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Двадцать пять самых опасных в мире насекомых. Фото
С ними нужно быть начеку.
Миллионы разновидностей насекомых, которые живут сегодня на земле, играют важнейшую роль в экосистеме нашей планеты. Хотя большинство из них безопасно, некоторые могут доставлять человеку множество неприятностей, а кое-какие могут быть ядовитыми и даже смертельно опасными. От привычных муравьев и мух до более экзотических жуков — предлагаем вам список из 25 самых опасных насекомых в мире, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Термиты
Термиты не несут прямой опасности для человека, играют важную роль для окружающей среды, более того, в некоторых культурах их даже употребляют в пищу. Но при этом малыши-термиты могут нанести колоссальный ущерб инфраструктуре, порой делая дома полностью непригодными для жилья.
2. Вши
Вши — бескрылые паразиты, которые питаются частичками кожи, кровью и другими выделениями человеческого тела. Чаще всего переносчиками этих насекомых служат люди. В природе насчитывается приблизительно пятнадцать различных видов вшей. Как и термиты, вши не всегда несут прямую опасность здоровью человека, но они могут быть переносчиками болезней.
3. Черноногий клещ
Каждый год черноногий клещ заражает тысячи людей болезнью Лайма, которая начинается с сыпи вокруг укуса, напоминающего глаз быка. Ранние симптомы этого заболевания включают головную боль и лихорадку. С дальнейшим развитием болезни жертва начинает страдать от проблем с сердечно-сосудистой системой. Немногие умирают от этих укусов, но последствия могут продолжиться в течение многих лет после неприятной встречи с клещом.
4. Кочевые муравьи
Первое создание в нашем списке, которое опасно в буквальном значении этого слова, — бродячие муравьи, известные своей хищной агрессией. В отличие от других видов муравьев, бродячие не строят свои собственные постоянные муравейники. Вместо этого они создают колонии, которые мигрируют от одного места к другому. Эти хищники постоянно перемещаются в течение дня, охотясь на насекомых и мелких позвоночных. Фактически вся объединенная колония может убить за один день более чем полмиллиона насекомых и мелких животных.
5. Оса
Большинство ос не несет особой прямой опасности, но определенные их разновидности, такие как немецкая оса Северной Америки, достигают больших размеров и могут быть невероятно агрессивными. Если они почувствуют опасность или заметят вторжение на свою территорию, то могут жалить неоднократно и очень болезненно. Они будут помечать своих агрессоров и в некоторых случаях преследовать их.
6. Черная вдова
Хотя жало самки паука черной вдовы может быть очень опасным для человека из-за выпущенных при укусе нейротоксинов, если вовремя оказать необходимую медицинскую помощь, то последствия укуса будут ограничены лишь некоторой болью. К сожалению, единичные случаи смерти от укуса черной вдовы все же встречались.
7. Волосатая гусеница Моли-кокетки
Гусеницы Моли-кокетки Megalopyge opercularis выглядят симпатичными и пушистыми, но не обманывайтесь их мультяшной внешностью: они крайне ядовиты.
Обычно люди верят, что жгучими являются сами волоски, но в действительности яд выделяется через шипы, спрятанные в этой «шерсти». Шипы крайне ломки и остаются в коже после прикосновения. Яд вызывает жжение вокруг пораженного места, головную боль, головокружение, рвоту, резкие боли в животе, поражение лимфатических узлов и иногда остановку дыхания.
8. Тараканы
Таракан известен как переносчик многих заболеваний, опасных для человека. Основная опасность совместной жизни с тараканами заключается в том, что они забираются в унитазы, мусорные баки и другие места скопления бактерий, как следствие — являются их переносчиками. Тараканы могут быть причиной множества заболеваний: от глистов и дизентерии до туберкулеза и тифа. Тараканы могут переносить грибки, одноклеточные организмы, бактерии и вирусы. И вот забавный факт — они могут жить в течение многих месяцев без еды и воды.
9. Черви-паразиты
Паразитические черви — тип эукариотического паразита. Большинство паразитических червей, как известно, живут в пищеварительном тракте людей и являются причиной бессонницы, рвоты, тошноты и других проблем со здоровьем.
10. Постельные клопы
Человек не ощущает непосредственно сам укус, поскольку в состав слюны клопа входит анестезирующее вещество. Если клоп с первого раза не смог подобраться к кровеносному капилляру, он может укусить человека несколько раз. На месте укуса клопа начинается сильный зуд, а также может появиться волдырь. Изредка люди сталкиваются с сильно выраженной аллергической реакцией на укус клопа. К счастью, 70 процентов людей не ощущают практически никаких последствий от них.
Клопы являются бытовыми насекомыми и не относятся к группе переносчиков инфекционных заболеваний, однако в своем организме они могут длительно сохранять возбудителей, передающих инфекции через кровь, например вирусный гепатит В, также могут сохраняться возбудители чумы, туляремии, Q-лихорадки. Наибольший вред людям они доставляют своими укусами, отнимая у человека нормальный отдых и сон, что впоследствии может негативно сказаться на моральном здоровье и работоспособности.
11. Человеческий овод
У человеческих оводов есть личинки, которые могут передать опасных для жизни паразитов людям. Также известные как torsalo, человеческие оводы обычно передаются москитами. Когда москит, переносящий личинку человеческого овода, приземляется на кожу, личинка попадает в организм носителя. После нескольких дней она разрастается под кожей и может вызвать серьезную инфекцию, если сразу не обработать место укуса.
12. Сороконожка
Сороконожка (Scutigera coleoptrata) — это насекомое, которое также зовут мухоловкой, появилось предположительно в Средиземноморье. Хотя другие источники говорят о Мексике. Сороконожка стала очень распространенной по всему миру. Хотя вид таких насекомых и непривлекательный, они в целом выполняют полезную работу, так как поедают других насекомых-вредителей и даже пауков. Правда, при энтомофобии (боязни насекомых) такой довод не поможет. Обычно люди убивают их из-за неприятного внешнего вида, хотя в некоторых южных странах сороконожки даже охраняются.
Мухоловка — хищник, они впрыскивают жертве яд и затем убивают ее. Часто мухоловки селятся в квартирах, не нанося при этом вреда пище или мебели. Они обожают влагу, часто сороконожек можно встретить в подвалах, под ваннами, в туалетах. Живут мухоловки от 3 до 7 лет, новорожденные имеют всего 4 пары ног, увеличивая их на одну с каждой новой линькой.
Обычно укус такого насекомого не тревожен для человека, хотя и может быть сравним с небольшим укусом пчелы. Для некоторых это может быть даже болезненно, но обычно дело ограничивается слезами. Конечно, сороконожки — это не насекомые, которые ответственны за тысячи смертей, но многие из нас удивятся, узнав, что ежегодно кто-то умирает от этих укусов. Дело в том, что возможна аллергическая реакция на яд насекомого, однако это все же случается крайне редко.
13. Черный скорпион
Пусть скорпионы не относятся к насекомым, так как принадлежат к отряду членистоногих из класса паукообразных, но мы все-таки внесли их в этот список, тем более что черные скорпионы — самые опасные виды скорпионов. Большинство из них живет в Южной Африке, особенно часто их можно встретить в пустынных местностях. Черные скорпионы отличаются от других видов своими толстыми хвостами и тонкими лапами. Черные скорпионы жалят, впрыскивая своей жертве яд, который может причинять боль, вызвать паралич и даже смерть человека.
14. Хищнец
Еще один кровосос — хищнец, он же Assassin bug, он же Reduviidae. Их основной рацион составляют насекомые и их личинки, но некоторые тропические виды не прочь попить кровь у мелких животных и даже у человека. Хищнец ответствен за перенос болезни Чагаса, этот жук-паразит часто заражает людей, живущих в бедных сельских регионах.
15. Муравей-пуля
Paraponera clavata — вид крупных тропических муравьев из рода Paraponera Smith и подсемейства Paraponerinae (Formicidae), обладающих сильным жалом. Назван этот муравей пулей по той причине, что жертвы укуса сравнивают его с выстрелом из пистолета.
Человек, укушенный таким муравьем, может чувствовать пульсирование и неустанную боль в течение суток после укуса. У некоторых местных индейских племен (Satere-Mawe, Maue, Бразилия) эти муравьи используются в весьма болезненных обрядах инициации мальчиков к взрослой жизни (что приводит к временному параличу и даже почернению ужаленных пальцев). В ходе изучения химического состава яда из него был выделен парализующий нейротоксин (пептид), названный понератоксином.
