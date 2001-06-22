Раздел: Фоторепортажи
В Бельгии старинное здание превратили в шикарный отель. Фото
Здесь захочется остановиться каждому.
Вот, что выйдет, если превратить старое почтовое отделение в шикарный отель. В последнее время в мире набирает популярность превращать заброшенные уникальные здания в нужные заведения. Это удобно тем, что не нужно строить новые здания, да еще и в столь необычных представлениях. В бельгийском городе Гент старое здание почтового отделения решили превратить в роскошный отель, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Здание почтового отделения в городе Гент (Бельгия) было построено в 1898 году архитектором Луи Клоке. Однако почта заработала лишь в 1909 году. Почти целый век здание оставалось почтовым отделением, но в 2001 году было принято его закрыть.
Практически сразу после закрытия, здание почты было перепрофилировано в отель Zannier. Создатели отеля хотели подчеркнуть свое уважительное отношение к истории данного здания. Например, здесь есть специальные помещения, которые являются неким подобием музея. В них расположены различные артефакты того времени.
Всего в отеле насчитывается 38 номеров, остановиться в которых может любой желающий. Особое внимание стоит уделить комнате в часовой башне, высота которой составляет 54 метра. В ней посетителю открывается прекрасный 360-градусный вид на Гент. Интерьер комнаты выполнен с использованием мебели 20-го века.
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Несмотря на исторический интерьер, отель снабжен всеми современными технологиями и услугами: Wi-Fi, телевизоры, звуковые системы, прекрасная кухня, бар и т. д. Безусловно, здесь можно полностью погрузиться в историческую Бельгию, но и комфорт пребывания от этого не пострадает.
Вот, что выйдет, если превратить старое почтовое отделение в шикарный отель. В последнее время в мире набирает популярность превращать заброшенные уникальные здания в нужные заведения. Это удобно тем, что не нужно строить новые здания, да еще и в столь необычных представлениях. В бельгийском городе Гент старое здание почтового отделения решили превратить в роскошный отель, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Здание почтового отделения в городе Гент (Бельгия) было построено в 1898 году архитектором Луи Клоке. Однако почта заработала лишь в 1909 году. Почти целый век здание оставалось почтовым отделением, но в 2001 году было принято его закрыть.
Практически сразу после закрытия, здание почты было перепрофилировано в отель Zannier. Создатели отеля хотели подчеркнуть свое уважительное отношение к истории данного здания. Например, здесь есть специальные помещения, которые являются неким подобием музея. В них расположены различные артефакты того времени.
Всего в отеле насчитывается 38 номеров, остановиться в которых может любой желающий. Особое внимание стоит уделить комнате в часовой башне, высота которой составляет 54 метра. В ней посетителю открывается прекрасный 360-градусный вид на Гент. Интерьер комнаты выполнен с использованием мебели 20-го века.
Читайте также: Знаменитости, похожие словно родственники. Фото
Несмотря на исторический интерьер, отель снабжен всеми современными технологиями и услугами: Wi-Fi, телевизоры, звуковые системы, прекрасная кухня, бар и т. д. Безусловно, здесь можно полностью погрузиться в историческую Бельгию, но и комфорт пребывания от этого не пострадает.
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