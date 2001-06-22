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Так выглядит уютный особняк дочери Курта Кобейна. Фото

Так выглядит уютный особняк дочери Курта Кобейна. Фото Девушка его продает.

Дочь культового музыканта Курта Кобейна, 25-летняя Фрэнсис Бин Кобейн выставила на продажу свой уютный особняк в Голливуде, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

Единственный ребенок фронтмена группы Nirvana и рок-певицы Кортни Лав приобрела дом в 2011 году за $1,8 млн. Покупка особняка, оформленного в традиционном испанском стиле, была совершена в период, когда Фрэнсис получила наследство от своего знаменитого отца. Тогда девушке было всего 18 лет.

Дом был построен в 1930 году известным архитектором Карлом Жюлем Вилом. После приобретения, американская художница оформила особняк в скромном стиле, подчеркнув традиционную испанскую легкость винтажными светильниками, массивным камином, темным паркетом, а также потолками, украшенными деревянными балками и другими элементами декора в стиле солнечной Испании.

Согласно информации, обнародованной на портале недвижимости Trulia, дочь Кобейна намерена выручить за свой особняк не менее $2,65 млн.

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Напомним, 18 августа 2010 года дочь Кобейна получила 37% наследства от своего отца. Точная сумма не разглашается, однако по словам ее матери Кортни Лав, ежемесячные выплаты дочери составляют не менее 40 тысяч долларов.

Так выглядит уютный особняк дочери Курта Кобейна. Фото
Так выглядит уютный особняк дочери Курта Кобейна. Фото
Так выглядит уютный особняк дочери Курта Кобейна. Фото
Так выглядит уютный особняк дочери Курта Кобейна. Фото
Так выглядит уютный особняк дочери Курта Кобейна. Фото
Так выглядит уютный особняк дочери Курта Кобейна. Фото
Так выглядит уютный особняк дочери Курта Кобейна. Фото
Так выглядит уютный особняк дочери Курта Кобейна. Фото
Так выглядит уютный особняк дочери Курта Кобейна. Фото
Так выглядит уютный особняк дочери Курта Кобейна. Фото
Так выглядит уютный особняк дочери Курта Кобейна. Фото
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 Теги: Курт Кобейн, особняк

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Сегодня, 17:20 » Автор: Анна Мартынова
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