Раздел: Фоторепортажи
Виртуальное путешествие к подножью Монблана. Фото
Здесь есть на что посмотреть.
Хочу рассказать о о невероятном месте, в котором мы побывали чуть более недели назад. Если вы вдруг на севере Италии или на юге Швейцарии, и у вас есть свободный день, посвятите пару часов Skyway – супер-технологичной канатной дороге, расположенной у подножия Монблана, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Монблан (4810 м) – высшая точка Альп и Европы, без учёта кавказких пиков. Среди альпинистов Монблан не считается особо опасной для восхождения, но по какой-то зловещей иронии судьбы эта гора бьёт рекорды по количеству смертей. За историю восхождений склоны Монблана унесли жизни нескольких тысяч скалолазов – цифра, до которой далеко даже Эвересту.
У подножия горы, возле маленького городка Courmayeur построили один из самых высоких подъемников в мире. Называется он Skyway Monte Blanco и ведет на вершину пика Helbronner (3466 м).
Эта канатная дорога существовала с 50-х, но за 60 лет выработала свой ресурс. Поэтому итальянцы решили её реконструировать, построив в итоге уникальный инженерный комплекс, состоящий из трех станций: Pontal d'Entreves (1300 м), Pavillon du Mon Frety (2200 m) и Punta Helbronner (3466 m). Причем, при создании проекта были использованы самые последние достижения, начиная от теплоизоляционных материалов и заканчивая встроенными фотоэлектрическими системами и системами отопления с насосами для рекуперации тепла.
Кабины рассчитаны на 75-80 человек, полностью прозрачны, имеют круглую форму в сечении и вращаются вокруг своей оси, делая один оборот за время подъема или спуска. Общий перепад высот составляет 2200 м, время в пути около десяти минут.
Верхняя станция Punta Helbronner напоминает формой кристалл и устремлена вверх, образуя несколько террас. Здание построено таким образом, что может выдержать ветер, достигающий 300 км в час. На нижних террасах – лаунж, ресторан, выставка кристаллов Монблана и переход во французский Шамони (дверь и рядом надпись – Франция). На самой верхней террасе – круглая смотровая площадка, диаметром около 14 м, с которой видны Маттерхорн, Гран-Парадизо, Гран-Комбен и конечно же Монблан.
И вот представьте: стоите вы на этой смотровой площадке, на высоте 3466 м, температура – 0 градусов по Цельсию, но вам не холодно, потому что светит яркое солнце. Вокруг абсолютная тишина – такая, что щелчок затвора фотоаппарата слышен на десятки метров вокруг. И перед вами открывается невероятная по красоте и энергетике панорама Альп, покрытых снегом и облаками.
С людьми в этом месте происходит разное. Кто-то просто стоит в оцепенении. Кто-то лежит на полу и медитирует. Кто-то тихо плачет или смеется. Ну а кто-то бутерброд ест.
Зачем туда подниматься? Люди хотят прикоснуться к легенде, увидеть Монблан не с самолета, а выйдя на уникальную обзорную платформу. Знаменитая вершина, с которой, по сути и началось зарождение альпинизма и горного туризма.
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Точка сингулярности. Место силы.
Хочу рассказать о о невероятном месте, в котором мы побывали чуть более недели назад. Если вы вдруг на севере Италии или на юге Швейцарии, и у вас есть свободный день, посвятите пару часов Skyway – супер-технологичной канатной дороге, расположенной у подножия Монблана, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Монблан (4810 м) – высшая точка Альп и Европы, без учёта кавказких пиков. Среди альпинистов Монблан не считается особо опасной для восхождения, но по какой-то зловещей иронии судьбы эта гора бьёт рекорды по количеству смертей. За историю восхождений склоны Монблана унесли жизни нескольких тысяч скалолазов – цифра, до которой далеко даже Эвересту.
У подножия горы, возле маленького городка Courmayeur построили один из самых высоких подъемников в мире. Называется он Skyway Monte Blanco и ведет на вершину пика Helbronner (3466 м).
Эта канатная дорога существовала с 50-х, но за 60 лет выработала свой ресурс. Поэтому итальянцы решили её реконструировать, построив в итоге уникальный инженерный комплекс, состоящий из трех станций: Pontal d'Entreves (1300 м), Pavillon du Mon Frety (2200 m) и Punta Helbronner (3466 m). Причем, при создании проекта были использованы самые последние достижения, начиная от теплоизоляционных материалов и заканчивая встроенными фотоэлектрическими системами и системами отопления с насосами для рекуперации тепла.
Кабины рассчитаны на 75-80 человек, полностью прозрачны, имеют круглую форму в сечении и вращаются вокруг своей оси, делая один оборот за время подъема или спуска. Общий перепад высот составляет 2200 м, время в пути около десяти минут.
Верхняя станция Punta Helbronner напоминает формой кристалл и устремлена вверх, образуя несколько террас. Здание построено таким образом, что может выдержать ветер, достигающий 300 км в час. На нижних террасах – лаунж, ресторан, выставка кристаллов Монблана и переход во французский Шамони (дверь и рядом надпись – Франция). На самой верхней террасе – круглая смотровая площадка, диаметром около 14 м, с которой видны Маттерхорн, Гран-Парадизо, Гран-Комбен и конечно же Монблан.
И вот представьте: стоите вы на этой смотровой площадке, на высоте 3466 м, температура – 0 градусов по Цельсию, но вам не холодно, потому что светит яркое солнце. Вокруг абсолютная тишина – такая, что щелчок затвора фотоаппарата слышен на десятки метров вокруг. И перед вами открывается невероятная по красоте и энергетике панорама Альп, покрытых снегом и облаками.
С людьми в этом месте происходит разное. Кто-то просто стоит в оцепенении. Кто-то лежит на полу и медитирует. Кто-то тихо плачет или смеется. Ну а кто-то бутерброд ест.
Зачем туда подниматься? Люди хотят прикоснуться к легенде, увидеть Монблан не с самолета, а выйдя на уникальную обзорную платформу. Знаменитая вершина, с которой, по сути и началось зарождение альпинизма и горного туризма.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Точка сингулярности. Место силы.
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