16. Бразильский странствующий паук
Также известные как Phoneutria, бразильские странствующие пауки — ядовитые создания, которые живут в тропической Южной Америке и Центральной Америке. В Книге рекордов Гиннесса 2010 года этот тип паука назвали самым ядовитым пауком мира.
Яд пауков данного рода содержит мощный нейротоксин, известный как PhTx3. В смертельной концентрации этот нейротоксин вызывает потерю контроля мышц и проблемы с дыханием, что приводит к параличу и в конечном итоге удушью. Укус средней болезненности, яд вызывает моментальное заражение лимфатической системы, попадание в кровеносную в 85% случаев приводит к отказу сердца. Пациенты чувствуют дикое окоченение при жизни, у мужчин порой возникает приапизм. Существует противоядие, наравне применяемое с антибиотиками, но из-за серьезности вреда организму ядом процедура детоксикации фактически равна шансу выживания жертвы.
17. Малярийный москит
Малярийные комары, или анофелесы, — род двукрылых насекомых, многие виды являются переносчиками паразитов человека — малярийных плазмодиев. Комар заражается малярийным плазмодием от человека — больного или носителя. Малярийный плазмодий проходит в организме комара цикл полового размножения. Зараженный комар становится источником инфекции для человека через 4-10 дней после заражения и является таковым в течение 16-45 дней. Служат комары переносчиками и других видов плазмодиев, которые вызывают малярию у животных.
18. Крысиные блохи
Крысиные блохи — один из самых опасных видов блох (Pulicidae), переносчик чумы. Являются паразитами крыс (Rattus, Nesokia) и песчанок (Gerbillinae). Являются переносчиками чумной палочки (Yersinia pestis) и Rickettsia typhi, а также промежуточными хозяевами паразитических червей цепня крысиного Hymenolepis diminuta и цепня мышиного Hymenolepis nana. Болезни могут передаваться от одного поколения к другому через яйца.
19. Африканская медоносная пчела
Африканские пчелы (также известны как пчелы-убийцы) — потомки пчел, принесенных с Африки в Бразилию в 1950-х при попытке улучшить производство меда в этой стране. Некоторые африканские матки начали скрещиваться с местными европейскими пчелами. Результирующие гибриды переместились на север и до сих пор встречаются в Южной Калифорнии.
Африканские пчелы выглядят так же и в большинстве случаев ведут себя подобно европейским пчелам, которые в настоящий момент проживают в Соединенных Штатах. Обнаружить их можно только путем анализа ДНК. Их жала также не отличаются от жала обычной пчелы. Одна очень важная разница между двумя разновидностями — защитное поведение африканских пчел, которое проявляется при защите их гнезда. В некоторых нападениях в Южной Америке африканские пчелы убивали скот и людей. Этим поведением АМП заслужили прозвище «пчелы-убийцы».
Кроме того, этот тип пчелы известен тем, что ведет себя как захватчик. Их рои нападают на ульи обычной медоносной пчелы, вторгаясь в них и устанавливая свою королеву. Они атакуют большими колониями и готовы уничтожить любого, кто посягнет на их матку.
20. Блохи
Несмотря на то что блоха обычно не воспринимается как опасная, блохи передают многочисленные болезни между животными и людьми. На протяжении всей истории они способствовали распространению многих болезней, таких как бубонная чума.
21. Огненные муравьи
Огненные муравьи (англ. Fire ant) — несколько родственных муравьев из группы видов Solenopsis saevissima species-group рода Solenopsis, обладающих сильным жалом и ядом, чье действие сходно с ожогом от пламени (отсюда и их название). Чаще под этим названием фигурирует инвазивный красный огненный муравей, распространившийся по всему миру. Известны случаи ужаления человека одним муравьем с тяжелыми последствиями, анафилактическим шоком, вплоть до смертельного исхода.
22. Коричневый паук-отшельник
Второй паук в нашем списке, коричневый отшельник, не выпускает нейротоксины, как черная вдова. Его укус уничтожает ткань и может вызвать повреждения, на заживление которых уйдут месяцы.
Укус очень часто остается незамеченным, но в большинстве случаев ощущения схожи с ощущениями при уколе иголкой. Потом в течение 2-8 часов боль дает о себе знать. Далее ситуация развивается в зависимости от количества яда, попавшего в кровь. Яд коричневого паука-отшельника гемолитического действия, а значит, вызывает некрозы и разрушение тканей. Укус для маленьких детей, пожилых и больных людей может оказаться смертельным.
