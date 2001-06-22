Старинные замки, которые можно купить с аукциона. Фото

Здесь можно почувствовать дух времени.



Величественные замки – это не привилегия королей. Сегодня стать владельцем роскошного жилья может любой желающий, главное, чтобы средств хватило. В этом обзоре – шесть старинных замков, у каждого из которых своя история. Один из них даже принадлежит Адель, интерьеры, в которых много лет жила певица, поражают воображение, передает



1. Замок в Ирландии







Готический замок построен в XVIII веке, и сегодня это одна из жемчужин архитектуры Ирландии. Он стал подарком легендарного пивовара Артура Гиннесса одной из своих дочерей. В разные годы на отдых сюда приезжало много знаменитостей – писатели, актеры, музыканты. В частности, здесь бывал Майкл Джексон и Мик Джаггер. Замок неоднократно выступал и декорациями для съемок, например, его можно увидеть в таких исторических фильмах, как «Экскалибур», «Король Артур» и в сериале «Викинги».











2. Замок в шотландской долине Спей







Долина Спей знаменита, в первую очередь, форелевой рыбалкой и старинной технологией по изготовлению виски. Замок был построен в 1893 году и служил загородным домом, в годы Второй мировой войны в его стенах располагалась школа, а после – гостиница. С 2004 года замок перестроили, и теперь он готов к тому, чтобы здесь поселились новые хозяева.







В замке – 11 комнат, сохранились здесь не только спальни, но и гостиные, будуары, библиотека, комната для курения и комната для одевания и другие. Ремонтные работы были проведены аккуратно, стены декорированы старинными мозаиками.







Замок окружен красивейшим вишневым садом, также здесь есть и терраса с розарием, и романтический мост через реку.







3. Замок в Корнуолле









В этом замке, построенном по образцу средневековой архитектуры, сегодня можно найти все необходимое для комфортной жизни: бассейн, теннисный корт, пляж, набережная, личный причал… Для прогулок разбиты сады, здесь можно увидеть дуб, возраст которого уже более 250 лет, пруд с лилиями. В замке – 13 комнат, 8 ванных и много подсобных помещений.











4. Замок в Эдинбурге







От одной мысли об этом замке дух захватывает, ведь построен он был в 1542 году архитектором Уяильмом Адамсоном. В разные годы в этом замке могли бывать многие знаменитые литераторы – Вальтер Скотт, Чарльз Диккенс, Ганс Христиан Андерсен, Джордж Элиот и другие.









В замковом комплексе есть башня, с которой открывается отличный панорамный вид на живописные окрестности.



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5.Замок, в котором жила Адель







В этом великолепном замке, расположенном в Западном Суссексе, Адель жила с февраля 2012 года. Само здание было построено в начале 1900-х годов, а через 30 лет было существенно реставрировано. Сегодня это полностью осовремененный комплекс, где есть несколько бассейнов, теннисный корт и вертолетная площадка.









Огромная кухня некогда была бальным залом, а сейчас стала идеальным местом для семейных вечеров. Всего в замке 13 комнат, несколько ванных. Рядом построен современный гараж и коттеджи для гостей.







Возле замка – большая заповедная территория, недалеко – живописная река.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Величественные замки – это не привилегия королей. Сегодня стать владельцем роскошного жилья может любой желающий, главное, чтобы средств хватило. В этом обзоре – шесть старинных замков, у каждого из которых своя история. Один из них даже принадлежит Адель, интерьеры, в которых много лет жила певица, поражают воображение, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate Готический замок построен в XVIII веке, и сегодня это одна из жемчужин архитектуры Ирландии. Он стал подарком легендарного пивовара Артура Гиннесса одной из своих дочерей. В разные годы на отдых сюда приезжало много знаменитостей – писатели, актеры, музыканты. В частности, здесь бывал Майкл Джексон и Мик Джаггер. Замок неоднократно выступал и декорациями для съемок, например, его можно увидеть в таких исторических фильмах, как «Экскалибур», «Король Артур» и в сериале «Викинги».Долина Спей знаменита, в первую очередь, форелевой рыбалкой и старинной технологией по изготовлению виски. Замок был построен в 1893 году и служил загородным домом, в годы Второй мировой войны в его стенах располагалась школа, а после – гостиница. С 2004 года замок перестроили, и теперь он готов к тому, чтобы здесь поселились новые хозяева.В замке – 11 комнат, сохранились здесь не только спальни, но и гостиные, будуары, библиотека, комната для курения и комната для одевания и другие. Ремонтные работы были проведены аккуратно, стены декорированы старинными мозаиками.Замок окружен красивейшим вишневым садом, также здесь есть и терраса с розарием, и романтический мост через реку.3. Замок в КорнуоллеВ этом замке, построенном по образцу средневековой архитектуры, сегодня можно найти все необходимое для комфортной жизни: бассейн, теннисный корт, пляж, набережная, личный причал… Для прогулок разбиты сады, здесь можно увидеть дуб, возраст которого уже более 250 лет, пруд с лилиями. В замке – 13 комнат, 8 ванных и много подсобных помещений.От одной мысли об этом замке дух захватывает, ведь построен он был в 1542 году архитектором Уяильмом Адамсоном. В разные годы в этом замке могли бывать многие знаменитые литераторы – Вальтер Скотт, Чарльз Диккенс, Ганс Христиан Андерсен, Джордж Элиот и другие.В замковом комплексе есть башня, с которой открывается отличный панорамный вид на живописные окрестности.В этом великолепном замке, расположенном в Западном Суссексе, Адель жила с февраля 2012 года. Само здание было построено в начале 1900-х годов, а через 30 лет было существенно реставрировано. Сегодня это полностью осовремененный комплекс, где есть несколько бассейнов, теннисный корт и вертолетная площадка.Огромная кухня некогда была бальным залом, а сейчас стала идеальным местом для семейных вечеров. Всего в замке 13 комнат, несколько ванных. Рядом построен современный гараж и коттеджи для гостей.Возле замка – большая заповедная территория, недалеко – живописная река.



