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Храмы Мьянмы в снимках, сделанных дроном. Фото

Храмы Мьянмы в снимках, сделанных дроном. Фото Вид с неба на храмы Мьянмы.

Эти аэрофотографии снял фотограф и архитектор Димитар Караниколов. В своих снимках он фокусировался главным образом на храмах и других культовых сооружениях Мьянмы, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.

Караниколов снимал над Янгоном (крупнейший город Бирмы и её бывшая столица), над Паганом (древняя столица одноимённого царства) и над городом Мандалай (второй по величине мегаполис в Мьянме).

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Храмы Мьянмы в снимках, сделанных дроном. Фото
Храмы Мьянмы в снимках, сделанных дроном. Фото
Храмы Мьянмы в снимках, сделанных дроном. Фото
Храмы Мьянмы в снимках, сделанных дроном. Фото
Храмы Мьянмы в снимках, сделанных дроном. Фото
Храмы Мьянмы в снимках, сделанных дроном. Фото
Храмы Мьянмы в снимках, сделанных дроном. Фото
Храмы Мьянмы в снимках, сделанных дроном. Фото
Храмы Мьянмы в снимках, сделанных дроном. Фото
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 Теги: Мьнма, дроны

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Сегодня, 15:35 » Автор: Анна Мартынова
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