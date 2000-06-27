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Эти необычные десерты кажутся вообще несъедобными. Фото

Эти необычные десерты кажутся вообще несъедобными. ФотоНеобычные сладкие десерты от повара Бена Черчилля

Шеф-повар из Великобритании Бен Черчилль (Ben Churchill) называет себя фуд-иллюзионистом, то есть фокусником еды, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Его сладкие шедевры выглядят, как другие продукты или повседневные предметы, и вообще несъедобными.

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Однако, когда вы узнаете их состав, у вас точно потекут слюнки.

Эти необычные десерты кажутся вообще несъедобными. Фото
Эти необычные десерты кажутся вообще несъедобными. Фото
Эти необычные десерты кажутся вообще несъедобными. Фото
Эти необычные десерты кажутся вообще несъедобными. Фото
Эти необычные десерты кажутся вообще несъедобными. Фото
Эти необычные десерты кажутся вообще несъедобными. Фото
Эти необычные десерты кажутся вообще несъедобными. Фото
Эти необычные десерты кажутся вообще несъедобными. Фото
Эти необычные десерты кажутся вообще несъедобными. Фото
Эти необычные десерты кажутся вообще несъедобными. Фото
Эти необычные десерты кажутся вообще несъедобными. Фото
Эти необычные десерты кажутся вообще несъедобными. Фото
Эти необычные десерты кажутся вообще несъедобными. Фото
Эти необычные десерты кажутся вообще несъедобными. Фото
Эти необычные десерты кажутся вообще несъедобными. Фото
Эти необычные десерты кажутся вообще несъедобными. Фото
Эти необычные десерты кажутся вообще несъедобными. Фото
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 Теги: десерты, еда

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Сегодня, 02:39 » Автор: Татьяна Ларина
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