваченный» джунглями. Фото


Судя по всему, название «Ангкор» произошло от «нагара» – «город» на санскрите, и «онгко» – что в разговорной речи кхмеров означало «древняя столица».

Ангкор: старинный мегаполис, «захваченный» джунглями. Фото


Справедливости ради нужно сказать, что европейцы посещали Ангкор и до Муо – известно о пребывании здесь в 16 веке португальцев, а в 19 веке, незадолго до Муо – французского миссионера Шарля-Эмиля Буйево, который тоже описал свое путешествие в книге, оставшейся, к сожалению, незамеченной. Полностью заброшенным этот город-храм никогда не был, оставаясь в годы упадка домом для немногочисленного числа простых жителей и монахов.

Ангкор: старинный мегаполис, «захваченный» джунглями. Фото


Ангкор как столица империи кхмеров возник в начале девятого века – здесь была резиденция короля Джаявармана II, а после – его потомков. Этот город считается самым старинным мегаполисом – в то время как европейские столицы насчитывали несколько тысяч жителей, в Ангкоре проживало по разным оценкам до миллиона человек! В городе было организовано водоснабжение, развиты ремесла и промышленность (в том числе металлургическая).

В период расцвета города возникли неповторимые храмы, посвященные индуистскому богу Вишну. Ангкор-Ват – гигантский храмовый комплекс размерами 1500 м в длину и 1300 м в ширину, построен из песчаника. Как предполагают ученые, в работе использовали силу слонов. Ангкор-Ват представляет собой пять башен в форме лотоса, прямоугольные галереи, а вокруг – прямоугольный ров с водой, чья ширина составляет 190 м.

В центре Ангкора расположен храм Байон – буддийское святилище, состоявшее когда-то из 54 башен (сохранилось 37). Каждая башня имеет четыре лика, смотрящих в направлении четырех сторон света. Галереи храма украшены барельефами и фигурами, высеченными из камня – их тут сотни и тысячи, они посвящены религиозным сценам, реже – военным походам.

Ангкор: старинный мегаполис, «захваченный» джунглями. Фото


До Ангкора дотянулись и руки голливудских кинодеятелей. Благодаря этому один из местных храмов неофициально носит имя Анджелины Джоли. Руины Та-Прома, сросшиеся с деревьями джунглей, стали местом съемки фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», и у туристов они ассоциируются прежде всего со знаменитой кинозвездой. Камбоджийцы не против – название прижилось и помогает в их нехитром сувенирном бизнесе.

Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото

Ангкор: старинный мегаполис, «захваченный» джунглями. Фото


Как и положено старинным историческим памятникам, Ангкор безмолвно хранит свои тайны. Изучение города приводит ученых к мысли, что он, возможно, создавался как гигантская карта звездного неба – расположение храмов совпадает с рисунком созвездия Дракона. Свои загадки скрывают и каменные изваяния Ангкора. На барельефах можно найти фигуры стегозавров, которые вымерли за сотни миллионов лет до появления человека.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ангкор, джунгли

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
     80
     0

Похожие новости по теме

Удивительная Камбоджа: красота заброшенных храмов. Фото Удивительная Камбоджа: красота заброшенных храмов. Фото

Места, поражающие своей величественностью и таинственностью.

Так выглядит город миллиона храмов. Фото Так выглядит город миллиона храмов. Фото

Баган – первая столица Мьянмы.

Величайшие города прошлого, от которых остались одни развалины. Фото Величайшие города прошлого, от которых остались одни развалины. Фото

Сейчас эти города – знаменитые достопримечательности.

Манящая таинственность заброшенных храмов Камбоджи. Фото Манящая таинственность заброшенных храмов Камбоджи. Фото

Эти храмы поражают своим величием.

Места, которые стоит посетить всем любителям древностей. Фото Места, которые стоит посетить всем любителям древностей. Фото

Главные древние руины, дошедшие до наших времен.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх