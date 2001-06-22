Раздел: Фоторепортажи
Красивые девушки на улицах Киева. Фото
Девушки почувствовали тепло и разделись
В понедельник и вторник, 25 и 26 июня, в Киев после серии дождливых дней вернулось тепло. Девушки сразу же отреагировали на приход солнца и надели свои любимые короткие юбки, платья и шорты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Информатор не мог не заметить приятную взгляду трансформацию в нарядах. Мы прошлись по центру столицы и сфотографировали девушек, гуляющих по городу. Отдельно мы поснимали самые любимые мужчинами части женских тел, одетые в модные нынче короткие шорты и юбочки.
Если же вам по душе девушки и парни, на которых одежды побольше, то посмотрите материал «Столица в лицах», который мы сняли во время дождливой субботы, 23 июня. Тогда ребята оделись потеплее, и, захватив зонтики, отправились по офисам — ведь это был рабочий день.
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Синоптики дали свои прогнозы о том, какую погоду жителям Киева стоит ждать в июле 2018 года. В этот раз, в отличие от июня, предсказания двух ведущих ресурсов сильно отличаются.
В понедельник и вторник, 25 и 26 июня, в Киев после серии дождливых дней вернулось тепло. Девушки сразу же отреагировали на приход солнца и надели свои любимые короткие юбки, платья и шорты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Информатор не мог не заметить приятную взгляду трансформацию в нарядах. Мы прошлись по центру столицы и сфотографировали девушек, гуляющих по городу. Отдельно мы поснимали самые любимые мужчинами части женских тел, одетые в модные нынче короткие шорты и юбочки.
Если же вам по душе девушки и парни, на которых одежды побольше, то посмотрите материал «Столица в лицах», который мы сняли во время дождливой субботы, 23 июня. Тогда ребята оделись потеплее, и, захватив зонтики, отправились по офисам — ведь это был рабочий день.
Читайте также: Самые красивые девушки в израильской армии. Фото
Синоптики дали свои прогнозы о том, какую погоду жителям Киева стоит ждать в июле 2018 года. В этот раз, в отличие от июня, предсказания двух ведущих ресурсов сильно отличаются.
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