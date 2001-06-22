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Красивые девушки на улицах Киева. Фото

Красивые девушки на улицах Киева. ФотоДевушки почувствовали тепло и разделись

В понедельник и вторник, 25 и 26 июня, в Киев после серии дождливых дней вернулось тепло. Девушки сразу же отреагировали на приход солнца и надели свои любимые короткие юбки, платья и шорты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Информатор не мог не заметить приятную взгляду трансформацию в нарядах. Мы прошлись по центру столицы и сфотографировали девушек, гуляющих по городу. Отдельно мы поснимали самые любимые мужчинами части женских тел, одетые в модные нынче короткие шорты и юбочки.

Если же вам по душе девушки и парни, на которых одежды побольше, то посмотрите материал «Столица в лицах», который мы сняли во время дождливой субботы, 23 июня. Тогда ребята оделись потеплее, и, захватив зонтики, отправились по офисам — ведь это был рабочий день.

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Синоптики дали свои прогнозы о том, какую погоду жителям Киева стоит ждать в июле 2018 года. В этот раз, в отличие от июня, предсказания двух ведущих ресурсов сильно отличаются.

Красивые девушки на улицах Киева. Фото
Красивые девушки на улицах Киева. Фото
Красивые девушки на улицах Киева. Фото
Красивые девушки на улицах Киева. Фото
Красивые девушки на улицах Киева. Фото
Красивые девушки на улицах Киева. Фото
Красивые девушки на улицах Киева. Фото
Красивые девушки на улицах Киева. Фото
Красивые девушки на улицах Киева. Фото
Красивые девушки на улицах Киева. Фото
Красивые девушки на улицах Киева. Фото
Красивые девушки на улицах Киева. Фото
Красивые девушки на улицах Киева. Фото
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 Теги: Киев, девушки

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Сегодня, 07:33 » Автор: Татьяна Ларина
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