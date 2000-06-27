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Эти необычные десерты кажутся вообще несъедобными. Фото
Необычные сладкие десерты от повара Бена Черчилля
Шеф-повар из Великобритании Бен Черчилль (Ben Churchill) называет себя фуд-иллюзионистом, то есть фокусником еды, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Его сладкие шедевры выглядят, как другие продукты или повседневные предметы, и вообще несъедобными.
Читайте также: Настоящее искусство: девушка превращает десерты в мрамор. Фото
Однако, когда вы узнаете их состав, у вас точно потекут слюнки.
Шеф-повар из Великобритании Бен Черчилль (Ben Churchill) называет себя фуд-иллюзионистом, то есть фокусником еды, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Его сладкие шедевры выглядят, как другие продукты или повседневные предметы, и вообще несъедобными.
Читайте также: Настоящее искусство: девушка превращает десерты в мрамор. Фото
Однако, когда вы узнаете их состав, у вас точно потекут слюнки.
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