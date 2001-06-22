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Так выглядит уютный особняк дочери Курта Кобейна. Фото
Девушка его продает.
Дочь культового музыканта Курта Кобейна, 25-летняя Фрэнсис Бин Кобейн выставила на продажу свой уютный особняк в Голливуде, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
Единственный ребенок фронтмена группы Nirvana и рок-певицы Кортни Лав приобрела дом в 2011 году за $1,8 млн. Покупка особняка, оформленного в традиционном испанском стиле, была совершена в период, когда Фрэнсис получила наследство от своего знаменитого отца. Тогда девушке было всего 18 лет.
Дом был построен в 1930 году известным архитектором Карлом Жюлем Вилом. После приобретения, американская художница оформила особняк в скромном стиле, подчеркнув традиционную испанскую легкость винтажными светильниками, массивным камином, темным паркетом, а также потолками, украшенными деревянными балками и другими элементами декора в стиле солнечной Испании.
Согласно информации, обнародованной на портале недвижимости Trulia, дочь Кобейна намерена выручить за свой особняк не менее $2,65 млн.
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Напомним, 18 августа 2010 года дочь Кобейна получила 37% наследства от своего отца. Точная сумма не разглашается, однако по словам ее матери Кортни Лав, ежемесячные выплаты дочери составляют не менее 40 тысяч долларов.
Дочь культового музыканта Курта Кобейна, 25-летняя Фрэнсис Бин Кобейн выставила на продажу свой уютный особняк в Голливуде, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
Единственный ребенок фронтмена группы Nirvana и рок-певицы Кортни Лав приобрела дом в 2011 году за $1,8 млн. Покупка особняка, оформленного в традиционном испанском стиле, была совершена в период, когда Фрэнсис получила наследство от своего знаменитого отца. Тогда девушке было всего 18 лет.
Дом был построен в 1930 году известным архитектором Карлом Жюлем Вилом. После приобретения, американская художница оформила особняк в скромном стиле, подчеркнув традиционную испанскую легкость винтажными светильниками, массивным камином, темным паркетом, а также потолками, украшенными деревянными балками и другими элементами декора в стиле солнечной Испании.
Согласно информации, обнародованной на портале недвижимости Trulia, дочь Кобейна намерена выручить за свой особняк не менее $2,65 млн.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Напомним, 18 августа 2010 года дочь Кобейна получила 37% наследства от своего отца. Точная сумма не разглашается, однако по словам ее матери Кортни Лав, ежемесячные выплаты дочери составляют не менее 40 тысяч долларов.
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