23. Муравьи сиафу
Siafu (Dorylus) — эти кочевые муравьи в основном проживают в Восточной и Центральной Африке, но также найдены уже и в тропической Азии. Насекомые живут в колониях, которые могут насчитывать до 20 миллионов особей, причем все они слепые. Путешествия же свои они совершают с помощью феромонов. Колония не имеет постоянного места проживания, кочуя с места на место. В ходе передвижения для прокорма личинок насекомые атакуют всех беспозвоночных животных.
Среди таких муравьев есть особая группа — солдаты. Именно они могут жалить, для чего используют свои крючковидные челюсти, а размер таких особей достигает 13 мм. Челюсти солдат настолько сильны, что в некоторых местах в Африке их даже используют для закрепления швов. Рана может оказаться закрытой на целых 4 дня. Обычно после укуса Siafu последствия минимальны, не требуется даже вызывать врача. Правда, считается, что молодые и пожилые люди особо чувствительны к укусам таких муравьев, наблюдались смертельные случаи от осложнений после контакта. В результате ежегодно, по статистике, от 20 до 50 человек гибнет от этих насекомых. Этому способствует их агрессивность, тем более при защите своей колонии, которую человек может случайно атаковать.
24. Гигантский азиатский шмель
Многие из нас видели шмелей — они кажутся довольно небольшими, и нет особых поводов их бояться. А теперь представьте себе шмеля, который вырос словно бы на стероидах, или же просто посмотрите на азиатского гиганта. Эти шершни являются крупнейшими в мире — их длина может достигать 5 см, а размах крыльев — 7,5 сантиметра. Длина жала у таких насекомых может составлять до 6 мм, но с таким укусом не сравнится ни пчела, ни оса, шмели к тому же могут жалить многократно. Таких опасных насекомых в Европе или США не найти, а вот путешествуя по Восточной Азии и горам Японии, с ними можно и встретиться. Чтобы понять последствия укуса, достаточно послушать очевидцев. Они сравнивают ощущения от жала шмеля с раскаленным гвоздем, вогнанным в ногу.
Яд жала имеет 8 различных соединений, которые и причиняют дискомфорт, повреждая мягкие ткани и создавая запах, который может привлечь к жертве новых шмелей. Люди, имеющие аллергию на пчел, могу умереть от реакции, но есть случаи смертей из-за яда мандоротоксина, который может оказаться опасным, попав достаточно глубоко в тело. Считается, что ежегодно от таких укусов умирает около 70 человек. Любопытно, но жало не является основным орудием охоты шмелей — своих врагов они дробят крупными челюстями.
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25. Муха цеце
Муха цеце обитает в тропической и субтропической Африке, облюбовав пустыни Калахари и Сахару. Мухи являются переносчиками трипаносомозов, которые приводят к заболеванию животных и человека сонной болезнью. Цеце анатомически очень похожи на своих обычных сородичей — их можно отличить по хоботку на передней части головы и особой манере сложения крыльев. Именно хоботок и позволяет добывать основную пищу — кровь диких млекопитающих Африки. На этом материке существует 21 вид таких мух, которые в длину могут достигать от 9 до 14 мм.
Не стоит считать мух такими уж безобидными для человека, ведь они реально убивают людей, делая это довольно часто. Считается, что в Африке до 500 тысяч человек инфицированы сонной болезнью, переносимой именно этим насекомым. Болезнь нарушает деятельность эндокринной и сердечной системы. Затем поражается нервная система, вызывая путаницу в сознании и нарушении сна. Приступы усталости сменяются гиперактивностью.
Последняя крупная эпидемия была зафиксирована в Уганде в 2008 году, вообще же заболевание относится к списку забытых в ВОЗ. Однако в одной Уганде за последние 6 лет от сонной болезни умерло 200 тысяч человек. Считается, что это заболевание во многом виновно в ухудшении экономического положения в Африке. Любопытно, что мухи нападают на любой теплый предмет, даже автомобиль, а вот зебру они не атакуют, считая ее лишь мельканием полос. Мухи цеце к тому же спасли Африку от эрозии почв и перевыпаса, вызываемых крупным рогатым скотом.
Человек придумывал разные методы борьбы с этими насекомыми. В 30-х годах на западном побережье уничтожили всех диких свиней, однако это дало результат лишь на 20 лет. Сейчас борются путем отстрела диких животных, вырубанием кустарников и обработкой самцов мухи радиацией с целью лишить их возможности размножаться.
