Раздел: Фоторепортажи
Храмы Мьянмы в снимках, сделанных дроном. Фото
Вид с неба на храмы Мьянмы.
Эти аэрофотографии снял фотограф и архитектор Димитар Караниколов. В своих снимках он фокусировался главным образом на храмах и других культовых сооружениях Мьянмы, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Караниколов снимал над Янгоном (крупнейший город Бирмы и её бывшая столица), над Паганом (древняя столица одноимённого царства) и над городом Мандалай (второй по величине мегаполис в Мьянме).
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Эти аэрофотографии снял фотограф и архитектор Димитар Караниколов. В своих снимках он фокусировался главным образом на храмах и других культовых сооружениях Мьянмы, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Караниколов снимал над Янгоном (крупнейший город Бирмы и её бывшая столица), над Паганом (древняя столица одноимённого царства) и над городом Мандалай (второй по величине мегаполис в Мьянме).
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