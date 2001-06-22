Раздел: Фоторепортажи
Необычные аттракционы для тех, кому не хватает адреналина. Фото
А вы готовы рискнуть?
Американскими горками уже давно никого не удивишь. Любители экстрима по всему миру устраивают действительно крутые развлечения, от которых и волосы встают дыбом и дыхание перехватывает. Только единицы из тысячи людей согласятся на такое. Если вы готовы пощекотать себе нервы, вам непременно стоит узнать об этих 7 аттракционах, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate..
1. Страшные мосты в Китае
В Китае придумывают не только разные полезные штуки. Там можно найти и впечатляюще экстремальные сооружения. Например, любители экстрима могут прогуляться по мосту, сделанному из стекла. Особый «прикол» этого и так довольно страшного места длиной 300 метров — визуальная иллюзия, будто стекло под ногами трескается. Даже зная о возможном сюрпризе, от неожиданности потеряют голову самые стойкие смельчаки.
Однако в Китае пощекотать свои нервы можно не только на стеклянном мосту. Конкуренцию ему обеспечивает мост без перил. Состоит он из балок, расположенных на разном расстоянии друг от друга. Иногда даже приходится прыгать, чтобы попасть на очередную опору. Промежуток между деревянными балками колеблется от 50 до 120 см. Из страховки — один канат, закрепленный на теле. А если сюда еще и тумана добавить, то мурашки по коже обеспечены. Одно неверное движение — и ты уже летишь в пропасть, ну или твоя обувь, которую туристы теряют не реже.
2. Volcano Boarding
Невероятно опасный и страшный спуск по действующему вулкану. Обычный серфинг такому развлечению и в подметки не годится. Подобный спуск можно совершить всего в нескольких уголках планеты. Например, в Никарагуа, с вершины вулкана Серро Негро. Высота этой удивительной местности достигает 728 метров, так что скучно точно не будет. За 150 лет действующий вулкан извергался 23 раза. Под твердой сыпучей насыпью всегда ощущается тепло текущей внутри горячей лавы. Однако настоящих экстремалов это не останавливает, а только подзадоривает. Они берут деревянные или металлические доски и спускаются вниз. Для опоры используют веревку, закрепленную на передней части доски. Угол наклона вулкана примерно 45 градусов. При спуске человек достигает скорости около 86 км/ч.
3. Рогатка Sling Shot
Такое чудное развлечение можно найти в Луна-парке на Кипре. Высота аттракциона составляет 35 метров. Всего за несколько секунд смельчаки взлетают до уровня пятнадцатиэтажного здания, а потом с не меньшей скоростью падают вниз. Чтобы посетители сполна насладились нереально крутыми ощущениями, кабина рогатки взлетает несколько раз. На пике аттракциона открывается вид на город, захватывающий дух, но вряд ли экстремалы успевают оценить его. Надолго оставить в памяти неординарный полет помогает видеосъемка, которую можно заказать перед началом развлечения.
4. Человек-ракета
В Уэльсе в Великобритании экстремалам устраивают захватывающий полет над бездной. Развлечение Zipworld Velocity — не для слабонервных. Лететь придется вперед головой с плотно прижатыми к телу руками. Внизу проносятся красивые пейзажи: горы, искрящаяся вода, дороги с маленькими машинами, а рядом летают птицы. Скорость полета может достигать 161 км/ч. Несмотря на то, что расстояние аттракциона составляет свыше полутора километра, пролететь его получается всего за минуту.
5. Terror-Dactyl
В пещере Винс в Маунтин парк, Колорадо, можно получить экстремальное развлечение, от которого волосы становятся дыбом. Terror-Dactyl — это непередаваемое словами ощущение свободного полета прямо в пропасть. Развлечение начинается на краю высоченной скалы. Свободный полет в каньон длится примерно 61 метр — удастся сполна насладиться завораживающими ощущениями. Развиваемая скорость достигает 160 км/ч. Для полета двух участников закрепляют в открытой кабинке в положении сидя. Организаторы надеются, что так они точно не потеряют голову от впечатлений. Пролетающие внизу красоты достойны наивысших похвал, но чтобы оценить их придется не потерять сознание от страха.
6. Полет в невесомости
Многие из нас мечтают полетать не только в своих фантазиях, но и в реальности. Волшебную пыльцу все еще не изобрели, а супер способности есть только у героев фильмов и комиксов. Однако расстраиваться не стоит. Есть аттракцион, который позволит вам почувствовать себя в состоянии настоящей космической невесомости без полета на Луну. Только законы физики и никакой магии. Развлечение можно испытать на борту специально сконструированного самолета. В полете он делает особый вираж, благодаря чему в салоне на несколько мгновений все предметы теряют свой вес, а люди могут на себе проверить ощущения космонавтов.
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7. Huashan Cliffside Path
Эта нелегкая дорожка в горах Хуашань точно подарит порцию острых ощущений даже заядлым экстремалам. В это место со всего мира съезжаются люди, которые хотят доказать себе и всем окружающим, что они ничего не боятся. Хотите избавиться от страха высоты? Рискните попробовать спуститься по устрашающей лесенке вниз с высоты птичьего полета. Дорога идет не только вниз, на некоторых участках приходится передвигаться вбок по отвесной скале. Поставить ногу можно в небольшую выемку в горе. Никаких перил и ограждений, из страховки — только цепи, деревянные или каменные ступеньки, металлические штыри и вера в свои силы.