Миллионы разновидностей насекомых, которые живут сегодня на земле, играют важнейшую роль в экосистеме нашей планеты. Хотя большинство из них безопасно, некоторые могут доставлять человеку множество неприятностей, а кое-какие могут быть ядовитыми и даже смертельно опасными. От привычных муравьев и мух до более экзотических жуков — предлагаем вам список из 25 самых опасных насекомых в мире, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Термиты
Термиты не несут прямой опасности для человека, играют важную роль для окружающей среды, более того, в некоторых культурах их даже употребляют в пищу. Но при этом малыши-термиты могут нанести колоссальный ущерб инфраструктуре, порой делая дома полностью непригодными для жилья.
2. Вши
Вши — бескрылые паразиты, которые питаются частичками кожи, кровью и другими выделениями человеческого тела. Чаще всего переносчиками этих насекомых служат люди. В природе насчитывается приблизительно пятнадцать различных видов вшей. Как и термиты, вши не всегда несут прямую опасность здоровью человека, но они могут быть переносчиками болезней.
3. Черноногий клещ
Каждый год черноногий клещ заражает тысячи людей болезнью Лайма, которая начинается с сыпи вокруг укуса, напоминающего глаз быка. Ранние симптомы этого заболевания включают головную боль и лихорадку. С дальнейшим развитием болезни жертва начинает страдать от проблем с сердечно-сосудистой системой. Немногие умирают от этих укусов, но последствия могут продолжиться в течение многих лет после неприятной встречи с клещом.
4. Кочевые муравьи
Первое создание в нашем списке, которое опасно в буквальном значении этого слова, — бродячие муравьи, известные своей хищной агрессией. В отличие от других видов муравьев, бродячие не строят свои собственные постоянные муравейники. Вместо этого они создают колонии, которые мигрируют от одного места к другому. Эти хищники постоянно перемещаются в течение дня, охотясь на насекомых и мелких позвоночных. Фактически вся объединенная колония может убить за один день более чем полмиллиона насекомых и мелких животных.
5. Оса
Большинство ос не несет особой прямой опасности, но определенные их разновидности, такие как немецкая оса Северной Америки, достигают больших размеров и могут быть невероятно агрессивными. Если они почувствуют опасность или заметят вторжение на свою территорию, то могут жалить неоднократно и очень болезненно. Они будут помечать своих агрессоров и в некоторых случаях преследовать их.
6. Черная вдова
Хотя жало самки паука черной вдовы может быть очень опасным для человека из-за выпущенных при укусе нейротоксинов, если вовремя оказать необходимую медицинскую помощь, то последствия укуса будут ограничены лишь некоторой болью. К сожалению, единичные случаи смерти от укуса черной вдовы все же встречались.
7. Волосатая гусеница Моли-кокетки
Гусеницы Моли-кокетки Megalopyge opercularis выглядят симпатичными и пушистыми, но не обманывайтесь их мультяшной внешностью: они крайне ядовиты.
Обычно люди верят, что жгучими являются сами волоски, но в действительности яд выделяется через шипы, спрятанные в этой «шерсти». Шипы крайне ломки и остаются в коже после прикосновения. Яд вызывает жжение вокруг пораженного места, головную боль, головокружение, рвоту, резкие боли в животе, поражение лимфатических узлов и иногда остановку дыхания.
8. Тараканы
Таракан известен как переносчик многих заболеваний, опасных для человека. Основная опасность совместной жизни с тараканами заключается в том, что они забираются в унитазы, мусорные баки и другие места скопления бактерий, как следствие — являются их переносчиками. Тараканы могут быть причиной множества заболеваний: от глистов и дизентерии до туберкулеза и тифа. Тараканы могут переносить грибки, одноклеточные организмы, бактерии и вирусы. И вот забавный факт — они могут жить в течение многих месяцев без еды и воды.
9. Черви-паразиты
Паразитические черви — тип эукариотического паразита. Большинство паразитических червей, как известно, живут в пищеварительном тракте людей и являются причиной бессонницы, рвоты, тошноты и других проблем со здоровьем.
10. Постельные клопы
Человек не ощущает непосредственно сам укус, поскольку в состав слюны клопа входит анестезирующее вещество. Если клоп с первого раза не смог подобраться к кровеносному капилляру, он может укусить человека несколько раз. На месте укуса клопа начинается сильный зуд, а также может появиться волдырь. Изредка люди сталкиваются с сильно выраженной аллергической реакцией на укус клопа. К счастью, 70 процентов людей не ощущают практически никаких последствий от них.
