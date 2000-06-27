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Жестокие будни повседневной жизни в Африке. Фото

Жестокие будни повседневной жизни в Африке. ФотоПодборка фотографий повседневной жизни в Африке.

Это второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока и юга, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Африкой называется также часть света, состоящая из материка Африка и прилегающих островов.

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Площадь Африки без островов составляет 29,2 млн км², с островами — около 30,3 млн км², покрывая, таким образом, 6 % общей площади поверхности Земли и 20,4 % поверхности суши. На территории Африки расположено 55 государств.

Жестокие будни повседневной жизни в Африке. Фото
Жестокие будни повседневной жизни в Африке. Фото
Жестокие будни повседневной жизни в Африке. Фото
Жестокие будни повседневной жизни в Африке. Фото
Жестокие будни повседневной жизни в Африке. Фото
Жестокие будни повседневной жизни в Африке. Фото
Жестокие будни повседневной жизни в Африке. Фото
Жестокие будни повседневной жизни в Африке. Фото
Жестокие будни повседневной жизни в Африке. Фото
Жестокие будни повседневной жизни в Африке. Фото
Жестокие будни повседневной жизни в Африке. Фото
Жестокие будни повседневной жизни в Африке. Фото
Жестокие будни повседневной жизни в Африке. Фото
Жестокие будни повседневной жизни в Африке. Фото
Жестокие будни повседневной жизни в Африке. Фото
Жестокие будни повседневной жизни в Африке. Фото
Жестокие будни повседневной жизни в Африке. Фото
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 Теги: Африка, путешествие

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Сегодня, 00:52 » Автор: Татьяна Ларина
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