Американскими горками уже давно никого не удивишь. Любители экстрима по всему миру устраивают действительно крутые развлечения, от которых и волосы встают дыбом и дыхание перехватывает. Только единицы из тысячи людей согласятся на такое. Если вы готовы пощекотать себе нервы, вам непременно стоит узнать об этих 7 аттракционах, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate..
1. Страшные мосты в Китае
В Китае придумывают не только разные полезные штуки. Там можно найти и впечатляюще экстремальные сооружения. Например, любители экстрима могут прогуляться по мосту, сделанному из стекла. Особый «прикол» этого и так довольно страшного места длиной 300 метров — визуальная иллюзия, будто стекло под ногами трескается. Даже зная о возможном сюрпризе, от неожиданности потеряют голову самые стойкие смельчаки.
Однако в Китае пощекотать свои нервы можно не только на стеклянном мосту. Конкуренцию ему обеспечивает мост без перил. Состоит он из балок, расположенных на разном расстоянии друг от друга. Иногда даже приходится прыгать, чтобы попасть на очередную опору. Промежуток между деревянными балками колеблется от 50 до 120 см. Из страховки — один канат, закрепленный на теле. А если сюда еще и тумана добавить, то мурашки по коже обеспечены. Одно неверное движение — и ты уже летишь в пропасть, ну или твоя обувь, которую туристы теряют не реже.
2. Volcano Boarding
Невероятно опасный и страшный спуск по действующему вулкану. Обычный серфинг такому развлечению и в подметки не годится. Подобный спуск можно совершить всего в нескольких уголках планеты. Например, в Никарагуа, с вершины вулкана Серро Негро. Высота этой удивительной местности достигает 728 метров, так что скучно точно не будет. За 150 лет действующий вулкан извергался 23 раза. Под твердой сыпучей насыпью всегда ощущается тепло текущей внутри горячей лавы. Однако настоящих экстремалов это не останавливает, а только подзадоривает. Они берут деревянные или металлические доски и спускаются вниз. Для опоры используют веревку, закрепленную на передней части доски. Угол наклона вулкана примерно 45 градусов. При спуске человек достигает скорости около 86 км/ч.
3. Рогатка Sling Shot
Такое чудное развлечение можно найти в Луна-парке на Кипре. Высота аттракциона составляет 35 метров. Всего за несколько секунд смельчаки взлетают до уровня пятнадцатиэтажного здания, а потом с не меньшей скоростью падают вниз. Чтобы посетители сполна насладились нереально крутыми ощущениями, кабина рогатки взлетает несколько раз. На пике аттракциона открывается вид на город, захватывающий дух, но вряд ли экстремалы успевают оценить его. Надолго оставить в памяти неординарный полет помогает видеосъемка, которую можно заказать перед началом развлечения.
4. Человек-ракета
В Уэльсе в Великобритании экстремалам устраивают захватывающий полет над бездной. Развлечение Zipworld Velocity — не для слабонервных. Лететь придется вперед головой с плотно прижатыми к телу руками. Внизу проносятся красивые пейзажи: горы, искрящаяся вода, дороги с маленькими машинами, а рядом летают птицы. Скорость полета может достигать 161 км/ч. Несмотря на то, что расстояние аттракциона составляет свыше полутора километра, пролететь его получается всего за минуту.
5. Terror-Dactyl
В пещере Винс в Маунтин парк, Колорадо, можно получить экстремальное развлечение, от которого волосы становятся дыбом. Terror-Dactyl — это непередаваемое словами ощущение свободного полета прямо в пропасть. Развлечение начинается на краю высоченной скалы. Свободный полет в каньон длится примерно 61 метр — удастся сполна насладиться завораживающими ощущениями. Развиваемая скорость достигает 160 км/ч. Для полета двух участников закрепляют в открытой кабинке в положении сидя. Организаторы надеются, что так они точно не потеряют голову от впечатлений. Пролетающие внизу красоты достойны наивысших похвал, но чтобы оценить их придется не потерять сознание от страха.
6. Полет в невесомости
Многие из нас мечтают полетать не только в своих фантазиях, но и в реальности. Волшебную пыльцу все еще не изобрели, а супер способности есть только у героев фильмов и комиксов. Однако расстраиваться не стоит. Есть аттракцион, который позволит вам почувствовать себя в состоянии настоящей космической невесомости без полета на Луну. Только законы физики и никакой магии. Развлечение можно испытать на борту специально сконструированного самолета. В полете он делает особый вираж, благодаря чему в салоне на несколько мгновений все предметы теряют свой вес, а люди могут на себе проверить ощущения космонавтов.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
7. Huashan Cliffside Path
Эта нелегкая дорожка в горах Хуашань точно подарит порцию острых ощущений даже заядлым экстремалам. В это место со всего мира съезжаются люди, которые хотят доказать себе и всем окружающим, что они ничего не боятся. Хотите избавиться от страха высоты? Рискните попробовать спуститься по устрашающей лесенке вниз с высоты птичьего полета. Дорога идет не только вниз, на некоторых участках приходится передвигаться вбок по отвесной скале. Поставить ногу можно в небольшую выемку в горе. Никаких перил и ограждений, из страховки — только цепи, деревянные или каменные ступеньки, металлические штыри и вера в свои силы.
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