Клопы являются бытовыми насекомыми и не относятся к группе переносчиков инфекционных заболеваний, однако в своем организме они могут длительно сохранять возбудителей, передающих инфекции через кровь, например вирусный гепатит В, также могут сохраняться возбудители чумы, туляремии, Q-лихорадки. Наибольший вред людям они доставляют своими укусами, отнимая у человека нормальный отдых и сон, что впоследствии может негативно сказаться на моральном здоровье и работоспособности.
11. Человеческий овод
У человеческих оводов есть личинки, которые могут передать опасных для жизни паразитов людям. Также известные как torsalo, человеческие оводы обычно передаются москитами. Когда москит, переносящий личинку человеческого овода, приземляется на кожу, личинка попадает в организм носителя. После нескольких дней она разрастается под кожей и может вызвать серьезную инфекцию, если сразу не обработать место укуса.
12. Сороконожка
Сороконожка (Scutigera coleoptrata) — это насекомое, которое также зовут мухоловкой, появилось предположительно в Средиземноморье. Хотя другие источники говорят о Мексике. Сороконожка стала очень распространенной по всему миру. Хотя вид таких насекомых и непривлекательный, они в целом выполняют полезную работу, так как поедают других насекомых-вредителей и даже пауков. Правда, при энтомофобии (боязни насекомых) такой довод не поможет. Обычно люди убивают их из-за неприятного внешнего вида, хотя в некоторых южных странах сороконожки даже охраняются.
Мухоловка — хищник, они впрыскивают жертве яд и затем убивают ее. Часто мухоловки селятся в квартирах, не нанося при этом вреда пище или мебели. Они обожают влагу, часто сороконожек можно встретить в подвалах, под ваннами, в туалетах. Живут мухоловки от 3 до 7 лет, новорожденные имеют всего 4 пары ног, увеличивая их на одну с каждой новой линькой.
Обычно укус такого насекомого не тревожен для человека, хотя и может быть сравним с небольшим укусом пчелы. Для некоторых это может быть даже болезненно, но обычно дело ограничивается слезами. Конечно, сороконожки — это не насекомые, которые ответственны за тысячи смертей, но многие из нас удивятся, узнав, что ежегодно кто-то умирает от этих укусов. Дело в том, что возможна аллергическая реакция на яд насекомого, однако это все же случается крайне редко.
13. Черный скорпион
Пусть скорпионы не относятся к насекомым, так как принадлежат к отряду членистоногих из класса паукообразных, но мы все-таки внесли их в этот список, тем более что черные скорпионы — самые опасные виды скорпионов. Большинство из них живет в Южной Африке, особенно часто их можно встретить в пустынных местностях. Черные скорпионы отличаются от других видов своими толстыми хвостами и тонкими лапами. Черные скорпионы жалят, впрыскивая своей жертве яд, который может причинять боль, вызвать паралич и даже смерть человека.
14. Хищнец
Еще один кровосос — хищнец, он же Assassin bug, он же Reduviidae. Их основной рацион составляют насекомые и их личинки, но некоторые тропические виды не прочь попить кровь у мелких животных и даже у человека. Хищнец ответствен за перенос болезни Чагаса, этот жук-паразит часто заражает людей, живущих в бедных сельских регионах.
15. Муравей-пуля
Paraponera clavata — вид крупных тропических муравьев из рода Paraponera Smith и подсемейства Paraponerinae (Formicidae), обладающих сильным жалом. Назван этот муравей пулей по той причине, что жертвы укуса сравнивают его с выстрелом из пистолета.
Человек, укушенный таким муравьем, может чувствовать пульсирование и неустанную боль в течение суток после укуса. У некоторых местных индейских племен (Satere-Mawe, Maue, Бразилия) эти муравьи используются в весьма болезненных обрядах инициации мальчиков к взрослой жизни (что приводит к временному параличу и даже почернению ужаленных пальцев). В ходе изучения химического состава яда из него был выделен парализующий нейротоксин (пептид), названный понератоксином.
16. Бразильский странствующий паук
Также известные как Phoneutria, бразильские странствующие пауки — ядовитые создания, которые живут в тропической Южной Америке и Центральной Америке. В Книге рекордов Гиннесса 2010 года этот тип паука назвали самым ядовитым пауком мира.
Яд пауков данного рода содержит мощный нейротоксин, известный как PhTx3. В смертельной концентрации этот нейротоксин вызывает потерю контроля мышц и проблемы с дыханием, что приводит к параличу и в конечном итоге удушью. Укус средней болезненности, яд вызывает моментальное заражение лимфатической системы, попадание в кровеносную в 85% случаев приводит к отказу сердца. Пациенты чувствуют дикое окоченение при жизни, у мужчин порой возникает приапизм. Существует противоядие, наравне применяемое с антибиотиками, но из-за серьезности вреда организму ядом процедура детоксикации фактически равна шансу выживания жертвы.
17. Малярийный москит
Малярийные комары, или анофелесы, — род двукрылых насекомых, многие виды являются переносчиками паразитов человека — малярийных плазмодиев. Комар заражается малярийным плазмодием от человека — больного или носителя. Малярийный плазмодий проходит в организме комара цикл полового размножения. Зараженный комар становится источником инфекции для человека через 4-10 дней после заражения и является таковым в течение 16-45 дней. Служат комары переносчиками и других видов плазмодиев, которые вызывают малярию у животных.
18. Крысиные блохи
Крысиные блохи — один из самых опасных видов блох (Pulicidae), переносчик чумы. Являются паразитами крыс (Rattus, Nesokia) и песчанок (Gerbillinae). Являются переносчиками чумной палочки (Yersinia pestis) и Rickettsia typhi, а также промежуточными хозяевами паразитических червей цепня крысиного Hymenolepis diminuta и цепня мышиного Hymenolepis nana. Болезни могут передаваться от одного поколения к другому через яйца.
19. Африканская медоносная пчела
Африканские пчелы (также известны как пчелы-убийцы) — потомки пчел, принесенных с Африки в Бразилию в 1950-х при попытке улучшить производство меда в этой стране. Некоторые африканские матки начали скрещиваться с местными европейскими пчелами. Результирующие гибриды переместились на север и до сих пор встречаются в Южной Калифорнии.
Африканские пчелы выглядят так же и в большинстве случаев ведут себя подобно европейским пчелам, которые в настоящий момент проживают в Соединенных Штатах. Обнаружить их можно только путем анализа ДНК. Их жала также не отличаются от жала обычной пчелы. Одна очень важная разница между двумя разновидностями — защитное поведение африканских пчел, которое проявляется при защите их гнезда. В некоторых нападениях в Южной Америке африканские пчелы убивали скот и людей. Этим поведением АМП заслужили прозвище «пчелы-убийцы».
Кроме того, этот тип пчелы известен тем, что ведет себя как захватчик. Их рои нападают на ульи обычной медоносной пчелы, вторгаясь в них и устанавливая свою королеву. Они атакуют большими колониями и готовы уничтожить любого, кто посягнет на их матку.
20. Блохи
Несмотря на то что блоха обычно не воспринимается как опасная, блохи передают многочисленные болезни между животными и людьми. На протяжении всей истории они способствовали распространению многих болезней, таких как бубонная чума.
21. Огненные муравьи
Огненные муравьи (англ. Fire ant) — несколько родственных муравьев из группы видов Solenopsis saevissima species-group рода Solenopsis, обладающих сильным жалом и ядом, чье действие сходно с ожогом от пламени (отсюда и их название). Чаще под этим названием фигурирует инвазивный красный огненный муравей, распространившийся по всему миру. Известны случаи ужаления человека одним муравьем с тяжелыми последствиями, анафилактическим шоком, вплоть до смертельного исхода.
22. Коричневый паук-отшельник
Второй паук в нашем списке, коричневый отшельник, не выпускает нейротоксины, как черная вдова. Его укус уничтожает ткань и может вызвать повреждения, на заживление которых уйдут месяцы.
Укус очень часто остается незамеченным, но в большинстве случаев ощущения схожи с ощущениями при уколе иголкой. Потом в течение 2-8 часов боль дает о себе знать. Далее ситуация развивается в зависимости от количества яда, попавшего в кровь. Яд коричневого паука-отшельника гемолитического действия, а значит, вызывает некрозы и разрушение тканей. Укус для маленьких детей, пожилых и больных людей может оказаться смертельным.
23. Муравьи сиафу
Siafu (Dorylus) — эти кочевые муравьи в основном проживают в Восточной и Центральной Африке, но также найдены уже и в тропической Азии. Насекомые живут в колониях, которые могут насчитывать до 20 миллионов особей, причем все они слепые. Путешествия же свои они совершают с помощью феромонов. Колония не имеет постоянного места проживания, кочуя с места на место. В ходе передвижения для прокорма личинок насекомые атакуют всех беспозвоночных животных.
Среди таких муравьев есть особая группа — солдаты. Именно они могут жалить, для чего используют свои крючковидные челюсти, а размер таких особей достигает 13 мм. Челюсти солдат настолько сильны, что в некоторых местах в Африке их даже используют для закрепления швов. Рана может оказаться закрытой на целых 4 дня. Обычно после укуса Siafu последствия минимальны, не требуется даже вызывать врача. Правда, считается, что молодые и пожилые люди особо чувствительны к укусам таких муравьев, наблюдались смертельные случаи от осложнений после контакта. В результате ежегодно, по статистике, от 20 до 50 человек гибнет от этих насекомых. Этому способствует их агрессивность, тем более при защите своей колонии, которую человек может случайно атаковать.
24. Гигантский азиатский шмель
Многие из нас видели шмелей — они кажутся довольно небольшими, и нет особых поводов их бояться. А теперь представьте себе шмеля, который вырос словно бы на стероидах, или же просто посмотрите на азиатского гиганта. Эти шершни являются крупнейшими в мире — их длина может достигать 5 см, а размах крыльев — 7,5 сантиметра. Длина жала у таких насекомых может составлять до 6 мм, но с таким укусом не сравнится ни пчела, ни оса, шмели к тому же могут жалить многократно. Таких опасных насекомых в Европе или США не найти, а вот путешествуя по Восточной Азии и горам Японии, с ними можно и встретиться. Чтобы понять последствия укуса, достаточно послушать очевидцев. Они сравнивают ощущения от жала шмеля с раскаленным гвоздем, вогнанным в ногу.
Яд жала имеет 8 различных соединений, которые и причиняют дискомфорт, повреждая мягкие ткани и создавая запах, который может привлечь к жертве новых шмелей. Люди, имеющие аллергию на пчел, могу умереть от реакции, но есть случаи смертей из-за яда мандоротоксина, который может оказаться опасным, попав достаточно глубоко в тело. Считается, что ежегодно от таких укусов умирает около 70 человек. Любопытно, но жало не является основным орудием охоты шмелей — своих врагов они дробят крупными челюстями.
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25. Муха цеце
Муха цеце обитает в тропической и субтропической Африке, облюбовав пустыни Калахари и Сахару. Мухи являются переносчиками трипаносомозов, которые приводят к заболеванию животных и человека сонной болезнью. Цеце анатомически очень похожи на своих обычных сородичей — их можно отличить по хоботку на передней части головы и особой манере сложения крыльев. Именно хоботок и позволяет добывать основную пищу — кровь диких млекопитающих Африки. На этом материке существует 21 вид таких мух, которые в длину могут достигать от 9 до 14 мм.
Не стоит считать мух такими уж безобидными для человека, ведь они реально убивают людей, делая это довольно часто. Считается, что в Африке до 500 тысяч человек инфицированы сонной болезнью, переносимой именно этим насекомым. Болезнь нарушает деятельность эндокринной и сердечной системы. Затем поражается нервная система, вызывая путаницу в сознании и нарушении сна. Приступы усталости сменяются гиперактивностью.
Последняя крупная эпидемия была зафиксирована в Уганде в 2008 году, вообще же заболевание относится к списку забытых в ВОЗ. Однако в одной Уганде за последние 6 лет от сонной болезни умерло 200 тысяч человек. Считается, что это заболевание во многом виновно в ухудшении экономического положения в Африке. Любопытно, что мухи нападают на любой теплый предмет, даже автомобиль, а вот зебру они не атакуют, считая ее лишь мельканием полос. Мухи цеце к тому же спасли Африку от эрозии почв и перевыпаса, вызываемых крупным рогатым скотом.
Человек придумывал разные методы борьбы с этими насекомыми. В 30-х годах на западном побережье уничтожили всех диких свиней, однако это дало результат лишь на 20 лет. Сейчас борются путем отстрела диких животных, вырубанием кустарников и обработкой самцов мухи радиацией с целью лишить их возможности размножаться.
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